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文明病有解！中醫師研發「Dr. Tai氣力襪」創新懶人保健法

2019-05-21 14:36聯合新聞網 有.設計uDesign

北醫傳統醫學科主任戴承杰醫師講解經絡穴位療法。圖/文 有.設計uDesign提供
北醫傳統醫學科主任戴承杰醫師講解經絡穴位療法。圖/文 有.設計uDesign提供
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現代人普遍生活型態無形中對身體造成許多負擔，加上來自環境中的各種壓力，日漸累積，導致肩頸痠痛、注意力無法集中、不易入睡等常見的文明病症狀產生。針對忙碌的都市人通病，titan太肯運動科技找來中醫師與有.設計uDesign共同合作，尋求文明病的解決之道。

北醫傳統醫學科主任戴承杰表示，民眾因腸胃不適、精神不濟、便秘及失眠等症狀求診的比例相當高，可見文明病已成為現代人普遍的困擾。為了徹底改善不適，建議從日常生活保健著手。近日戴主任與titan太肯運動科技合作，研發針對忙碌現代人的保健產品「Dr. Tai氣力襪」，設計原理在於透過足底穴位刺激促進氣血循環，達到穴位對應身體各部位的舒緩效果，而選擇以襪子作為保健產品，主要是藉由襪子可長時間貼身穿著、適應各種日常使用情境，對於上班族、學生、通勤族來說，是一項兼具實用度與機能性的保健新選擇。

研發團隊titan太肯運動科技自2008年創立以來，於專業運動襪領域投入超過十年的心血，在台灣擁有超過13項以上的專利設計。「Dr. Tai氣力襪」是太肯首次與第三方合作夥伴有.設計uDesign共同開發，跳脫以往的運動機能產品，將焦點轉移到缺乏運動的上班族，開拓全新領域的產品。

Dr. Tai氣力襪」於5/21在嘖嘖募資平台上線，推出早鳥優惠方案買2送1。更多資訊請至嘖嘖頁面查詢。

上班族失眠

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