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Paul Smith彩色條紋派對 亨利高汀帥氣出席

2019-05-21 17:42聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

到了夏天，許多人喜歡選擇條紋元素單品，感受那股由簡約線條組合所帶來的海洋度假感。如果再為條紋塗上色彩，又多了繽紛熱鬧的氣息。Paul Smith近日在洛杉磯舉辦派對，再度介紹品牌經典條紋的魅力。而Tory Burch春夏系列也有條紋服飾與包款，強調清新時尚風格。

英國設計師Sir Paul Smith與歌手John Legend（約翰．傳奇）日前在洛杉磯著名的日落大道共同舉辦晚宴，包括《瘋狂亞洲富豪》的男主角亨利高汀（Henry Golding）、演員凱文哈特（Kevin Hart）、音樂家萊諾李奇（Lionel Richie）等人都出席。晚宴會場桌面裝飾顏色靈感來自Paul Smith最具代表性彩色線條中的Pantone 351C薄荷綠色，小驚喜是每位貴賓座位上都備有一份刻著自己姓名的專屬名片夾。而Paul Smith經典條紋細節，也可以在許多小皮件像是零錢短夾、卡夾、鑰匙包裡找到。

Tory Burch春夏重現設計師父母的旅遊回憶與穿搭喜好，寬鬆休閒好搭的襯衫靈感來自Tory Burch父親，而花鳥圖騰則是來自母親。Tory Burch透過單色細條紋、異國風圖騰色塊組成的寬版條紋打造度價氛圍濃厚的單品，像是托特包、襯衫領洋裝、綁帶海灘長褲等等，都以條紋呈現出復古經典的風貌。

條紋綁帶海灘長褲，10,900元。圖／Tory Burch提供
條紋綁帶海灘長褲，10,900元。圖／Tory Burch提供
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Tory Burch透過單色細條紋、異國風圖騰色塊組成的寬版條紋打造度價氛圍濃厚...
Tory Burch透過單色細條紋、異國風圖騰色塊組成的寬版條紋打造度價氛圍濃厚的單品，呈現出復古經典的風貌。圖／Tory Burch提供
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Tory Burch透過單色細條紋、異國風圖騰色塊組成的寬版條紋打造度價氛圍濃厚...
Tory Burch透過單色細條紋、異國風圖騰色塊組成的寬版條紋打造度價氛圍濃厚的單品，呈現出復古經典的風貌。圖／Tory Burch提供
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彩色條紋ELLA迷你托特包，24,900元。圖／Tory Burch提供
彩色條紋ELLA迷你托特包，24,900元。圖／Tory Burch提供
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《瘋狂亞洲富豪》的男主角亨利高汀出席Paul Smith晚宴。圖／Paul Sm...
《瘋狂亞洲富豪》的男主角亨利高汀出席Paul Smith晚宴。圖／Paul Smith提供
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(左起)John Legend、Chrissy Teigen夫婦，Paul Sm...
(左起)John Legend、Chrissy Teigen夫婦，Paul Smith，Lisa Parigi、Lionel Richie。圖／Paul Smith提供
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英國設計師Sir Paul Smith與歌手John Legend（約翰．傳奇）...
英國設計師Sir Paul Smith與歌手John Legend（約翰．傳奇）日前在洛杉磯著名的日落大道共同舉辦晚宴。圖／Paul Smith提供
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經典條紋鑰匙包，6,800元。圖／Paul Smith提供
經典條紋鑰匙包，6,800元。圖／Paul Smith提供
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條紋T-Shirt，6,390元。圖／Tory Burch提供
條紋T-Shirt，6,390元。圖／Tory Burch提供
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《瘋狂亞洲富豪》的男主角亨利高汀出席Paul Smith晚宴。圖／Paul Sm...
《瘋狂亞洲富豪》的男主角亨利高汀出席Paul Smith晚宴。圖／Paul Smith提供
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條紋提包，39,900元。圖／Tory Burch提供
條紋提包，39,900元。圖／Tory Burch提供
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經典條紋零錢短夾，9,800元。圖／Paul Smith提供
經典條紋零錢短夾，9,800元。圖／Paul Smith提供
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洛杉磯

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