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華為手機不能用google電郵、地圖 用戶4招應變

搶先支援Apple TV App 三星QLED量子電視影音串聯全面進化

2019-05-20 17:28聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

智慧連網、4K畫質不僅是現代電視的基本規格，電視螢幕更已超越用來觀賞電視頻道的功能，成為家庭娛樂與裝置串連的重要平台。三星最新發表2019全系列電視不僅皆支援自家SmartThings應用程式與Remote Access服務，現在更搶先成為首家上架iTunes影音內容的智慧電視品牌，不僅支援AirPlay 2，更內建Apple TV App，用戶不需再買Apple TV，只要註冊iTunes帳號，就能立刻用電視大螢幕享受跨平台各種家庭娛樂服務。

即日起，使用2019年全系列智慧電視及2018年指定電視機型的用戶，將可透過更新支援Apple TV App及AirPlay 2，直接使用電視訂閱超過100,000部iTunes電影，或分享iOS及macOS裝置螢幕內容至三星智慧電視，三星手機用戶也能透過掃描電視上的QR Code快速註冊iTunes，用大螢幕盡情享受4K HDR優異的畫質，全面滿足娛樂與工作的分享需求。

2019年三星全系列智慧電視也皆支援SmartThings應用程式，只要手機下載App與電視串接，即能鏡射手機畫面、化身遙控器及使用變色龍模式，更可將電視畫面同步至三星手機上隨身帶著走，電視、手機雙向暢行無阻，無論看球賽或追劇，精彩片刻不漏接。

另外，使用Windows 10作業系統的用戶，也可以透過2019年三星全系列電視最新的Remote Access遠端存取功能，無須另外連接HDMI傳輸線，只要電腦與電視在同一Wi-Fi環境下，就能無線投放電腦內容至電視上，並直接將鍵盤與滑鼠連結電視，輕鬆在大螢幕上執行日常工作，讓電視成為全能的家庭娛樂中樞。

透過SmartThings App，手機也能化身遙控器。圖／台灣三星電子提供
透過SmartThings App，手機也能化身遙控器。圖／台灣三星電子提供
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三星2019年全系列智慧電視及2018年指定電視機型，將可透過更新支援Apple...
三星2019年全系列智慧電視及2018年指定電視機型，將可透過更新支援Apple TV App及AirPlay 2。圖／台灣三星電子提供
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透過三星智慧電視的Remote Access應用服務，可遠端遙控Windows ...
透過三星智慧電視的Remote Access應用服務，可遠端遙控Windows 10電腦。圖／台灣三星電子提供
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三星2019年全系列智慧電視及2018年指定電視機型，更新後內建的智慧應用程式介...
三星2019年全系列智慧電視及2018年指定電視機型，更新後內建的智慧應用程式介面即會出現Apple TV App。記者黃筱晴／攝影
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三星手機用戶可透過掃描電視QR Code快速註冊iTunes享受豐富片庫。記者黃...
三星手機用戶可透過掃描電視QR Code快速註冊iTunes享受豐富片庫。記者黃筱晴／攝影
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