章子怡紅毯當秀台 連3秀榮膺最美頒獎人

2019-05-21 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



繼莎莉賽隆、凱特布蘭琪等好萊塢一線女星之後，大陸女星章子怡今年皆擔任坎城影展第19屆「蕭邦最具潛質演員獎」（Trophée Chopard）男女演員的「教母」 -- 即這項獎項的頒獎人。去年擔任頒獎人的女星黛安克魯格將獎項頒給在《真寵》中演出出色的泰勒絲男友喬歐文（Joe Alwyn） 及《寡婦》的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）。歷屆得獎者還包括瑪莉詠柯蒂亞、伊薩米勒（Ezra Miller）、及X教授詹姆斯麥艾維（James McAvoy）。

章子怡現身坎城立刻出席了《哥吉拉II：怪獸之王》電影首映會以及電影La Belle Epoque電影首映會紅毯。先是以整套桃紅色修身的Alex Perry長禮服，搭配蕭邦Copacabana系列珠寶18K白金鑲嵌水滴形切割87.12克拉玉髓、藍色剛玉206.6克拉的華麗大耳環，貴氣中散發柔美女人味。不過在La Belle Epoque電影首映會紅毯，她換上紀梵希高級訂製服， 有如葉片般拼湊的金屬光澤蕾絲閃爍碎光。她配戴蕭邦Garden of Kalahari系列珠寶獲公平採礦認證18K白金鑽石耳環與同系列同材質鑽石戒指。