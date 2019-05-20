保養最重要是「清潔」 盤點超療癒5月洗臉新品

2019-05-20 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



提到保養，不少醫生、皮膚保養專家都會提到，最重要的步驟就是「清潔」，清潔包括卸妝與洗臉，因為徹底清潔，才能帶走臉上的髒污與彩妝，讓肌膚回到最乾淨的狀況，再接著保養的步驟，才能讓保養得到最好的效果。

最近各大保養品牌，陸續推出清潔新品，不約而同打出「療癒」的概念，除了基本的清潔外，還加上讓人洗臉時，還能聞到迷幻香味，讓保養從洗臉時，就開始放鬆與療癒。

法國芳療品牌DARPHIN，限時推出「花梨木按摩潔面膏」，打出「史上最快樂的卸妝膏」口號，因為花梨木按摩潔面膏，內含馬魯拉油，讓放鬆心情，據說非洲大象吃到馬魯拉果實，還會跳舞。而且花梨木經由能讓肌膚柔嫩，搭配優雅清香，下班回家洗臉，能安撫負面情緒。

花梨木按摩潔面膏結合卸妝、清潔與按摩，能夠帶走臉上的彩妝，慢慢洗臉按摩臉部，聞著清香，身心靈也跟著放鬆囉！

韓頂級保養品牌雪花秀，也推出草本的「淨透保濕潔顏系列」，包括有潔顏油與潔顏泡沫，強調兼顧清潔與保濕，內含大浮萍萃取，能增加保溼，還有薏仁、陳皮精萃、板栗穀等。

潔顏油還多加入10大植物精萃，包括蓮花、芝麻、山茶花等，充滿草本的香氣，放鬆一整天的壓力，並且能溶解殘妝與老化角質，另一款潔顏泡沫，深度清潔但不乾澀，很適合夏天季節使用。