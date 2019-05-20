慕赫47年原酒 每瓶要價40萬

2019-05-20 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



來自蘇格蘭斯貝賽區歷史悠遠的酒廠─慕赫，其珍稀酒液向來是行家口中最神祕的存在，被稱之為「威士忌歷史中百年未解之謎」。今年，慕赫2.81不只重磅回歸，還將推出酒廠裝瓶史上最高年份酒款「MORTLACH慕赫2.81單一麥芽威士忌47年單桶原酒」。

慕赫酒廠向來以卓越難解的蒸餾工藝聞名，七O年代，2.81蒸餾技術就已精湛純熟、能製作出完美風味的酒體，1971年蒸餾出的最後3桶原酒窖封存至今。為讓世人完整領會1971年保留至今的絕世風味，慕赫2.81規劃為期6年的單桶原酒上市計畫，未來6年內將分別推出3款高年份酒款，「47年單桶原酒」便是這計畫的序幕。

此酒來自慕赫酒廠1971年的3桶老酒之一，美國白橡木重組酒桶中熟成、裝瓶數量少於100瓶，極度珍稀，買家須於網站註冊、登記抽選，帝亞吉歐特別向總部爭取，將有2瓶專屬台灣VIP通路獨家販售，建議售價400,000元，仍一瓶難求，被預期會在拍賣市場上閃耀發光。

此外，慕赫20年單一麥芽威士忌為常賣款系列的最高年份，以珍貴的酒液熟成，暱稱為「家傳藍勛（Cowie’s Blue Seal）」。這款酒整體調性和諧、具有層次，帶有成熟威士忌獨有的油脂質感，散發乾果、雪松、皮革和菸草味，餘韻極為濃厚，酒體深沉、複雜而迷人，目前可售，價格6,200元。

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