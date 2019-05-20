搶先支援Apple TV App 三星QLED量子電視影音串聯全面進化

2019-05-20 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



智慧連網、4K畫質不僅是現代電視的基本規格，電視螢幕更已超越用來觀賞電視頻道的功能，成為家庭娛樂與裝置串連的重要平台。三星最新發表2019全系列電視不僅皆支援自家SmartThings應用程式與Remote Access服務，現在更搶先成為首家上架iTunes影音內容的智慧電視品牌，不僅支援AirPlay 2，更內建Apple TV App，用戶不需再買Apple TV，只要註冊iTunes帳號，就能立刻用電視大螢幕享受跨平台各種家庭娛樂服務。

即日起，使用2019年全系列智慧電視及2018年指定電視機型的用戶，將可透過更新支援Apple TV App及AirPlay 2，直接使用電視訂閱超過100,000部iTunes電影，或分享iOS及macOS裝置螢幕內容至三星智慧電視，三星手機用戶也能透過掃描電視上的QR Code快速註冊iTunes，用大螢幕盡情享受4K HDR優異的畫質，全面滿足娛樂與工作的分享需求。

2019年三星全系列智慧電視也皆支援SmartThings應用程式，只要手機下載App與電視串接，即能鏡射手機畫面、化身遙控器及使用變色龍模式，更可將電視畫面同步至三星手機上隨身帶著走，電視、手機雙向暢行無阻，無論看球賽或追劇，精彩片刻不漏接。