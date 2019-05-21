親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨特報
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

NBA／延長賽勝出橫掃拓荒者 勇士連5季闖總冠軍賽

霸氣！常委嗆撤銷挺同婚立委提名 江啟臣：先撤銷我

鄭明典：碰撞的氣流 讓北風為台灣帶來乾涼空氣

2019-05-21 10:33聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局副局長鄭明典說，在日本上空，很大尺度的兩股氣流正面相遇；右邊是乾暖的副高迴流，左邊是出海的大陸性高氣壓的偏北風，界面相當尖銳清晰。

他說，由於有右側的高壓頑固阻擋，左側的北風深深地往南延伸，在這個季節，北風到達了甚少出現北風的低緯度。北風帶來乾涼空氣也影響台灣，台灣上空的中、低雲應該會逐漸散去。

中央氣象局說，東北季風影響，今天清晨中部以北及宜花低溫約20至22度，南部及台東23、24度，白天北部及宜花高溫24、25度一整天較涼，中南部及台東約26、27度感受較為舒適。

中央氣象局副局長鄭明典說，在日本上空，很大尺度的兩股氣流正面相遇。圖／取自鄭明曲...
中央氣象局副局長鄭明典說，在日本上空，很大尺度的兩股氣流正面相遇。圖／取自鄭明曲臉書
分享

