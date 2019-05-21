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夏天就是想這樣背包包 中性、工裝風格最夯

2019-05-21 11:56聯合報 記者曾智緯╱即時報導

因應現今快速移動、變化的世代，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在今年夏季力推｢行動小包｣，讓消費者自在的在城市探險。同樣的Kipling將工裝時尚化身為包包，推出Edgeland邊緣系列，以戶外大自然氛圍的橄欖綠色為主調，搭配米色、大地色的細節設計，展現中性風格。

現今社會，不論是生活、工作、旅遊，消費者每日都在快速步調下適應，因此PORTER INTERNATIONAL呼應夏季趨勢色彩，以沙漠土及綠色為主推出多款行動小包。設計要點則主要著重在袋包外型上，從女包無框架、柔軟結構，改良式柔軟、弧狀方形輪廓，帶出一種慵懶風格、低調性格，不侷限正裝或休閒搭配，為男性包款再創新意。另外，可調節包帶，在腰掛及斜背可隨興轉換，體現現代混搭實用性，輕巧卻擁有智慧型收納空間設計，更是因應新世代的行動趨勢。

而Kipling全新、只在線上獨家開賣的Edgeland邊緣系列包款以大地色、米色調皮革製背帶或拉鍊條設計，保有一貫的大收納空間特點，在極簡風中挾帶從容感。系列中的REDRO包型以流線型外觀打造輕便自然印象，上捲設計更顯個性，能滿足旅遊、外出需求。而URBANA包型則為圓弧型外觀，堪稱是文青們的最愛，TSUKI S包款則有大寬口型設計，兩側扣環創造出獨特剪裁。

Freeland系列Fanny Pack包，2,850元。圖／PORTER IN...
Freeland系列Fanny Pack包，2,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
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因應現今快速移動、變化的世代，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在...
因應現今快速移動、變化的世代，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在今年夏季力推｢行動小包｣。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
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Freeland系列肩背包，2,750元。圖／PORTER INTERNATIO...
Freeland系列肩背包，2,750元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
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Edgeland邊緣系列TSUKI S包款，5,580元。圖／Kipling提供
Edgeland邊緣系列TSUKI S包款，5,580元。圖／Kipling提供
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因應現今快速移動、變化的世代，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在...
因應現今快速移動、變化的世代，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在今年夏季力推｢行動小包｣。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
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