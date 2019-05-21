親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

熱衷日本戰國哏？台灣政治人物們，醒醒吧！

運動正夯！品牌概念店掀改裝風 打造潮流網美地標

2019-05-21 17:00聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

國內的運動風氣日盛，帶動品牌旗艦大店逆勢擴大營運！台灣連鎖運動通路摩曼頓重新改裝士林大東一店，特別規劃適合女性及親子的購物專區；PUMA及adidas Originals則分別在台北東、西區打造潮流概念店，滿足年輕族群的消費需求。

摩曼頓位於士林商圈的大東一店，經過重新整修裝潢後，日前舉辦盛大開幕活動，邀請不少名人球星出席站台出席，像是女藝人房思瑜、籃球明星劉錚等。業者表示，由於近年來女力崛起，摩曼頓大東一店特別規劃主打女性、跑步及孩童的多元專區，設計主軸採用健身房元素，如Running區採用跑道設計、親子區則採用木質清新的材質營造出溫馨的氣氛，此外，二樓籃球區地板更是採以球場設計元素呈現。

PUMA則於台北西門町打造次世代潮流基地，兩層樓的PUMA 昆明門市打破過往設計框架，將1樓以斑駁仿舊牆面打造街頭態度、2樓時尚基地則以玫瑰古銅金牆面搭配絕美植栽，打造網美地標。5 月 26 日前，於 PUMA 昆明潮流基地消費 PUMA SELECT 系列滿4,500元即可獲得 PUMA 酷樂藍芽喇叭乙個(數量有限)，一般系列消費滿 3,800元再享現抵800元。

而先前adidas Originals忠孝經典門市也重新改裝開幕，不僅購物空間變大，還融入台灣傳統「鐵花窗」元素，結合經典三片葉LOGO貫穿店面，並同步開賣門市限定配色及獨家商品。

adidas Originals忠孝經典門市全新規劃133坪的大空間，並將店格和室內裝潢升級，充滿復古風情的鐵花窗，透過反覆、旋轉排列成各種不同組合，呈現多變的設計巧思。此外，另一全新亮點位於2樓，以懷舊紅磚為啟發的期間限定台北牆，放上地標TAIPEI字樣，印襯象徵性的台北天際線，再加上塗鴉海報等街頭元素，打造全新潮流地標。

PUMA昆明門市將1樓以斑駁仿舊牆面打造街頭態度。圖／PUMA提供
PUMA昆明門市將1樓以斑駁仿舊牆面打造街頭態度。圖／PUMA提供
分享
小鬼黃鴻升於adidas Originals忠孝經典門市演繹全新系列商品。圖／a...
小鬼黃鴻升於adidas Originals忠孝經典門市演繹全新系列商品。圖／adidas提供
分享
adidas Originals忠孝經典門市期間限定紅磚牆。圖／adidas提供
adidas Originals忠孝經典門市期間限定紅磚牆。圖／adidas提供
分享
摩曼頓大東一店的Running區採用跑道設計。圖／摩曼頓提供
摩曼頓大東一店的Running區採用跑道設計。圖／摩曼頓提供
分享
摩曼頓重新改裝士林夜市裡的大東一店。圖／摩曼頓提供
摩曼頓重新改裝士林夜市裡的大東一店。圖／摩曼頓提供
分享
adidas Originals NITE JOGGER(忠孝門市限定色)，售價...
adidas Originals NITE JOGGER(忠孝門市限定色)，售價4,890元。圖／adidas提供
分享
PUMA昆明門市在台北西門町打造次世代潮流基地。圖／PUMA提供
PUMA昆明門市在台北西門町打造次世代潮流基地。圖／PUMA提供
分享

