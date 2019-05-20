用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」
嘉義特色店越來越多了，總是有一種沒辦法逛完的感覺。其中IG上一直很知名的人氣店「Come home 咖啡漫步」，去年新開了二店「霜空珈琲」後，許多嘉義人早已放進口袋名單內，抽空光臨後紛紛一試成主顧。難怪「霜空珈琲」從IG上一直夯到現在，尤其高CP值的招牌點心組「霜空點心盤」一出手，幾乎沒有甜點控看到不被秒殺的。
來到被比喻為嘉義市區內的甜點桃花源「霜空珈琲」，店內販售各式甜點、茶、咖啡、氣泡飲等，店內裝潢走簡約風，木質色裝潢混搭出日系文青風格，在炎炎夏日看來格外清爽，網友形容在四季偏炎熱的嘉義，下午走進「霜空珈琲」，心靈上彷彿也吹拂到涼風，真的能感受類秋天氛圍，也不會有擁擠煩躁的感覺。
點一份豐盛的「霜空點心盤」，手工甜點、鮮奶油搭戚風蛋糕跟布丁，佐茶最為搭配，成為打卡熱門甜點組合。IG網友分享，許多客人是為了那杯小小布丁而來，可說是該店的招牌甜點。布丁入口滑嫩濃郁，蛋糕捲奶油不會太過甜膩，整盤獨佔品嘗，真的非常滿足。點心盤的甜點配置每日不同，以現場實際供應的點心品項為準。
「霜空珈琲」位子在嘉義市國華街上，臨近熱鬧的文化夜市，可說是巷弄中鬧中取靜的空間，說「霜空」是嘉義少女的甜點秘密基地，也不為過。由於人氣一直很高，熱門時段需要候位，更多詳細資訊可洽臉書粉絲團查詢。
哪裡吃
霜空珈琲
嘉義市西區國華街132號
「霜空點心盤」300元（包含四款小點心與茶品一杯）
售價與點心品項數量配置，如有更動以現場實際公佈為準
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