世衛國際記者會 國外媒體關注兩岸敏感議題

2019-05-20 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



由衛福部長陳時中率領的世衛行動團今舉行國際記者會，國外媒體關注我國與大陸的互動，及為何美日今年公開支持台灣。陳時中回應，在沒有政治的前提下，我願在健康議題與中廣泛討論，而日本公開支持是基於長期人民的情感與合作，美方則是盼我在防疫醫療救助上為國際進一分心力。

世界衛生大會（WHA）今登場，由於台灣今年第3度未獲邀請，世衛行動團於台北時間下午七時舉行國際記者會，由陳時中、醫師公會全聯會理事長邱泰源、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉等人說明加入世界衛生組織（WHO）及參加WHA的意願。

美國及日本等國外媒體相當關注兩岸互動。美國之音記者詢問，台灣是否曾向WHO幹事長譚德塞表達參加WHA的訴求，為何再次被拒於門外？若台灣能幫助世界的健康醫療，那非洲爆發的伊波拉病毒疫情，是否也提供專業協助？

陳時中回答，我國沒有機會和譚德塞直接接觸，但有透過其他形式表達強烈抗議。而對於非洲伊波拉疫情，蔡英文總統指示捐贈一百萬美金（約新台幣3021萬元），卻被WHO拒絕，「我們想做些什麼事，WHO都拒絕我們去做。」

美國之音記者問，台灣認為幹事長譚德塞被中國政府控制？陳時中直言，他心裡認為是，但從未說出口。

另一名來自洛杉磯的記者也詢問，台灣是否有其他方式能參與WHO或WHA？陳時中坦言，這就是台灣與對岸的政治癥結之處，包括族群和認知有多深，但參加WHA及其他相關世界組織很重要，台灣一步不能讓，「中共沒有權力決定台灣是否能參加，或用什麼名義參加。」

日本共同社記者問，在政治化問題以外有健康醫療問題，台灣是否有任何層級曾與中國大陸聯繫，以利兩岸找到共識，並試圖解決？

陳時中強調，在健康防疫的議題上建立共識，「台灣從未拒絕和中國討論」，但他無法接受健康議題和政治議題混淆。他二度重申，台灣的態度是，「我們非常願意在沒有政治議題的前提下，進行醫衛健康對話，因為健康是基本人權。」

有國外記者表示，日本公開表達支持台灣讓他很驚訝，因時機點很微妙，中日關係近年來有進展與改善，日本公開選擇支持台灣參加是中國不太樂見的。是因為台灣提供日本什麼好處或利益？

陳時中回答，日本對台灣的支持他從不懷疑，「但公開支持我也是很驚訝。」他說，台日人民長久以來相對有情感，無論是貿易、觀光或急難救助都有長期合作，台灣是日本親密的朋友，日本也看待台灣為友善國家。

陳時中表示，他今天站在這裡，希望台日情誼能發揮出來、大聲說出來。

美國記者也好奇，美國是以什麼樣的方式支持台灣，畢竟美國現任政府勇於和中國大陸起衝突，是否作為更大膽？