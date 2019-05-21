胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



坎城影展進入倒數，本屆與會的許多女星、超模都選擇黑色小洋裝或褲裝取代禮服，穿搭出更俐落性感的look。當中又以Saint Laurent「黑衣大軍」最為搶鏡，包括超模Anja Rubik、大陸女星辛芷蕾、珍柏金的女兒Charlotte Gainsbourg及葛麗絲凱莉外孫女Charlotte Casiraghi等人都選穿品牌服飾現身坎城，展現火辣摩登的時尚品味。

以酷帥有型聞名的Anja Rubik，向來是Saint Laurent最稱職的代言人。在本屆坎城影展中，她選穿Saint Laurent各種不同的洋裝出席各大活動，舉凡側胸挖空的不對襯洋裝、深V剪裁亮片西裝裙等等，都讓人感受到那股帥氣與魅惑感集合於一身的超強氣場。資深女星珍柏金的女兒Charlotte Gainsbourg，用黑色透膚襯衫搭配皮革短褲與圓點絲襪露出修長美腿，瀟灑有型。而「嘉貴妃」辛芷蕾黑色小洋裝上的大紅唇則是超有造型感，也巧妙呼應她標誌性的性感厚唇。