運動正夯！品牌概念店掀改裝風 打造潮流網美地標

2019-05-21 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



國內的運動風氣日盛，帶動品牌旗艦大店逆勢擴大營運！台灣連鎖運動通路摩曼頓重新改裝士林大東一店，特別規劃適合女性及親子的購物專區；PUMA及adidas Originals則分別在台北東、西區打造潮流概念店，滿足年輕族群的消費需求。

摩曼頓位於士林商圈的大東一店，經過重新整修裝潢後，日前舉辦盛大開幕活動，邀請不少名人球星出席站台出席，像是女藝人房思瑜、籃球明星劉錚等。業者表示，由於近年來女力崛起，摩曼頓大東一店特別規劃主打女性、跑步及孩童的多元專區，設計主軸採用健身房元素，如Running區採用跑道設計、親子區則採用木質清新的材質營造出溫馨的氣氛，此外，二樓籃球區地板更是採以球場設計元素呈現。

PUMA則於台北西門町打造次世代潮流基地，兩層樓的PUMA 昆明門市打破過往設計框架，將1樓以斑駁仿舊牆面打造街頭態度、2樓時尚基地則以玫瑰古銅金牆面搭配絕美植栽，打造網美地標。5 月 26 日前，於 PUMA 昆明潮流基地消費 PUMA SELECT 系列滿4,500元即可獲得 PUMA 酷樂藍芽喇叭乙個(數量有限)，一般系列消費滿 3,800元再享現抵800元。

而先前adidas Originals忠孝經典門市也重新改裝開幕，不僅購物空間變大，還融入台灣傳統「鐵花窗」元素，結合經典三片葉LOGO貫穿店面，並同步開賣門市限定配色及獨家商品。