旅遊業者臉書抽獎送出國大獎？雄獅急發聲明認證藍勾勾

如果喜歡參加臉書粉絲團抽獎活動，就可得要小心了！雄獅旅遊發出聲明表示，近日有不法人士假借雄獅旅遊名義，透過粉絲專頁發布抽獎活動，以此竊取消費者個資，提醒消費者要確認粉絲專頁有經官方認證的灰色標章，以避免上當受騙。

雄獅旅遊表示，近日有不法人士假借雄獅旅遊名義，透過臉書粉絲頁發布抽獎活動情事，以竊取消費者個資，為了防止錯誤訊息誤導消費者，並且影響到權益，特別提請消費者當心留意，若發現類似盜用情況，除了可打電話到雄獅旅遊客服確認，也可撥打165反詐騙專線。

此外，雄獅旅遊指出，雄獅旅遊官方臉書粉絲專頁，頁面有臉書認證的灰色標章，表示為企業或組織的真實專頁，消費者可認證此確認真假粉絲專頁。另針對侵害公司商標及權利，已主動向主管機關通報，並向警察局機關舉報並請求協助偵辦，為避免消費者權益受損，雄獅旅遊再次提醒，參加任何網路活動之前請務必謹慎確認其真實性，避免個人資料遭受冒用，防範以避免詐騙行為。

雄獅旅遊聲明如下：

近日有不法人士假借本公司雄獅旅遊之名義，透過臉書粉絲頁發布抽獎活動之情事，以竊取消費者臉書個資，為防止錯誤訊息誤導消費者並影響權益，本公司在此提醒，敬請消費者多加留意避免混淆及上當受騙。

本公司茲說明如下：

1.冒名本公司臉書粉絲頁藉由抽獎活動貼文，與消費者互動(按讚、留言、分享等)，以蒐集使用者個資，為避免消費者個資被竊取以及盜用，請消費者參與任何活動前務必小心留意，慎防詐騙情形。若發現類似盜用情況，請與雄獅旅遊客服專線02-87939000確認，或撥打165反詐騙專線。

2.雄獅旅遊官方臉書頁網址為https://www.facebook.com/lioncyber/，頁面顯示臉書認證之「灰色標章」，表示為企業或組織的真實專頁。

3.此行為已侵害公司商標及權利，特此公開澄清，有關以雄獅旅遊名義在網路社群遭冒用之不法活動及所有相關內容皆與雄獅無涉，本公司業已主動向主管機關通報，並向警察局機關舉報並請求協助偵辦，為避免消費者權益受損，雄獅旅遊再次提醒，參加任何網路活動之前請務必謹慎確認其真實性，避免個人資料遭受冒用，防範以避免詐騙行為。