親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨特報
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

角頭刺客：繼承「小泉」之名的日本政治豪族

因應Google華為有「B計畫」 更大的危機在硬體斷供

法品牌La trinitaine快閃來台 布列塔尼酥餅吸睛

2019-05-21 09:43經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

法國傳統「布列塔尼酥餅」為其經典人氣商品的法國甜點品牌La trinitaine，2019年夏天首度快閃來台，台灣第一家快閃店自即日起至6月9日進駐忠孝SOGO B2，搶攻端午送禮商機，亦備有喜餅禮盒，瞄準6月婚慶大月，並已在企業贈禮和政商名流婚盟喜餅市場中掀起一股新「食」尚旋風。

La trinitaine行銷總監陳筱鈴指出，「布列塔尼酥餅 Bretonne」在法文為圓形的小點心，原是19世紀末法國西北部布列塔尼地區所流行的奶油酥餅，深受皇宮貴族喜愛，因此特別賜以「地名」布列塔尼命名，有原味薄片和厚片酥塔二種形式。

陳筱鈴進一步指出，La trinitaine布列塔尼酥餅美味的關鍵，在於除了精選的天然奶油，同時還搭配頂級的鹽之花，並依循傳統製程手工製作，呈現出獨特帶有鹹味的奶油味，咬下一口餅乾的同時，彷彿身臨法國西北沿岸。

已有超過60年歷史的La trinitaine，還曾獲得法國金桂冠獎的肯定。

陳筱鈴指出，La trinitaine所推出的布列塔尼酥餅共有三種形式，除傳統的原味薄片和厚片酥塔外，還有品牌特別研發，有著優脆優雅口感的「層酥蛋捲」。

除了美味的布列塔尼酥餅外，有著各式法式經典圖案的鐵盒設計，也是La trinitaine的一大品牌特色。其中，「兩小無猜」禮盒上的圖案是穿著法國布列塔尼傳統服飾的情侶，寓意執子之手與子偕老，是品牌最受歡迎的喜餅禮盒。

此外，La trinitaine還有一個隱藏版的好味道-法式太妃糖。陳筱鈴透露，其美味關鍵是以優質奶油搭配法國最著名有2000年歷史的布列塔尼地區的「Guérande葛宏德」鹽之花頂級海鹽製作。

陳筱鈴說，Guérande葛宏德的鹽之花鹹味圓潤輕柔，每年僅有6~10月可以採收，且只能以傳統手工採收，因此更顯珍貴。而略帶鹹味的太妃糖，不只風味獨特還有著細緻的口感呢！

正在忠孝SOGO進行快閃的La trinitaine，還推出多項超值優惠，包括：消費1000元就有機會獲得精美禮品和現金抵券，購物滿2000元還可獲得來自法國La trinitaine的品牌環保購物袋，同時，還提供有哲禮的網路優惠活動。

法國布列塔尼酥餅-原味薄片、厚片酥塔、層酥蛋捲。 圖／元立國際貿易提供
法國布列塔尼酥餅-原味薄片、厚片酥塔、層酥蛋捲。 圖／元立國際貿易提供
分享
除了美味的布列塔尼酥餅外，有著各式法式經典圖案的鐵盒設計，也是La trinit...
除了美味的布列塔尼酥餅外，有著各式法式經典圖案的鐵盒設計，也是La trinitaine的一大品牌特色。 圖／元立國際貿易提供
分享
法國香頌餅乾-兩小無猜。 圖／元立國際貿易提供
法國香頌餅乾-兩小無猜。 圖／元立國際貿易提供
分享
以法國傳統「布列塔尼酥餅」為其經典人氣商品的法國甜點品牌La trinitain...
以法國傳統「布列塔尼酥餅」為其經典人氣商品的法國甜點品牌La trinitaine，2019年夏天首度快閃來台，台灣第一家快閃店自即日起至6月9日進駐忠孝SOGO B2，搶攻端午送禮商機，亦備有喜餅禮盒。 記者葉卉軒／攝影
分享

