沒喝到就落伍了！KitKat 巧克力風味酷繽沙 全家獨賣限量80萬杯
炎炎夏日到來，當巧克力餅乾遇上冰沙，沁涼風味與卡茲口感相融合，帶給味蕾全新體驗。雀巢奇巧 KitKat 巧克力攜手全家便利商店合作，推出「KitKat 巧克力風味酷繽沙」與「KitKat 薄荷巧克力風味酷繽沙」2種風味飲品，5月22日全家獨家販售，限量80萬杯。
全新「KitKat 巧克力風味酷繽沙」提供2種口味3種吃法選擇，包括原味巧克 力及薄荷巧克力口味，首先，將牛奶加入原味巧克力酷繽沙，香濃滑順牛奶完美襯托微甜巧克力，讓人愈喝愈上癮；或以咖啡調和風味，冰沙內餡搭配底層冰淇淋，巧克力摩卡風味盡顯無疑；針對喜愛薄荷巧克力饕客，享用前拌入少許牛奶提味，酥脆巧克力脆餅在口中混合，視、味覺都滿足。
歡慶雀巢 KitKat 巧克力風味酷繽沙開賣，同步祭出抽獎活動，即日起至6月 18日，全家會員購買商品，有機會將潮牌beats solo3 wireless頭戴式耳機帶回家。「全家國父紀念館店」化身雀巢 KitKat 限定店鋪，可愛繽紛裝置藝術成為另類網美打卡景點，別忘了關注台灣雀巢Facebook粉絲團和全家便利商店IG，有機會抽中KitKat限量帆布袋等好禮。
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