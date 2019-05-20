親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨特報
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

90%的人洗澡都「洗錯」了！還會讓自己看起來超顯老，用這洗臉更慘

2019-05-20 23:10聯合報 記者劉小川╱即時報導

不管是夏天還是冬天，洗澡、泡澡是大家最放鬆的一件事情，怎樣的洗澡方式，才不會讓本來想放鬆的你，反而讓肌膚越來越老化，以下幾點，你做錯了哪些壞習慣呢？

1、水溫的重要性

如果你在洗澡的時候，本身就喜歡又熱又燙的熱水澡，那可以告訴你，這樣最容易造成皮膚老化了。因為過熱的水會讓皮膚的保護膜受損，也因此可能會出現毛孔粗大、鬆弛、皺紋等等問題出現。

建議在洗澡的時候，別「貪熱」用溫度高於體溫一些的水溫即可，不只是皮膚可以舒服地放鬆，也能減少皮膚容易過乾燥的問題。

2、慎選洗澡的清潔產品

很多女生都喜歡在洗澡的時候，來個整體美容，想讓肌膚可以更滑嫩，但你知道長期使用去角質的清潔產品，可能會讓皮膚的皺紋產生的更快，千萬別把去角質當清潔來使用喔！

3、別暴力對待肌膚

許多人去國外玩，可能都有搓澡的經驗，，因為大多數人認為搓澡能夠讓身體放鬆下來。但其實大力的搓澡，也會傷害到肌膚、尤其是皮膚比較細嫩的地方，像是脖子、臉、手腳內側的皮膚，若是長期大力的搓澡，可能也會導致皮膚的鬆弛、出現皺紋。

4、使用毛巾來洗臉

洗澡跟洗臉最好兩個步驟能分開來做，如果你使用毛巾來洗臉的話，可能會將深層的污垢與油脂，還留在皮膚上，最重要的是毛巾濕潤的時間接觸空氣期間，已經附著了許多的細菌，還是不建議使用毛巾洗臉喔！

5、洗完澡不護膚，皮膚更顯老

洗澡之後，身體流失的水分比較大，特別使用清潔力較好的產品。如果在洗澡後，不讓皮膚喝飽水分，接下來就是等著沙漠般的肌膚出現，長出乾紋。

所以在洗澡後，最好能夠舒緩一下乾燥的肌膚，甚至深層的補水、擦些乳液、不管是夏天、冬天，都會有洗澡後缺水的現象，只是夏天可能大家怕油膩，就忽略了這些步驟，但千萬別偷懶了，想要對抗老化，防止老化肌膚提早來報到，還是乖乖地做好基本的肌膚保護措施。

洗完澡不護膚，久而久之，皮膚的緊緻度就會反映出年齡。圖／摘自 pexels
洗完澡不護膚，久而久之，皮膚的緊緻度就會反映出年齡。圖／摘自 pexels
分享
水溫盡量控制在比體溫高些的溫度就好。圖／摘自 pexels
水溫盡量控制在比體溫高些的溫度就好。圖／摘自 pexels
分享
洗澡千萬別「貪熱」，以免肌膚提早老化。圖／摘自 pexels
洗澡千萬別「貪熱」，以免肌膚提早老化。圖／摘自 pexels
分享

