沒喝到就落伍了！KitKat 巧克力風味酷繽沙 全家獨賣限量80萬杯

2019-05-20 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



全新「KitKat 巧克力風味酷繽沙」提供2種口味3種吃法。圖／台灣雀巢提供 分享 facebook 炎炎夏日到來，當巧克力餅乾遇上冰沙，沁涼風味與卡茲口感相融合，帶給味蕾全新體驗。雀巢奇巧 KitKat 巧克力攜手全家便利商店合作，推出「KitKat 巧克力風味酷繽沙」與「KitKat 薄荷巧克力風味酷繽沙」2種風味飲品，5月22日全家獨家販售，限量80萬杯。

全新「KitKat 巧克力風味酷繽沙」提供2種口味3種吃法選擇，包括原味巧克 力及薄荷巧克力口味，首先，將牛奶加入原味巧克力酷繽沙，香濃滑順牛奶完美襯托微甜巧克力，讓人愈喝愈上癮；或以咖啡調和風味，冰沙內餡搭配底層冰淇淋，巧克力摩卡風味盡顯無疑；針對喜愛薄荷巧克力饕客，享用前拌入少許牛奶提味，酥脆巧克力脆餅在口中混合，視、味覺都滿足。