氣象局台東低溫

相關新聞

夏天就是想這樣背包包 中性、工裝風格最夯

2019-05-21 11:56

「超殺女」Chloe Moretz、Sophie Turner戴LV新珠寶 美得不像話！

2019-05-21 11:20

路易威登B Blossom高級珠寶

2019-05-21 11:17

台灣妖怪達人自稱膽小 隨身攜帶媽祖護身符

2019-05-21 09:30

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

限時三週！法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」來台快閃

2019-05-20 17:43

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39

旅遊業者臉書抽獎送出國大獎？雄獅急發聲明認證藍勾勾

2019-05-20 16:20

保養最重要是「清潔」 盤點超療癒5月洗臉新品

2019-05-20 16:17

穿凱特愛牌、珠寶變禮服 6月新娘婚紗好多新選擇

2019-05-20 16:11

沒喝到就落伍了！KitKat 巧克力風味酷繽沙 全家獨賣限量80萬杯

2019-05-20 15:08

海味！32頭鮑魚入粽

2019-05-20 14:18

浮誇系名粽 創意新吃法

2019-05-20 14:17

送花讓她有好心情 美研究：花卉減輕壓力

2019-05-20 14:15

進口蛋把關新制 8月起需附出口國官方衛生證明

2019-05-20 12:18

agnès b. 推音樂頻道 攜手甜約翰打造新單曲

2019-05-20 11:31

法國唯一米其林中廚 李森在巴黎香宮

2019-05-20 00:43

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50

八月堂新口味來了！鹹味可頌「泰式起司香辣醬」 全台這家獨賣

2019-05-19 16:09

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

不會化妝手殘女有救了！植村秀彩妝教室，學畫女神妝超Easy～

2019-05-19 14:02

米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00

桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光

2019-05-19 14:00

何穗薄紗禮服近全裸 兩大「維密」超模鬥到坎城

2019-05-19 13:25

和趙無極同窗命運卻大不同 重看趙春翔藝術

2019-05-19 12:56

「投胎系」洗髮精聽過嗎？ 網友激推美貌大升級Top 10！

2019-05-19 07:57

坎達爾珍娜 半裸為CK表達真我 MM6致力防治愛滋

2019-05-18 22:49

飛行員米奇、海灘褲達菲！東京迪士尼今夏新增「270款紀念品＋48種主題餐」

2019-05-18 22:03

藝術家王雅慧15年結晶 「時間簡史」思考與美學的對話

2019-05-18 21:46

時尚底蘊 精品與古蹟共存共榮

2019-05-18 21:40

許光漢Rexy恐龍穿搭粉絲被帥到 徐懷鈺不唱「怪獸」也穿了

2019-05-18 20:33

室內擴香變身藝術品！義大利CULTI MILANO每一瓶都想收藏

2019-05-18 18:29

「整顆鮑魚入粽」貴氣粽對決老字號「地方名粽」

2019-05-18 17:05

盧廣仲代言！限定超商買白蘭氏鷄精 抽秒殺演唱會門票

2019-05-18 17:04

好吃到會牽絲！雞蛋糕老闆娘太正 網友：我天天吃雞蛋糕

2019-05-18 13:33

夏季旅展／「香港館」史上最優惠 最高省2萬

2019-05-18 12:14

傳統粽發威！7-ELEVEN端午預購業績連3年破億　最熱賣的就是這一味

2019-05-18 12:13

今天就想穿彩虹拖鞋出門 貝拉哈蒂德演繹一身七彩霓光的自由與愛

2019-05-18 12:06
看更多

熱門文章

517竹市淹水原因找到了 議員狠批人為疏失

2019-05-20 14:51

報到前一天被通知「前人留任不用來了」 她慘變無業人口

2019-05-20 15:08

豪大雨狂炸 五股4號越堤道淹水、二重疏洪道道路管制

2019-05-20 13:15

雷鳴大雨不停！1小時累積雨量前10名 嘉義佔9名

2019-05-20 15:39

90%的人洗澡都「洗錯」了！ 用這洗臉更慘

2019-05-20 23:10

影／台中暴雨狂下 都會公園、榮總「陸上行舟」

2019-05-20 13:15

豪雨沒停班停課 侯友宜：未達標準

2019-05-20 12:08

豪雨炸北台 淡水聖約翰科大、真理大學停課

2019-05-20 12:10

南投埔里路基疑遭溪水掏空 砂石車陷落坑洞

2019-05-20 15:43

桃園龜山暴雨淹水 警冒險幫推拋錨車、指揮交通

2019-05-20 12:08

恆春航線停飛 潘孟安火大：只看到棄養小孩的父母

2019-05-20 14:53

快訊／間歇性大雷雨 南投縣7所中小學下午停課

2019-05-20 14:54

影／豪雨炸北台！汐止偵水志工不畏風雨巡視淹水情況

2019-05-20 14:07

把握好天氣！ 吳德榮：27日梅雨季第四道鋒面接近

2019-05-21 07:45

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39

鋒面往南！氣象局對15縣市發布豪大雨特報

2019-05-20 15:28

一場梅雨掃全台 炸亂陸空交通

2019-05-21 00:11

大型機具搶通中橫 暴雨來襲互喊「快退」令人鼻酸

2019-05-20 17:55

氣象局：今起有一周的穩定好天氣 下周鋒面再來

2019-05-21 08:18

林口巴士險滅頂！ 消防隊出動橡皮艇救出受困6人

2019-05-20 11:59

每日星座運勢／雙魚運勢旺盛的一天 投資機遇不錯

2019-05-21 00:00

1年爆瘦20公斤非好事？50歲台商2癌上身且轉移

2019-05-20 12:31

南投台中大雷雨！ 氣象局：持續至下午2時

2019-05-20 12:56

鋒面伴隨閃電雷擊 16小時28萬次閃電集中北部

2019-05-20 19:14

雷雨狂炸中部 台中烏日水淹住家路成河

2019-05-20 14:49

北部豪雨成災 下午兩點後降雨區南移這些地方要注意

2019-05-20 12:40

雨彈攻陷台中林森地下道 3車泡湯淹一半

2019-05-20 13:51

下大雨從白姑大山改去水漾森林 登山客受困待援

2019-05-20 12:16

臺馬之星海上失去動力 啟動備用電力進港檢修旅客虛驚

2019-05-20 21:46

影／滾滾黃流很壯觀 集集攔河堰全力調節放流

2019-05-20 15:51

鋒面罩全台！淡江、輔仁大學：因雨無法到校不記缺課

2019-05-20 14:48

限時三週！法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」來台快閃

2019-05-20 17:43

每天喝手搖飲料 輪椅男14年暴肥60公斤

2019-05-20 17:17

影／台中瞬間暴雨 市區下水道卡3車

2019-05-20 14:55

水利署淹水警戒不只雙北桃苗！ 二級警戒新增台中

2019-05-20 12:02

咖啡有助於清腸 將成為排便聖品

2019-05-20 14:01

沒喝到就落伍了！KitKat 巧克力風味酷繽沙 全家獨賣限量80萬杯

2019-05-20 15:08

雷雨區移中部！ 氣象局：非必要別外出 地下道恐積淹水

2019-05-20 14:04

對流胞合併！ 天氣風險：台中南投驚心動魄大雷雨

2019-05-20 13:55

「醫界葉問」東非發威 脫臼小朋友針灸後馬上能舉手

2019-05-20 19:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top