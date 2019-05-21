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小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19聯合報 記者陳立儀╱即時報導

擁有百年歷史的保溫瓶品牌STANLEY今年與星巴克攜手推出酷黑系列隨行杯，引爆粉絲瘋狂收藏，7－ELEVEN也瞄準男性與露營商機，再度與STANLEY攜手，於5月22日下午3點起推出「STANLEY精品集點活動」，為STANLEY美國原廠全新品牌設計、加入有翅膀與皇冠的小飛熊圖騰商品首次在台販售，STANLEY還找來Bentley賓利汽車拍攝帥翻的形象廣告，主打4款限量經典保溫杯，另有大容量保溫瓶、行動大冰桶，由於限量數稀少，加上約市價4～5折的高CP值，預計將再創秒殺熱潮。

7－ELEVEN推出的STANLEY限量0.59L大容量經典保溫杯，材質為304不銹鋼，雙層不銹鋼真空結構，不含BPA，按鈕飲水開關可單手操作，適用於洗碗機及多數汽車杯座，原價1,480元，集滿6點＋599元即可兌換一款，相當於市價4折，共有4款顏色，其中消光黑限量8,000個、金屬藍限量6,000個、錘紋綠限量6,000個、簡約白限量2,000個。

STANLEY限量1.4L經典大保溫瓶的質感相當紮實，密封防漏、攜帶安心，雙層隔熱瓶蓋可當杯子使用，原價2,480元，集滿6點＋999元即可兌換一款，相當於市價4折，限量共1,000個；STANLEY限量15.1L行動大冰桶有綠色、藍色兩款，箱蓋上的可調整式箱蓋綁帶可固定STANLEY水瓶或工具，箱蓋防漏墊圈增強防漏及保冷能力，並採用雙層發泡填充結構，保冷效果佳，可裝入約21瓶355ml罐裝飲料。原價3,980元，集滿6點＋1,999元集可兌換一款，約市價5折，限量共2,000個。

此外，5月22日下午3點起7－ELEVEN同步首次推出法國精品「Eden Park精品集點活動」，Eden Park創辦人為法國國家橄欖球員，品牌名來自他第一次參與世界盃的奧克蘭橄欖球場Eden Park，當時出場搭配運動服而成為焦點的粉紅領結則化身為品牌LOGO，7－ELEVEN獨家推出「Eden Park托特包」，共有蝴蝶領結款、個性條紋款等兩款，大容量設計可容納A4文件與筆電，拉鍊頭設計成金屬橄欖球造型，別具精品巧思，原價4,280元，集滿6點＋999元可兌換一款，約市價2.4折。

7－ELEVEN於5月22日下午3點起推出「STANLEY精品集點活動」，為ST...
7－ELEVEN於5月22日下午3點起推出「STANLEY精品集點活動」，為STANLEY美國原廠全新品牌設計、加入有翅膀與皇冠的小飛熊圖騰商品首次在台販售。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN於5月22日下午3點起推出「STANLEY精品集點活動」，為ST...
7－ELEVEN於5月22日下午3點起推出「STANLEY精品集點活動」，為STANLEY美國原廠全新品牌設計、加入有翅膀與皇冠的小飛熊圖騰商品首次在台販售。圖／7－ELEVEN提供
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STANLEY限量15.1L行動大冰桶有綠色、藍色兩款，箱蓋上的可調整式箱蓋綁帶...
STANLEY限量15.1L行動大冰桶有綠色、藍色兩款，箱蓋上的可調整式箱蓋綁帶可固定STANLEY水瓶或工具。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN推出的STANLEY限量0.59L大容量經典保溫杯，原價1,48...
7－ELEVEN推出的STANLEY限量0.59L大容量經典保溫杯，原價1,480元，集滿6點＋599元即可兌換一款，相當於市價4折。圖／7－ELEVEN提供
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STANLEY限量15.1L行動大冰桶可裝入約21瓶355ml罐裝飲料。原價3,...
STANLEY限量15.1L行動大冰桶可裝入約21瓶355ml罐裝飲料。原價3,980元，集滿6點＋1,999元集可兌換一款，約市價5折，限量共2,000個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN推出的STANLEY限量0.59L大容量經典保溫杯，原價1,48...
7－ELEVEN推出的STANLEY限量0.59L大容量經典保溫杯，原價1,480元，集滿6點＋599元即可兌換一款，相當於市價4折，其中簡約白的數量最為稀有。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN推出的STANLEY限量0.59L大容量經典保溫杯，原價1,48...
7－ELEVEN推出的STANLEY限量0.59L大容量經典保溫杯，原價1,480元，集滿6點＋599元即可兌換一款，相當於市價4折。圖／7－ELEVEN提供
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STANLEY限量1.4L經典大保溫瓶原價2,480元，7－ELEVEN集滿6點...
STANLEY限量1.4L經典大保溫瓶原價2,480元，7－ELEVEN集滿6點＋999元即可兌換一款，相當於市價4折，限量共1,000個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN於5月22日下午3點起推出「STANLEY精品集點活動」。圖／7...
7－ELEVEN於5月22日下午3點起推出「STANLEY精品集點活動」。圖／7－ELEVEN提供
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