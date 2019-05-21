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來威尼斯雙年展看永恆的泡泡！伯爵贊助最美時間的藝術

2019-05-21 16:22聯合報 記者孫曼╱即時報導

今年威尼斯雙年展（La Biennale de Venezia）上週開幕， 期間由木匠工坊畫廊（Carpenters Workshop Gallery）於威尼斯黃金宮（Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro）中所策畫的「Dysfunctional」主題展覽中，最受矚目的展品無疑是首次登展的《Moments of Happiness》 。荷蘭籍藝術家成員Verhoeven兄弟透過玻璃藝術呈現轉瞬即逝的泡泡絕美的一刻，是獨家為製表先驅伯爵（PIAGET）所打造的藝術創作，藉由凝結轉瞬即逝的泡泡最虹光流轉的絕美時刻，呈現出感官享受的歡愉瞬間、留下時光最美的一面，與伯爵透過製表將虛幻流逝的時光化作美好存在的時間哲學不謀而合。

Verhoeven兄弟所創作的摩登雕塑《Moments of Happiness》揉合了傳統象徵主義和創新科學技術，令人想起藝術史上最著名的泡泡：法國靜物畫大師夏丹(Jean-Baptiste-Siméon Chardin)在1734年所創作的 《肥皂泡—Soap Bubbles》，生動勾勒出一名正低頭吹著泡泡的男孩，背後還蹲著一名正在窺視過程的少年。《Moments of Happiness》延續藝術家兄弟將虛幻飄渺的意象轉變成永存不朽的實物的手法，更試圖透過自身的作品凸顯年輕生命當中的爛漫無邪和自由玩趣的精神，更巧妙融入伯爵標誌性元素—「黃金」於其中。

木匠工坊畫廊成員Verhoeven 兄弟擅長將夢幻與現實融為一體，眾多藝術創作皆已被公共或私人館藏，包括紐約現代藝術博物館、倫敦維多利亞與艾伯特博物館、巴黎龐畢度國家藝術和文化中心等 。 由Julien Lombrail與Loie le Gaillard創立的木匠工坊畫廊，為當代最頂尖收藏性設計藝廊之一，目前在倫敦、巴黎、紐約和舊金山皆有分館， 催生並展示許多具國際藝術家的功能性雕塑。此次於威尼斯策劃的「Dysfunctional」主題展覽，名稱意指「突破常規的社會關係」，主旨在於使人們忘記物品的功能、從藝術的視野觀察物件的不凡。

Verhoeven兄弟檔藝術家更在玻璃泡泡藝術品之中，加入品牌標誌性元素—「黃金...
Verhoeven兄弟檔藝術家更在玻璃泡泡藝術品之中，加入品牌標誌性元素—「黃金」於其中，讓作品更具奢華風采。圖／伯爵提供
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伯爵與荷蘭籍Verhoeven合作的玻璃藝術作品「Moments of Happ...
伯爵與荷蘭籍Verhoeven合作的玻璃藝術作品「Moments of Happiness」。圖／伯爵提供
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伯爵與荷蘭籍Verhoeven合作的玻璃藝術作品「Moments of Happ...
伯爵與荷蘭籍Verhoeven合作的玻璃藝術作品「Moments of Happiness」。圖／伯爵提供
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伯爵與荷蘭籍Verhoeven合作的玻璃藝術作品「Moments of Happiness」。圖／伯爵提供
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Verhoeven兄弟檔藝術家更在玻璃泡泡藝術品之中，加入品牌標誌性元素—「黃金...
Verhoeven兄弟檔藝術家更在玻璃泡泡藝術品之中，加入品牌標誌性元素—「黃金」於其中，讓作品更具奢華風采。圖／伯爵提供
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Verhoeven兄弟檔藝術家更在玻璃泡泡藝術品之中，加入品牌標誌性元素—「黃金...
Verhoeven兄弟檔藝術家更在玻璃泡泡藝術品之中，加入品牌標誌性元素—「黃金」於其中，讓作品更具奢華風采。圖／伯爵提供
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伯爵與荷蘭籍Verhoeven合作的玻璃藝術作品「Moments of Happ...
伯爵與荷蘭籍Verhoeven合作的玻璃藝術作品「Moments of Happiness」。圖／伯爵提供
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Verhoeven兄弟檔藝術家。圖／伯爵提供
Verhoeven兄弟檔藝術家。圖／伯爵提供
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尼斯藝術家巴黎

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