adidas親子

相關新聞

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

可愛萌主上身！Brother Hello Kitty標籤機 手機編輯就能無線印

2019-05-21 18:00

Paul Smith彩色條紋派對 亨利高汀帥氣出席

2019-05-21 17:42

一日限定! Krispy Kreme檸檬甜甜圈上市買一送一

2019-05-21 17:31

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

「妖怪達人」又愛又怕鬼 隨身帶媽祖護身符

2019-05-21 14:39

《妖怪台灣地圖》帶路 解開歷史文化謎題

2019-05-21 14:36

文明病有解！中醫師研發「Dr. Tai氣力襪」創新懶人保健法

2019-05-21 14:36

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

不讓PM2.5進門 複合功能空氣清淨機正夯

2019-05-21 14:25

重視生活品質 春雨綿綿不要「濕」

2019-05-21 14:23

才21歲就當坎城評審！艾兒芬妮靠「花」穿出時尚感

2019-05-21 13:21

重現MIB星際戰警倫敦總部住宿 限時開放預訂一晚4千

2019-05-21 13:04

一張對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

2019-05-21 12:08

夏天就是想這樣背包包 中性、工裝風格最夯

2019-05-21 11:56

「超殺女」Chloe Moretz、Sophie Turner戴LV新珠寶 美得不像話！

2019-05-21 11:20

路易威登B Blossom高級珠寶

2019-05-21 11:17

台灣妖怪達人自稱膽小 隨身攜帶媽祖護身符

2019-05-21 09:30

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

限時三週！法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」來台快閃

2019-05-20 17:43

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39

旅遊業者臉書抽獎送出國大獎？雄獅急發聲明認證藍勾勾

2019-05-20 16:20

保養最重要是「清潔」 盤點超療癒5月洗臉新品

2019-05-20 16:17

穿凱特愛牌、珠寶變禮服 6月新娘婚紗好多新選擇

2019-05-20 16:11

沒喝到就落伍了！KitKat 巧克力風味酷繽沙 全家獨賣限量80萬杯

2019-05-20 15:08

海味！32頭鮑魚入粽

2019-05-20 14:18

浮誇系名粽 創意新吃法

2019-05-20 14:17

送花讓她有好心情 美研究：花卉減輕壓力

2019-05-20 14:15

進口蛋把關新制 8月起需附出口國官方衛生證明

2019-05-20 12:18

agnès b. 推音樂頻道 攜手甜約翰打造新單曲

2019-05-20 11:31

法國唯一米其林中廚 李森在巴黎香宮

2019-05-20 00:43

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50

八月堂新口味來了！鹹味可頌「泰式起司香辣醬」 全台這家獨賣

2019-05-19 16:09

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

不會化妝手殘女有救了！植村秀彩妝教室，學畫女神妝超Easy～

2019-05-19 14:02

米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00
看更多

熱門文章

90%的人洗澡都「洗錯」了！ 用這洗臉更慘

2019-05-20 23:10

氣象局：今起有一周的穩定好天氣 下周鋒面再來

2019-05-21 08:18

一張對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

2019-05-21 12:08

把握好天氣！ 吳德榮：27日梅雨季第四道鋒面接近

2019-05-21 07:45

又宅又無趣？亞馬遜女工程師曝入行9優點 年薪5百萬

2019-05-21 12:38

每日星座運勢／雙魚運勢旺盛的一天 投資機遇不錯

2019-05-21 00:00

一場梅雨掃全台 炸亂陸空交通

2019-05-21 00:11

健保虛報費用嚴重 全台年詐領逾億元

2019-05-21 11:41

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

鋒面伴隨閃電雷擊 16小時28萬次閃電集中北部

2019-05-20 19:14

臺馬之星海上失去動力 啟動備用電力進港檢修旅客虛驚

2019-05-20 21:46

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

「醫界葉問」東非發威 脫臼小朋友針灸後馬上能舉手

2019-05-20 19:12

中華郵政數位簽收9月上路 首選這三地

2019-05-21 09:40

【子女心情】林思妙／陪伴公婆出遊

2019-05-21 06:00

防五十肩 物理治療師教四招肩關節伸展及強化肩頸肌力

2019-05-21 07:44

今晚劇烈豪雨機率降低 氣象局晚間8點半解除豪雨預報

2019-05-20 20:29

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48

日本上空碰撞的氣流 鄭明典分析對台灣天氣有這影響

2019-05-21 09:48

28萬次閃電昨罩台 鋒面今遠離 雨趨緩

2019-05-21 00:11

【童言童語】蔡宛芳／不喜歡吃辣的

2019-05-21 06:00

14縣市豪雨特報 南部留意強降雨

2019-05-20 18:02

偷牽小手、調整作息 5件小事讓妳一直沈浸「熱戀」狀態

2019-05-20 21:00

大雨特報！ 屏東、台東及高雄山區注意雷擊強陣風

2019-05-21 07:14

鄭明典：碰撞的氣流 讓北風為台灣帶來乾涼空氣

2019-05-21 10:33

彭啟明：鋒面快閃遠離 較穩定天氣至周末

2019-05-21 08:38

林口大排塞 竟靠汐止偵水志工通報

2019-05-21 00:00

【單車漫遊】曉郁／攻克四燈塔之二度單車環島

2019-05-21 06:00

梅雨發威全台水庫進帳 水利署：9月底前供水無虞

2019-05-21 11:20

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

送旅客回家 遠航5航班恢復

2019-05-21 00:11

我們與醫學系的距離

2019-05-20 23:49

「一人憂鬱、全家亂」女友倒情緒垃圾 他每晚睡不著

2019-05-21 13:09

睽違5年！「台灣龍珠」基隆嶼最快6月開放登島 找出「11個基隆」

2019-05-20 19:14

高雄大雷雨 大寮積水50公分山區預防性撤民

2019-05-20 20:14

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

新科市長緊盯 當颱風演習

2019-05-21 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top