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一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51聯合報 記者陳睿中╱即時報導

來自日本的天丼料理店「金子半之助」，自5月22日起將於旗下3間指定門市，首次推出「海膽天婦羅御膳」，將來自日本的馬糞海膽，經油炸後鎖住鮮甜上桌，搭配雞肉、鱚魚、鳳尾蝦等炸物佐料，以御膳的方式呈現上桌，讓民眾吃得到職人的手藝之作。

天婦羅與壽司、蕎麥麵並列「江戶三味」，其中天婦羅更是需要嚴格掌握時間、油溫、食材調性等不同變因，才能展現出最佳的滋味。也由於海膽經油炸後，容易破損、出水影響口感，因此一般料理店多是生食品嚐。本次金子半之助特別赴日學習天婦羅「棒炸」的油炸技巧，以每日由日本空運來台的北海道馬糞海膽為主角，每卷取4～5瓣以紫蘇葉包裹，再沾上麵衣油炸，食用時搭配特製鹽，可嘗得到海膽濃郁的豐醇海味以及紫蘇葉的清香。

除了一次可吃到2卷現炸的海膽之外，「海膽天婦羅御膳」還有雞肉、鱚魚、鳳尾蝦、半熟玉子、紫薯與青龍。不同於店內丼飯炸物所使用、適合淋上醬汁的「花炸」技術，天婦羅使用的「棒炸」，令麵衣薄脆清爽，容易品嚐出食材原味。品嚐白飯時，還可加入半熟蛋攪拌，再添加醬油、七味粉調味，更增滑順。

海膽天婦羅御膳自5月22日起於台北微風車站、新光三越中港、新光三越A8等3間門市販售，每日各限量20份，每份售價490元。另外亦同步推出不含海膽的金子天婦羅御膳，每份380元。

每份海膽天婦羅均是使用日本北海道產馬糞海膽，一卷就內含4～5瓣。記者陳睿中／攝影
每份海膽天婦羅均是使用日本北海道產馬糞海膽，一卷就內含4～5瓣。記者陳睿中／攝影
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金子半之助新推出海膽天婦羅御膳，每份490元。記者陳睿中／攝影
金子半之助新推出海膽天婦羅御膳，每份490元。記者陳睿中／攝影
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使用紫蘇葉包覆油炸的海膽天婦羅。圖／金子半之助提供
使用紫蘇葉包覆油炸的海膽天婦羅。圖／金子半之助提供
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海膽微風北海道

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