「超殺女」Chloe Moretz、Sophie Turner戴LV新珠寶 美得不像話！

2019-05-21 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在今年六月即將推出全新B Blossom系列高級珠寶，而在此之前，特別曝光了由五位女星包括「超殺女」Chloe Moretz等人來詮釋的形象廣告，藉以象徵獨立自主與女性特質。

LV經典的星型花朵（Blossom）設計，源自1896年Georges-Louis Vuitton先生所創作的Monogram作品中，除了皮具之外，包括品牌珠寶、腕錶以及服飾，都有著同樣的元素。從過去到現在，LV就一直從這經典汲取靈感，運用了星型花朵概念在其珠寶系列的產品，而全新的B Blossom系列高級珠寶，經過重新構思，外觀更加大膽，具有立體感的時尚球形結構設計呈現力量與熱情。備有粉紅與金色戒指、手鐲、耳環、吊墜和項鍊以鑽石鑲飾，讓花卉的魅力，重新展現。