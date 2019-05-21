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一日限定! Krispy Kreme檸檬甜甜圈上市買一送一

2019-05-21 17:31聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

隨著夏天的腳步越來越近，悶熱的夏日午後，需要來酸甜滋味開開胃！美式甜甜圈Krispy Kreme以「爽口檸檬」、「沁涼夏日」為發想，推出三款檸檬甜甜圈，感受今夏最爽口的口味。配合新品上市，5/21首日推出一日限定買一送一，消費買任一檸檬系列甜甜圈，贈送原味糖霜甜甜圈一個。

Krispy Kreme將檸檬清爽的香氣與糖霜甜甜圈口感鬆軟綿密、夾心貝飽滿內餡、糖霜蛋糕濕潤紮實，組合成多款層次搭配，「檸檬糖霜甜甜圈」將熱銷經典款原味甜甜圈淋上檸檬糖霜，入口即散發出檸檬香；「檸檬卡士達夾心貝」鬆軟的甜甜圈，淋上檸檬巧克力，加上飽滿的檸檬卡士達內餡，外型就像一顆黃檸檬；「檸檬糖霜蛋糕」把香草蛋糕裹上檸檬糖霜，酸甜滋味中帶著檸檬清香，酸甜適中適合每個年齡層嘗鮮。

涼夏「檸」好限定甜甜圈於5/21至7/21期間販售，首日上市祭出買一送一優惠，凡於5/21單筆消費買任一檸檬系列甜甜圈，贈送原味糖霜甜甜圈乙個；5/22(三)至7/21(日)，購買任一檸檬系列甜甜圈，加購任一飲品折15元；6/7(五)至6/9(日)，單筆消費滿300元贈咖啡分享券乙張(兌換至7/21止)。

「檸」好12入禮盒，優惠價400元(原價536元)；6入禮盒，優惠價230元(原...
「檸」好12入禮盒，優惠價400元(原價536元)；6入禮盒，優惠價230元(原價276元)。圖／Krispy Kreme提供
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檸檬糖霜甜甜圈(左)售價42元；檸檬卡士達夾心貝(中)、檸檬糖霜蛋糕(右)售價5...
檸檬糖霜甜甜圈(左)售價42元；檸檬卡士達夾心貝(中)、檸檬糖霜蛋糕(右)售價50元。圖／Krispy Kreme提供
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