台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



凌晨才下班的夜歸人或越夜越活躍的夜貓族，不想吃便利商店或速食類餐點，有沒有更美味的選擇呢？常看IG網友打卡的排隊熱店「牛肉麵．雞湯」，已被比喻為台北城宵夜客必吃名店之一。超直白店名沒有懸念，口味更引起大家好奇，大半夜排隊人潮始終不斷。 「大三元牛肉麵」有軟嫩的牛肉、牛肚、牛筋。IG @yvonne03200320提供 分享 facebook 「牛肉麵．雞湯」深夜經常大排長龍。IG @aaahua1020提供 分享 facebook 「牛肉麵．雞湯」深夜經常大排長龍。IG @jjeanllin提供 分享 facebook

到「牛肉麵．雞湯」用餐，許多人都會順著招牌，點牛肉麵跟雞湯，店家的雞湯一盅盅燉得骨肉分離，肉質細而不乾柴，湯頭甘甜好喝，蛤蜊雞湯、香菇雞湯、剝皮辣椒雞湯各有所好，深夜送上一碗熱呼呼的雞湯，暖身又暖心。比起走古早味路線的雞湯，深夜滑手機看到牛肉搭配寬麵的照片，更讓人難以抗拒，如果剛好在附近，都想衝現場來一碗啊。 「牛肉麵．雞湯」各式雞湯暖肚暖心。IG @aaahua1020提供 分享 facebook 「牛肉麵．雞湯」有各式小菜，不少人點花干。IG @aaahua1020提供 分享 facebook

除了招牌的紅燒牛肉麵，不少IG網友推薦了這碗豐盛的「大三元牛肉麵」，牛肉、牛肚、牛筋「三位合體」，肉好吃筋軟嫩，宵夜也可以吃得這麼澎湃，各式小菜也很受歡迎。 「大三元牛肉麵」有軟嫩的牛肉、牛肚、牛筋。IG @jjeanllin提供 分享 facebook 吃麵要切盤小菜最對味。IG @chaichunyao提供 分享 facebook 美味牛肉麵體可選粗跟細。IG @chaichunyao提供 分享 facebook

網友分享提到，「牛肉麵．雞湯」在份量的設計很貼心，可挑細麵或家常刀切麵，牛肉麵份量也有半碗（麵2/3球與肉少一塊）、小碗（麵1球）、大碗（麵2球），這麼彈性的選擇，完全符合宵夜場食客考量需求。

不同於一般麵店熱門時段，「牛肉麵．雞湯」是越夜越熱鬧，因為人潮一直相當多，當天食材賣完也會提早打烊喔！詳細營業時間與公休資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

牛肉麵 ·雞湯

市民店：台北市市民大道四段85號

信義店：台北市松壽路26號

紅燒牛肉麵 （半130元、小170元、大190元）

大三元牛肉麵（半190元、小230元、大250元）

各式雞湯（每盅120元~140元）

售價如有調整以店家現場實際公佈為準