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可愛萌主上身！Brother Hello Kitty標籤機 手機編輯就能無線印

2019-05-21 18:00聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

原本主要為商業用途的標籤機，近年搖身一變成為手帳族、收納控，甚至是媽媽圈的熱門團購商品，Brother繼推出超可愛的Snoopy、拉拉熊、哆啦A夢聯名標籤機之後，這次再請來經典不敗的可愛萌主Hello Kitty聯名，推出手機專用行動美型標籤機，不用再辛苦透過鍵盤挑選輸入，直接透過手機藍牙連接就能快速編輯、列印超可愛標籤。

Brother此次推出的Hello Kitty行動美型標籤機，具有輕巧簡約的機身設計，機身僅380克，外殼上還有自然手繪風格的Hello Kitty圖樣，透過內建藍牙功能即可快速連線列印，使用者還可透過專屬App編輯並儲存標籤內容，內建超過上千種符號，還有60種以上的依照功能分類的標籤範本設計，使用情境多元，更讓創作與訂製專屬標籤更加便利與迅速。

另外一個吸引人的特色則是擁有超過上百種標籤帶款式，包括布質標籤帶、絲質緞帶標籤帶、護貝標籤帶、超黏性標籤帶、華麗珠光款標籤帶、粉彩標籤帶等多種選擇，從尺寸涵蓋從3.5mm到最高標籤帶寬度達36mm，適用居家收納、生活應用各領域層面，範圍寬廣不受限。Hello Kitty行動美型標籤機可搭配3.5mm、6mm、9mm、12mm標籤帶，並同步推出Hello Kitty限量標籤帶。

Hello Kitty行動美型標籤機首波上市包裝內附一捲Kitty標籤帶（市價600元）及一捲金底白字標籤帶試用裝（市價300元）；前500名訂購者另贈「Hello Kitty手機指環」。即日起至2019年6月30日，凡訂購P-TOUCH CUBE系列任一機種加購任2捲標籤帶，官網登錄即送市價790元巧扣保鮮盒提袋組。

Brother邀請圍棋女神黑嘉嘉擔任2019年品牌形象大使。圖／Brother提...
Brother邀請圍棋女神黑嘉嘉擔任2019年品牌形象大使。圖／Brother提供
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Brother × Hello Kitty行動美型標籤機PT-P300BTKT，...
Brother × Hello Kitty行動美型標籤機PT-P300BTKT，建議售價3,590元，首批全台限量1,200台。圖／Brother提供
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Brother Hello Kitty行動美型標籤機造型輕巧可藍牙無線列印標籤。...
Brother Hello Kitty行動美型標籤機造型輕巧可藍牙無線列印標籤。圖／Brother提供
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Hello Kitty居家收納

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