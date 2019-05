可愛萌主上身!Brother Hello Kitty標籤機 手機編輯就能無線印

2019-05-21 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



原本主要為商業用途的標籤機,近年搖身一變成為手帳族、收納控,甚至是媽媽圈的熱門團購商品,Brother繼推出超可愛的Snoopy、拉拉熊、哆啦A夢聯名標籤機之後,這次再請來經典不敗的可愛萌主Hello Kitty聯名,推出手機專用行動美型標籤機,不用再辛苦透過鍵盤挑選輸入,直接透過手機藍牙連接就能快速編輯、列印超可愛標籤。

Brother此次推出的Hello Kitty行動美型標籤機,具有輕巧簡約的機身設計,機身僅380克,外殼上還有自然手繪風格的Hello Kitty圖樣,透過內建藍牙功能即可快速連線列印,使用者還可透過專屬App編輯並儲存標籤內容,內建超過上千種符號,還有60種以上的依照功能分類的標籤範本設計,使用情境多元,更讓創作與訂製專屬標籤更加便利與迅速。

另外一個吸引人的特色則是擁有超過上百種標籤帶款式,包括布質標籤帶、絲質緞帶標籤帶、護貝標籤帶、超黏性標籤帶、華麗珠光款標籤帶、粉彩標籤帶等多種選擇,從尺寸涵蓋從3.5mm到最高標籤帶寬度達36mm,適用居家收納、生活應用各領域層面,範圍寬廣不受限。Hello Kitty行動美型標籤機可搭配3.5mm、6mm、9mm、12mm標籤帶,並同步推出Hello Kitty限量標籤帶。