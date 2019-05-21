一張對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

2019-05-21 12:08 聯合新聞網 綜合報導



網友po出舊款、新款好市多衛生紙的對照差別。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook

日常生活中常用到的衛生紙，張數又要縮水了嗎？有網友po出在美式賣場好市多買到的衛生紙，新版和舊版竟然差很大，舊款從側面照片看起來比較紮實，沒有什麼縫隙，但新款則明顯看得出來張數形狀很明顯，而且空間被撐開了。

該款Kirkland Signature衛生紙一直是好市多的明星人氣商品，強調紙堅韌不易破，上頭不僅有特殊壓花設計，而且還有三層厚度，也能丟入馬桶裡分解掉，很多民眾到好市多一買就是好幾串。

不少網友看到這張對比照也在底下留言回應說「真的有差」，而且舊款洗臉後很好擦拭，新款的擦完臉會有紙屑黏在臉上，甚至有人說新款的用起來會有棉絮，還有人認為新款的真的變薄很多，感覺用起來變輕柔了。

不過也有其他網友認為，衛生紙要澎很簡單，「壓花紋路深一點就可以」，重量才是關鍵，為偷料竅門之一。「可以一整包拿去秤重，因為紙質是有分磅數重量，就知道有沒有減料了。」

因此有留言的網友還真的拿舊款和新款的來秤重，同樣120抽，結果舊款的為218克，新款為216克，但也有其他人測得的新款為220克，新舊款重量其實並沒有差太多，但無論測得的結果為何，大多數留言的網友皆認同衛生紙確實感覺擦起來有變薄，「但還是比三層的舒潔跟五月花好用。」