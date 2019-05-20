90%的人洗澡都「洗錯」了！還會讓自己看起來超顯老，用這洗臉更慘

2019-05-20 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不管是夏天還是冬天，洗澡、泡澡是大家最放鬆的一件事情，怎樣的洗澡方式，才不會讓本來想放鬆的你，反而讓肌膚越來越老化，以下幾點，你做錯了哪些壞習慣呢？

1、水溫的重要性

如果你在洗澡的時候，本身就喜歡又熱又燙的熱水澡，那可以告訴你，這樣最容易造成皮膚老化了。因為過熱的水會讓皮膚的保護膜受損，也因此可能會出現毛孔粗大、鬆弛、皺紋等等問題出現。

建議在洗澡的時候，別「貪熱」用溫度高於體溫一些的水溫即可，不只是皮膚可以舒服地放鬆，也能減少皮膚容易過乾燥的問題。

2、慎選洗澡的清潔產品

很多女生都喜歡在洗澡的時候，來個整體美容，想讓肌膚可以更滑嫩，但你知道長期使用去角質的清潔產品，可能會讓皮膚的皺紋產生的更快，千萬別把去角質當清潔來使用喔！

3、別暴力對待肌膚

許多人去國外玩，可能都有搓澡的經驗，，因為大多數人認為搓澡能夠讓身體放鬆下來。但其實大力的搓澡，也會傷害到肌膚、尤其是皮膚比較細嫩的地方，像是脖子、臉、手腳內側的皮膚，若是長期大力的搓澡，可能也會導致皮膚的鬆弛、出現皺紋。

4、使用毛巾來洗臉

洗澡跟洗臉最好兩個步驟能分開來做，如果你使用毛巾來洗臉的話，可能會將深層的污垢與油脂，還留在皮膚上，最重要的是毛巾濕潤的時間接觸空氣期間，已經附著了許多的細菌，還是不建議使用毛巾洗臉喔！

5、洗完澡不護膚，皮膚更顯老

洗澡之後，身體流失的水分比較大，特別使用清潔力較好的產品。如果在洗澡後，不讓皮膚喝飽水分，接下來就是等著沙漠般的肌膚出現，長出乾紋。