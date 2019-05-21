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胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

坎城影展進入倒數，本屆與會的許多女星、超模都選擇黑色小洋裝或褲裝取代禮服，穿搭出更俐落性感的look。當中又以Saint Laurent「黑衣大軍」最為搶鏡，包括超模Anja Rubik、大陸女星辛芷蕾、珍柏金的女兒Charlotte Gainsbourg及葛麗絲凱莉外孫女Charlotte Casiraghi等人都選穿品牌服飾現身坎城，展現火辣摩登的時尚品味。

以酷帥有型聞名的Anja Rubik，向來是Saint Laurent最稱職的代言人。在本屆坎城影展中，她選穿Saint Laurent各種不同的洋裝出席各大活動，舉凡側胸挖空的不對襯洋裝、深V剪裁亮片西裝裙等等，都讓人感受到那股帥氣與魅惑感集合於一身的超強氣場。資深女星珍柏金的女兒Charlotte Gainsbourg，用黑色透膚襯衫搭配皮革短褲與圓點絲襪露出修長美腿，瀟灑有型。而「嘉貴妃」辛芷蕾黑色小洋裝上的大紅唇則是超有造型感，也巧妙呼應她標誌性的性感厚唇。

亮片彩色星星讓Charlotte Casiraghi黑色洋裝展現濃厚的派對氛圍，超模Abbey Lee胸前的巨型紅色蝴蝶結同樣也流露誇張裝飾魅力。誰說影展一定要穿華麗的禮服？這些性感的「黑衣大軍」造型看來也是不錯的選擇。

超模Abbey Lee胸前的巨型紅色蝴蝶結同樣也流露誇張裝飾魅力。圖／Saint...
超模Abbey Lee胸前的巨型紅色蝴蝶結同樣也流露誇張裝飾魅力。圖／Saint Laurent提供
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資深女星珍柏金的女兒Charlotte Gainsbourg，用黑色透膚襯衫搭配...
資深女星珍柏金的女兒Charlotte Gainsbourg，用黑色透膚襯衫搭配皮革短褲與圓點絲襪露出修長美腿，瀟灑有型。圖／Saint Laurent提供
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Anja Rubik穿深V剪裁亮片西裝裙。圖／Saint Laurent提供
Anja Rubik穿深V剪裁亮片西裝裙。圖／Saint Laurent提供
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「嘉貴妃」辛芷蕾黑色小洋裝上的大紅唇則是超有造型感，也巧妙呼應她標誌性的性感厚唇...
「嘉貴妃」辛芷蕾黑色小洋裝上的大紅唇則是超有造型感，也巧妙呼應她標誌性的性感厚唇。圖／Saint Laurent提供
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亮片彩色星星讓Charlotte Casiraghi黑色洋裝展現濃厚的派對氛圍。...
亮片彩色星星讓Charlotte Casiraghi黑色洋裝展現濃厚的派對氛圍。圖／Saint Laurent提供
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以酷帥有型聞名的Anja Rubik，在本屆坎城影展中，她選穿Saint Lau...
以酷帥有型聞名的Anja Rubik，在本屆坎城影展中，她選穿Saint Laurent各種不同的洋裝，讓人感受到那股帥氣與魅惑感集合於一身的超強氣場。圖／Saint Laurent提供
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「嘉貴妃」辛芷蕾黑色小洋裝上的大紅唇則是超有造型感，也巧妙呼應她標誌性的性感厚唇...
「嘉貴妃」辛芷蕾黑色小洋裝上的大紅唇則是超有造型感，也巧妙呼應她標誌性的性感厚唇。圖／摘自微博
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