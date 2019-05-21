法品牌La trinitaine快閃來台 布列塔尼酥餅吸睛

2019-05-21 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



以法國傳統「布列塔尼酥餅」為其經典人氣商品的法國甜點品牌La trinitaine，2019年夏天首度快閃來台，台灣第一家快閃店自即日起至6月9日進駐忠孝SOGO B2，搶攻端午送禮商機，亦備有喜餅禮盒，瞄準6月婚慶大月，並已在企業贈禮和政商名流婚盟喜餅市場中掀起一股新「食」尚旋風。

La trinitaine行銷總監陳筱鈴指出，「布列塔尼酥餅 Bretonne」在法文為圓形的小點心，原是19世紀末法國西北部布列塔尼地區所流行的奶油酥餅，深受皇宮貴族喜愛，因此特別賜以「地名」布列塔尼命名，有原味薄片和厚片酥塔二種形式。

陳筱鈴進一步指出，La trinitaine布列塔尼酥餅美味的關鍵，在於除了精選的天然奶油，同時還搭配頂級的鹽之花，並依循傳統製程手工製作，呈現出獨特帶有鹹味的奶油味，咬下一口餅乾的同時，彷彿身臨法國西北沿岸。

已有超過60年歷史的La trinitaine，還曾獲得法國金桂冠獎的肯定。

陳筱鈴指出，La trinitaine所推出的布列塔尼酥餅共有三種形式，除傳統的原味薄片和厚片酥塔外，還有品牌特別研發，有著優脆優雅口感的「層酥蛋捲」。

除了美味的布列塔尼酥餅外，有著各式法式經典圖案的鐵盒設計，也是La trinitaine的一大品牌特色。其中，「兩小無猜」禮盒上的圖案是穿著法國布列塔尼傳統服飾的情侶，寓意執子之手與子偕老，是品牌最受歡迎的喜餅禮盒。

此外，La trinitaine還有一個隱藏版的好味道-法式太妃糖。陳筱鈴透露，其美味關鍵是以優質奶油搭配法國最著名有2000年歷史的布列塔尼地區的「Guérande葛宏德」鹽之花頂級海鹽製作。

陳筱鈴說，Guérande葛宏德的鹽之花鹹味圓潤輕柔，每年僅有6~10月可以採收，且只能以傳統手工採收，因此更顯珍貴。而略帶鹹味的太妃糖，不只風味獨特還有著細緻的口感呢！