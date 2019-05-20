限時三週！法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」來台快閃
法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」以經典紅白配色設計、經典人氣口味「布列塔尼酥餅」風靡全球，即日起至6/9，第一家快閃店在台北忠孝SOGO百貨B2登場，除了帶來法國直送的經典餅乾之外，還有30多款的精美設計鐵盒，讓過節送禮的選項更加豐富。
來自法國的La trinitaine成立於1955年，100%使用來自法國的食材，並堅持依循傳統製程製作「正統法式甜點」，對品質完美的堅持，不但讓明星商品「布列塔尼酥餅」享譽全球，更獲得法國「金桂冠獎」的肯定。布列塔尼酥餅Bretonne在法文為圓形的小點心，原為19世紀末法國西北部布列塔尼地區所流行的「奶油酥餅」，因深受皇宮貴族喜愛，特別將La trinitaine原味薄片、厚片酥塔賜與地名「布列塔尼」。
嚴選天然奶油與頂級鹽之花，La trinitaine以手工製作出，帶鹹奶油味的原味薄片、厚片酥塔、層酥蛋捲經典商品。此次百貨快閃帶來各種尺寸的餅乾禮盒，30多種的鐵盒設計，提供端午節禮盒、喜餅禮盒、法式太妃糖等各式贈禮選項，濃濃的法國風格外觀，送人自用都很合適。即日起至6/9三週快閃期間，消費滿1000元即可抽獎，有機會獲得精美禮品或最高200元的現金抵用券；滿2000元，可獲得La trinitaine環保購物袋一只(限前30名)。
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