老化抗老

相關新聞

穿凱特愛牌、珠寶變禮服 6月新娘婚紗好多新選擇

2019-05-20 16:11

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

限時三週！法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」來台快閃

2019-05-20 17:43

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39

旅遊業者臉書抽獎送出國大獎？雄獅急發聲明認證藍勾勾

2019-05-20 16:20

保養最重要是「清潔」 盤點超療癒5月洗臉新品

2019-05-20 16:17

沒喝到就落伍了！KitKat 巧克力風味酷繽沙 全家獨賣限量80萬杯

2019-05-20 15:08

海味！32頭鮑魚入粽

2019-05-20 14:18

浮誇系名粽 創意新吃法

2019-05-20 14:17

送花讓她有好心情 美研究：花卉減輕壓力

2019-05-20 14:15

進口蛋把關新制 8月起需附出口國官方衛生證明

2019-05-20 12:18

agnès b. 推音樂頻道 攜手甜約翰打造新單曲

2019-05-20 11:31

法國唯一米其林中廚 李森在巴黎香宮

2019-05-20 00:43

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50

八月堂新口味來了！鹹味可頌「泰式起司香辣醬」 全台這家獨賣

2019-05-19 16:09

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

不會化妝手殘女有救了！植村秀彩妝教室，學畫女神妝超Easy～

2019-05-19 14:02

米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00

桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光

2019-05-19 14:00

何穗薄紗禮服近全裸 兩大「維密」超模鬥到坎城

2019-05-19 13:25

和趙無極同窗命運卻大不同 重看趙春翔藝術

2019-05-19 12:56

「投胎系」洗髮精聽過嗎？ 網友激推美貌大升級Top 10！

2019-05-19 07:57

坎達爾珍娜 半裸為CK表達真我 MM6致力防治愛滋

2019-05-18 22:49

飛行員米奇、海灘褲達菲！東京迪士尼今夏新增「270款紀念品＋48種主題餐」

2019-05-18 22:03

藝術家王雅慧15年結晶 「時間簡史」思考與美學的對話

2019-05-18 21:46

時尚底蘊 精品與古蹟共存共榮

2019-05-18 21:40

許光漢Rexy恐龍穿搭粉絲被帥到 徐懷鈺不唱「怪獸」也穿了

2019-05-18 20:33

室內擴香變身藝術品！義大利CULTI MILANO每一瓶都想收藏

2019-05-18 18:29

「整顆鮑魚入粽」貴氣粽對決老字號「地方名粽」

2019-05-18 17:05

盧廣仲代言！限定超商買白蘭氏鷄精 抽秒殺演唱會門票

2019-05-18 17:04

好吃到會牽絲！雞蛋糕老闆娘太正 網友：我天天吃雞蛋糕

2019-05-18 13:33

夏季旅展／「香港館」史上最優惠 最高省2萬

2019-05-18 12:14

傳統粽發威！7-ELEVEN端午預購業績連3年破億　最熱賣的就是這一味

2019-05-18 12:13

今天就想穿彩虹拖鞋出門 貝拉哈蒂德演繹一身七彩霓光的自由與愛

2019-05-18 12:06

夏季旅展／KKday線上開賣 限時優惠最殺「買一送一」

2019-05-18 11:57

粽子變立蛋！「蛋型」冰粽、星巴克大人味「星蕨餅」 創意迎端午囉

2019-05-18 11:50

全台首見「海上婚禮」 前進日本譜浪漫，老夫妻們憶當年 惹哭郵輪客

2019-05-18 11:38

愛迪達球鞋1000元有找！好市多驚見這款「潮鞋」CP值超高被搶翻

2019-05-18 11:32
看更多

熱門文章

北市士林北投大雨多處積淹水 計程車拋錨地下道

2019-05-20 10:37

全台豪雨特報！ 氣象局示警：大規模或劇烈豪雨

2019-05-20 07:25

517竹市淹水原因找到了 議員狠批人為疏失

2019-05-20 14:51

影／暴雨突襲 長庚醫院、機場捷運A8站外淹大水

2019-05-20 11:43

唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59

倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26

豪大雨狂炸 五股4號越堤道淹水、二重疏洪道道路管制

2019-05-20 13:15

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-20 10:00

雷鳴大雨不停！1小時累積雨量前10名 嘉義佔9名

2019-05-20 15:39

雨下大太了！ 受豪大雨影響真理大學宣布停課

2019-05-20 11:51

豪雨沒停班停課 侯友宜：未達標準

2019-05-20 12:08

影／台中暴雨狂下 都會公園、榮總「陸上行舟」

2019-05-20 13:15

豪雨襲擊北海岸 淡水多處積水

2019-05-20 10:13

豪雨炸北台 淡水聖約翰科大、真理大學停課

2019-05-20 12:10

氣象局：新北、台北大雷雨 將持續至11時

2019-05-20 10:09

桃園龜山暴雨淹水 警冒險幫推拋錨車、指揮交通

2019-05-20 12:08

南投埔里路基疑遭溪水掏空 砂石車陷落坑洞

2019-05-20 15:43

吳德榮：梅雨季第三道鋒面上午抵達 慎防劇烈天氣

2019-05-20 07:15

大雨強降三芝淡水積水 侯友宜：淡海輕軌該停駛就停駛

2019-05-20 10:02

快訊／間歇性大雷雨 南投縣7所中小學下午停課

2019-05-20 14:54

恆春航線停飛 潘孟安火大：只看到棄養小孩的父母

2019-05-20 14:53

注意！萬安演習5月27日登場 請民眾配合疏散避難 

2019-05-20 11:44

蘆竹、大園一級警戒 桃園開設三級應變中心

2019-05-20 11:15

豪雨襲台 北北基桃發布淹水警戒

2019-05-20 11:14

遠航突停飛多國際航班 總座：人算不如天算

2019-05-20 00:28

影／豪雨炸北台！汐止偵水志工不畏風雨巡視淹水情況

2019-05-20 14:07

鋒面往南！氣象局對15縣市發布豪大雨特報

2019-05-20 15:28

雨炸北海岸台2線封閉 淡水人：開車快變划船

2019-05-20 11:31

苗栗台中彰化大雷雨！ 持續時間至下午1時

2019-05-20 11:38

北北基桃竹苗豪雨！ 全台大雨注意雷擊強陣風

2019-05-20 08:57

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39

報到前一天被通知「前人留任不用來了」 她慘變無業人口

2019-05-20 15:08

影／雙北豪雨狂炸！新北五股淹水近半個輪胎

2019-05-20 11:31

每日星座運勢／天蠍突顯能力好時機 易得上司好評

2019-05-20 00:00

大型機具搶通中橫 暴雨來襲互喊「快退」令人鼻酸

2019-05-20 17:55

鄭明典用圖解示警：今天要提防的就是這種雲團

2019-05-20 07:45

林口巴士險滅頂！ 消防隊出動橡皮艇救出受困6人

2019-05-20 11:59

林佳龍提醒三件事：鋒面通過、遠航停飛、霧鎖金門

2019-05-20 00:38

父親在市場賣水果被笑？網友：孤陋寡聞！攤販很多年收百萬

2019-05-20 11:35

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top