夏天就是想這樣背包包 中性、工裝風格最夯

2019-05-21 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因應現今快速移動、變化的世代，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在今年夏季力推｢行動小包｣，讓消費者自在的在城市探險。同樣的Kipling將工裝時尚化身為包包，推出Edgeland邊緣系列，以戶外大自然氛圍的橄欖綠色為主調，搭配米色、大地色的細節設計，展現中性風格。

現今社會，不論是生活、工作、旅遊，消費者每日都在快速步調下適應，因此PORTER INTERNATIONAL呼應夏季趨勢色彩，以沙漠土及綠色為主推出多款行動小包。設計要點則主要著重在袋包外型上，從女包無框架、柔軟結構，改良式柔軟、弧狀方形輪廓，帶出一種慵懶風格、低調性格，不侷限正裝或休閒搭配，為男性包款再創新意。另外，可調節包帶，在腰掛及斜背可隨興轉換，體現現代混搭實用性，輕巧卻擁有智慧型收納空間設計，更是因應新世代的行動趨勢。