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路易威登B Blossom高級珠寶

2019-05-21 11:17聯合報 記者曾智緯╱即時報導

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在今年六月即將推出全新B Blossom系列高級珠寶，而在此之前，特別曝光了由五位女星包括「超殺女」Chloe Moretz等人來詮釋的形象廣告，藉以象徵獨立自主與女性特質。

LV經典的星型花朵（Blossom）設計，源自1896年Georges-Louis Vuitton先生所創作的Monogram作品中，除了皮具之外，包括品牌珠寶、腕錶以及服飾，都有著同樣的元素。從過去到現在，LV就一直從這經典汲取靈感，運用了星型花朵概念在其珠寶系列的產品，而全新的B Blossom系列高級珠寶，經過重新構思，外觀更加大膽，具有立體感的時尚球形結構設計呈現力量與熱情。備有粉紅與金色戒指、手鐲、耳環、吊墜和項鍊以鑽石鑲飾，讓花卉的魅力，重新展現。

為了這系列的高級珠寶上市，LV特別邀請了包括鍾楚曦、Indya Moore、Chloë Moretz、Sophie Turner以及Signe Veiteberg來擔任活動大使，配戴B Blossom珠寶並拍攝形象廣告。LV希望藉由不同風格的女星，來演繹珠寶，同時傳達她們的獨立自主與女性特質。形象廣告由攝影師Craig McDean操刀、由Marie-Amélie Sauvé擔任造型師，將於6月份全球曝光，5月底也會推出一系列令人耳目一新的數位形象短片。

女星Sophie Turner演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／Lou...
女星Sophie Turner演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／Louis Vuitton提供
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女星Indya Moore演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／Louis...
女星Indya Moore演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／Louis Vuitton提供
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女星Chloë Moretz演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／Loui...
女星Chloë Moretz演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／Louis Vuitton提供
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女星Signe Veiteberg演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／L...
女星Signe Veiteberg演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／Louis Vuitton提供
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中國女星鍾楚曦演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／Louis Vuitt...
中國女星鍾楚曦演繹全新B Blossom系列高級珠寶。圖／Louis Vuitton提供
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珠寶LV廣告

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