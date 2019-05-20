穿凱特愛牌、珠寶變禮服 6月新娘婚紗好多新選擇

2019-05-20 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



六月婚禮旺季即將到來，蘇菲雅婚紗（Sophia Ritz）特別推出五月感恩季活動，婚紗禮服包套全面八折。而林莉婚紗（Linli Boutique）也全新打造「LL系列」以及高訂「珠寶盒系列」，華麗優雅的設計讓新人有更多選擇，

蘇菲雅婚紗今年引進深受美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、英國劍橋公爵夫人凱特、碧昂絲及泰勒絲等人喜愛的紐約知名牌Naeem Khan，以及近年很夯的以色列婚紗品牌Inbal Dror，帶來剪裁華麗大膽和細節精緻如藝術品的設計。即日起至5月31日更推出婚紗禮服包套全面8折，除了國際知名品牌之外，還有許多自有品牌生產頂級手工婚紗禮服可挑選。