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超可愛貓咪樂手「搖擺喵樂團」 給孩子歡樂的藝術體驗

2019-05-22 11:15聯合新聞網 udn售票網

從今年3月9號開始，金革親子樂園每週六早上10:30-11:30於文水藝文中心表演廳，推出了「搖擺喵的世界童話歷險」親子藝文節目的系列演出。結合「音樂賞析、手繪插畫、故事寓意」等藝術要素，運用不同故事、有趣好玩的驚喜橋段，打開孩子接觸藝術美育的大門。

圖/文 金革親子樂園提供。
圖/文 金革親子樂園提供。
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金革親子樂園於2016年推出了第一個自製節目《音樂家也瘋狂》之後，便積極透過親子類型的表演藝術節目，為孩子們打造一個友善的藝術環境。在《搖擺喵的世界童話歷險》表演中，好玩的互動式橋段，深受所有觀眾喜愛。由國內知名管樂團好手組成的「搖擺喵樂團」，透過古典、流行、宮崎駿、迪士尼、電影主題曲……等拿手的音樂風格，配合故事情緒與文字節奏，帶領孩子們進入童話故事的奇幻世界。

圖/文 金革親子樂園提供。
圖/文 金革親子樂園提供。
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金革親子樂園於2019年力邀曾於美國百老匯歷練多年，歷經參與多部音樂劇，如西貢小姐 (Miss Saigon)、恐怖小店 (Little Shop of Horrors)、婚禮歌手 (The Wedding Singers), 美女與野獸 (Beauty and the Beast) 等演出製作歷練的表演藝術工作者王敏姿加入團隊，重新設計經典的童話故事，讓孩子輕鬆透過劇場藝術體驗當中明白品格的核心價值；同時，善用文水藝文中心表演廳的觀眾席與舞台之間極親密型態的空間特色，安排有趣、好玩的橋段，讓孩子們融入故事，參與演出進行，共譜親子藝術體驗的闔家歡樂時光！

演出日程

即日起至2019/09/21 每周六早上10:30 文水藝文中心 表演廳

演出詳請搜尋【金革親子樂園】FB粉絲專頁

購票網址：udn售票網

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