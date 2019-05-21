一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自日本的天丼料理店「金子半之助」，自5月22日起將於旗下3間指定門市，首次推出「海膽天婦羅御膳」，將來自日本的馬糞海膽，經油炸後鎖住鮮甜上桌，搭配雞肉、鱚魚、鳳尾蝦等炸物佐料，以御膳的方式呈現上桌，讓民眾吃得到職人的手藝之作。

天婦羅與壽司、蕎麥麵並列「江戶三味」，其中天婦羅更是需要嚴格掌握時間、油溫、食材調性等不同變因，才能展現出最佳的滋味。也由於海膽經油炸後，容易破損、出水影響口感，因此一般料理店多是生食品嚐。本次金子半之助特別赴日學習天婦羅「棒炸」的油炸技巧，以每日由日本空運來台的北海道馬糞海膽為主角，每卷取4～5瓣以紫蘇葉包裹，再沾上麵衣油炸，食用時搭配特製鹽，可嘗得到海膽濃郁的豐醇海味以及紫蘇葉的清香。

除了一次可吃到2卷現炸的海膽之外，「海膽天婦羅御膳」還有雞肉、鱚魚、鳳尾蝦、半熟玉子、紫薯與青龍。不同於店內丼飯炸物所使用、適合淋上醬汁的「花炸」技術，天婦羅使用的「棒炸」，令麵衣薄脆清爽，容易品嚐出食材原味。品嚐白飯時，還可加入半熟蛋攪拌，再添加醬油、七味粉調味，更增滑順。