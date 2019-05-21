台灣妖怪達人自稱膽小 隨身攜帶媽祖護身符

2019-05-21 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



奇幻╱歷史小說家何敬堯因深耕妖怪研究，被視為台灣妖怪達人，還曾與日本妖怪型推理小說達人京極夏彥對談。外界猜測他對種種妖魔鬼怪一定毫無畏懼，其實他自稱很膽小，至今對鬼故事「又愛又怕」，隨身一定攜帶媽祖廟護身符。

何敬堯說，他10歲前老家在台中大肚山山腳三合院，鄰居國高中哥哥姐姐最愛在夏夜時，在三合院旁大樹下講鬼故事；另一方面，他也愛看《靈異教師神眉》等日本神怪動漫乃至林投姐等民間故事，這些故事中的恐怖妖怪，總讓他當晚一定做惡夢，但有趣情節又讓他忍不住投入。

念台大外文系時，何敬堯開始讀京極夏彥等人小說，發現京極夏彥都以日本古早歷史為背景寫作，讓他受很大震撼：「我對台灣歷史竟然一無所知！」就此開始補足台灣歷史知識。他也發現，京極夏彥等人雖寫歷史小說，卻結合奇幻等多元題材，迥異台灣歷史小說集中於壓迫、對抗史的沉重。

就讀清大台灣文學研究所是何敬堯的轉捩點。何敬堯說，當時他苦思寫出屬於自己的歷史小說，意外在日據歷史文學、老報紙中發現許多奇幻神話記載，「原來這些今日看來荒誕不經的故事，百年前就存在。」他於是結合兩者，在歷史小說放入清領、日本時期妖異傳說，創造歷史奇幻小說文類，最新小說是《妖怪鳴歌錄FORMOSA：唱遊曲》（九歌）。

「台灣可用很多面向了解。」何敬堯說，如果歷史小說能提高通俗性、娛樂性，不再只是純文學，而是加入調味料，朝類型文學發展，一定有助更多人從多元的歷史小說認識台灣，不會只看到壓迫、血淚。

何敬堯感謝，幼時聽到的故事、圍繞童年的記憶，原來一直在身邊。然而他至今仍怕鬼片，每次忍不住跑去看後，當晚一定睡不安穩，笑說自我折磨。他說自己雖然研究靈異，但真正想看的是屬於這土地的鄉土和民俗文化，「妖怪都是在特定時空，經由人們恐懼的投射而成形，反映了當地文化倫理與生態觀念。」