法國快閃喜餅

相關新聞

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

限時三週！法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」來台快閃

2019-05-20 17:43

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39

旅遊業者臉書抽獎送出國大獎？雄獅急發聲明認證藍勾勾

2019-05-20 16:20

保養最重要是「清潔」 盤點超療癒5月洗臉新品

2019-05-20 16:17

穿凱特愛牌、珠寶變禮服 6月新娘婚紗好多新選擇

2019-05-20 16:11

沒喝到就落伍了！KitKat 巧克力風味酷繽沙 全家獨賣限量80萬杯

2019-05-20 15:08

海味！32頭鮑魚入粽

2019-05-20 14:18

浮誇系名粽 創意新吃法

2019-05-20 14:17

送花讓她有好心情 美研究：花卉減輕壓力

2019-05-20 14:15

進口蛋把關新制 8月起需附出口國官方衛生證明

2019-05-20 12:18

agnès b. 推音樂頻道 攜手甜約翰打造新單曲

2019-05-20 11:31

法國唯一米其林中廚 李森在巴黎香宮

2019-05-20 00:43

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50

八月堂新口味來了！鹹味可頌「泰式起司香辣醬」 全台這家獨賣

2019-05-19 16:09

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

不會化妝手殘女有救了！植村秀彩妝教室，學畫女神妝超Easy～

2019-05-19 14:02

米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00

桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光

2019-05-19 14:00

何穗薄紗禮服近全裸 兩大「維密」超模鬥到坎城

2019-05-19 13:25

和趙無極同窗命運卻大不同 重看趙春翔藝術

2019-05-19 12:56

「投胎系」洗髮精聽過嗎？ 網友激推美貌大升級Top 10！

2019-05-19 07:57

坎達爾珍娜 半裸為CK表達真我 MM6致力防治愛滋

2019-05-18 22:49

飛行員米奇、海灘褲達菲！東京迪士尼今夏新增「270款紀念品＋48種主題餐」

2019-05-18 22:03

藝術家王雅慧15年結晶 「時間簡史」思考與美學的對話

2019-05-18 21:46

時尚底蘊 精品與古蹟共存共榮

2019-05-18 21:40

許光漢Rexy恐龍穿搭粉絲被帥到 徐懷鈺不唱「怪獸」也穿了

2019-05-18 20:33

室內擴香變身藝術品！義大利CULTI MILANO每一瓶都想收藏

2019-05-18 18:29

「整顆鮑魚入粽」貴氣粽對決老字號「地方名粽」

2019-05-18 17:05

盧廣仲代言！限定超商買白蘭氏鷄精 抽秒殺演唱會門票

2019-05-18 17:04

好吃到會牽絲！雞蛋糕老闆娘太正 網友：我天天吃雞蛋糕

2019-05-18 13:33

夏季旅展／「香港館」史上最優惠 最高省2萬

2019-05-18 12:14

傳統粽發威！7-ELEVEN端午預購業績連3年破億　最熱賣的就是這一味

2019-05-18 12:13

今天就想穿彩虹拖鞋出門 貝拉哈蒂德演繹一身七彩霓光的自由與愛

2019-05-18 12:06

夏季旅展／KKday線上開賣 限時優惠最殺「買一送一」

2019-05-18 11:57

粽子變立蛋！「蛋型」冰粽、星巴克大人味「星蕨餅」 創意迎端午囉

2019-05-18 11:50

全台首見「海上婚禮」 前進日本譜浪漫，老夫妻們憶當年 惹哭郵輪客

2019-05-18 11:38

愛迪達球鞋1000元有找！好市多驚見這款「潮鞋」CP值超高被搶翻

2019-05-18 11:32
看更多

熱門文章

北市士林北投大雨多處積淹水 計程車拋錨地下道

2019-05-20 10:37

517竹市淹水原因找到了 議員狠批人為疏失

2019-05-20 14:51

影／暴雨突襲 長庚醫院、機場捷運A8站外淹大水

2019-05-20 11:43

報到前一天被通知「前人留任不用來了」 她慘變無業人口

2019-05-20 15:08

倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26

豪大雨狂炸 五股4號越堤道淹水、二重疏洪道道路管制

2019-05-20 13:15

雷鳴大雨不停！1小時累積雨量前10名 嘉義佔9名

2019-05-20 15:39

90%的人洗澡都「洗錯」了！ 用這洗臉更慘

2019-05-20 23:10

雨下大太了！ 受豪大雨影響真理大學宣布停課

2019-05-20 11:51

影／台中暴雨狂下 都會公園、榮總「陸上行舟」

2019-05-20 13:15

豪雨沒停班停課 侯友宜：未達標準

2019-05-20 12:08

豪雨炸北台 淡水聖約翰科大、真理大學停課

2019-05-20 12:10

南投埔里路基疑遭溪水掏空 砂石車陷落坑洞

2019-05-20 15:43

桃園龜山暴雨淹水 警冒險幫推拋錨車、指揮交通

2019-05-20 12:08

快訊／間歇性大雷雨 南投縣7所中小學下午停課

2019-05-20 14:54

注意！萬安演習5月27日登場 請民眾配合疏散避難 

2019-05-20 11:44

恆春航線停飛 潘孟安火大：只看到棄養小孩的父母

2019-05-20 14:53

影／豪雨炸北台！汐止偵水志工不畏風雨巡視淹水情況

2019-05-20 14:07

蘆竹、大園一級警戒 桃園開設三級應變中心

2019-05-20 11:15

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39

鋒面往南！氣象局對15縣市發布豪大雨特報

2019-05-20 15:28

把握好天氣！ 吳德榮：27日梅雨季第四道鋒面接近

2019-05-21 07:45

豪雨襲台 北北基桃發布淹水警戒

2019-05-20 11:14

一場梅雨掃全台 炸亂陸空交通

2019-05-21 00:11

雨炸北海岸台2線封閉 淡水人：開車快變划船

2019-05-20 11:31

苗栗台中彰化大雷雨！ 持續時間至下午1時

2019-05-20 11:38

大型機具搶通中橫 暴雨來襲互喊「快退」令人鼻酸

2019-05-20 17:55

影／雙北豪雨狂炸！新北五股淹水近半個輪胎

2019-05-20 11:31

林口巴士險滅頂！ 消防隊出動橡皮艇救出受困6人

2019-05-20 11:59

1年爆瘦20公斤非好事？50歲台商2癌上身且轉移

2019-05-20 12:31

鋒面伴隨閃電雷擊 16小時28萬次閃電集中北部

2019-05-20 19:14

南投台中大雷雨！ 氣象局：持續至下午2時

2019-05-20 12:56

父親在市場賣水果被笑？網友：孤陋寡聞！攤販很多年收百萬

2019-05-20 11:35

雷雨狂炸中部 台中烏日水淹住家路成河

2019-05-20 14:49

北部豪雨成災 下午兩點後降雨區南移這些地方要注意

2019-05-20 12:40

雨彈攻陷台中林森地下道 3車泡湯淹一半

2019-05-20 13:51

下大雨從白姑大山改去水漾森林 登山客受困待援

2019-05-20 12:16

臺馬之星海上失去動力 啟動備用電力進港檢修旅客虛驚

2019-05-20 21:46

氣象局：今起有一周的穩定好天氣 下周鋒面再來

2019-05-21 08:18

影／滾滾黃流很壯觀 集集攔河堰全力調節放流

2019-05-20 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top