皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



無論男女，對於追求青春美貌，從未停止過，甚至會求助於醫美、保養品來加強自己渴求的完美境界。許多人為了追求美，也會去吸收保養知識，甚至是美容院裡流傳的方式，通常會說的讓妳非信不可的感覺，然後不知不覺，妳又埋單了這些產品，這樣子不僅花了錢，也賠了自己的肌膚健康。

以下整理5點最多人的保養常識，快看看是真的嗎？

1、DIY省錢法，真的對自己肌膚好嗎？

現在網路資訊發達，有許多教導大家如何自己製作保養品，小黃瓜、蘆薈、蜂蜜、牛奶等都是大家常見的保養DIY材料，會把這些材料混合在一起，大家把認為可以對身體好的東西，直接放在皮膚上、臉上，或多或少都有一定功效，但大家有清楚自己的皮膚需要什麼樣的東西，才不會傷害到肌膚呢？

使用這些東西時，建議可以聽皮膚科醫師的建議，以免自己亂塗亂抹，搞到皮膚紅腫、發癢、紅斑等問題，可別賠了夫人又折兵。

2、珍珠粉真的能讓臉變白？

許多美白的偏方都有提到珍珠粉，但並不代表，它敷在臉上就會讓臉變白。告訴大家一個真相，珍珠粉其實完全沒有美白的效果，最主要是，珍珠粉內還有90%的石灰粉，千萬別指望它帶給妳什麼美白的功效，而且每個地方買的珍珠粉質量不同，安全性也不一定，別皮膚都還沒白，就已經把臉給毀了。

有些明星，他們對於保養有非常多的獨門絕招，像是面膜，對於天天敷面膜的人來說，這樣的風險可能會比面膜給你的效果還來得大。因為天天敷面膜，可能會造成皮膚過敏、長痘痘的各種可能性。一般情況下，3～5天敷一次面膜，其實是最好的敷臉周期喔！

4、為何一定要用化妝棉？

化妝棉在某些開架的地方，有許多品牌跟樣式，提供大家挑選，但為何搞得好像大家非用化妝棉的感覺呢？化妝棉最主要，可以搭配著我們會用到的化妝水或卸妝時使用，使用化妝水用化妝棉，讓肌膚有再次清潔的效果，選擇化妝棉還是依照個人喜好啦！多試幾款準沒錯。

但並非用什麼保養品，都要用化妝棉，因為過度使用化妝棉，反而可能破壞皮膚的組織，更容易紅腫過敏。

5、純天然的保養品最好？