穿凱特愛牌、珠寶變禮服 6月新娘婚紗好多新選擇
六月婚禮旺季即將到來，蘇菲雅婚紗（Sophia Ritz）特別推出五月感恩季活動，婚紗禮服包套全面八折。而林莉婚紗（Linli Boutique）也全新打造「LL系列」以及高訂「珠寶盒系列」，華麗優雅的設計讓新人有更多選擇，
蘇菲雅婚紗今年引進深受美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、英國劍橋公爵夫人凱特、碧昂絲及泰勒絲等人喜愛的紐約知名牌Naeem Khan，以及近年很夯的以色列婚紗品牌Inbal Dror，帶來剪裁華麗大膽和細節精緻如藝術品的設計。即日起至5月31日更推出婚紗禮服包套全面8折，除了國際知名品牌之外，還有許多自有品牌生產頂級手工婚紗禮服可挑選。
而林莉婚紗「LL系列」呼應今年「薄、露、透」的晚裝風格，並使用了流蘇搭配SWAROVSKI水晶、獨特歐洲進口珍珠、立體幾何刺繡等元素，強調裝飾細節之美，結合強調曲線的極簡剪裁，重現二○年代的奢華與七○年代的隨興。秋冬高訂「珠寶盒系列」則是把珠寶盒內的收藏幻化為一件件的華麗禮服，運用法國進口的手工蕾絲、刺繡珠飾豐富視覺層次。每件禮服皆以白鑽、金絲雀黃鑽、紅碧璽等珍稀珠寶作為靈感，大量運用進口網紗、蕾絲和緞面異材拼接結合，看來更加大器浪漫。全系列共6套白紗，7套晚裝，將於六月登場。
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