限時三週！法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」來台快閃

2019-05-20 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」以經典紅白配色設計、經典人氣口味「布列塔尼酥餅」風靡全球，即日起至6/9，第一家快閃店在台北忠孝SOGO百貨B2登場，除了帶來法國直送的經典餅乾之外，還有30多款的精美設計鐵盒，讓過節送禮的選項更加豐富。

來自法國的La trinitaine成立於1955年，100%使用來自法國的食材，並堅持依循傳統製程製作「正統法式甜點」，對品質完美的堅持，不但讓明星商品「布列塔尼酥餅」享譽全球，更獲得法國「金桂冠獎」的肯定。布列塔尼酥餅Bretonne在法文為圓形的小點心，原為19世紀末法國西北部布列塔尼地區所流行的「奶油酥餅」，因深受皇宮貴族喜愛，特別將La trinitaine原味薄片、厚片酥塔賜與地名「布列塔尼」。