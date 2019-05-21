鄭明典：碰撞的氣流 讓北風為台灣帶來乾涼空氣

2019-05-21 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典說，在日本上空，很大尺度的兩股氣流正面相遇；右邊是乾暖的副高迴流，左邊是出海的大陸性高氣壓的偏北風，界面相當尖銳清晰。

他說，由於有右側的高壓頑固阻擋，左側的北風深深地往南延伸，在這個季節，北風到達了甚少出現北風的低緯度。北風帶來乾涼空氣也影響台灣，台灣上空的中、低雲應該會逐漸散去。