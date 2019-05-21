Paul Smith彩色條紋派對 亨利高汀帥氣出席

2019-05-21 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



到了夏天，許多人喜歡選擇條紋元素單品，感受那股由簡約線條組合所帶來的海洋度假感。如果再為條紋塗上色彩，又多了繽紛熱鬧的氣息。Paul Smith近日在洛杉磯舉辦派對，再度介紹品牌經典條紋的魅力。而Tory Burch春夏系列也有條紋服飾與包款，強調清新時尚風格。

英國設計師Sir Paul Smith與歌手John Legend（約翰．傳奇）日前在洛杉磯著名的日落大道共同舉辦晚宴，包括《瘋狂亞洲富豪》的男主角亨利高汀（Henry Golding）、演員凱文哈特（Kevin Hart）、音樂家萊諾李奇（Lionel Richie）等人都出席。晚宴會場桌面裝飾顏色靈感來自Paul Smith最具代表性彩色線條中的Pantone 351C薄荷綠色，小驚喜是每位貴賓座位上都備有一份刻著自己姓名的專屬名片夾。而Paul Smith經典條紋細節，也可以在許多小皮件像是零錢短夾、卡夾、鑰匙包裡找到。