親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨特報
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

郭台銘3大不合理嗆蔡英文總統：是誰在把台灣做衰？

送花讓她有好心情 美研究：花卉減輕壓力

2019-05-20 14:15聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

一項由美國北佛羅里達大學的研究發現，花卉有助減緩壓力，即使和花卉生活幾天而已，也有顯著效果。

這項研究是於2018年9月進行，發現68%美國民眾每周都感到壓力，32%則是每天都感到壓力，女性則高達四分之一每天有感到多次壓力。

參與者對研究目的並不知情，隨機分配至三個組別，分別為「送花束到府」、「送包裝精美的豪華蠟燭」、「對照組」，前兩組在實驗的第五天或第六天會收到花束或豪華蠟燭，且被告知這些物品是感謝他們的參與，對照組則不會收到任何東西。

所有受試者皆完成連續12天的線上壓力調查，並以壓力知覺量表(PSQ)於研究前後進行施測。結果發現，收到花束的受試者，壓力水平有顯著的下降，情緒獲得改善。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，壓力普遍被認為是影響心理健康的重要因素，該研究已證實花束有其功效，能紓緩日常壓力；現實生活中，無論是賞花或接收他人贈予的花束，常會讓人有正面感覺，她建議，可多採「送花」方式協助身旁朋友減壓，。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說，古埃及人曾發現自然景觀可以安撫人們情緒，目前美國、日本等國開始推廣園藝治療，利用人與植物的關係，如維護、植栽、美化等，在過程中投注希望、期待，因而提升專注力、穩定情緒、緩解壓力等。這方式運用在銀髮族、特教學生、受刑人等，均有不錯的效果。

胡延薇指出，一項人際關係的調查中，曾發現想對他人的協助表達感謝，若贈送豪華謝禮或金錢表達感謝，容易讓協助者感到認知失調，送束花卉，比較能增加「我是熱於助人」的感覺，自我的肯定也令人心情愉快。建議民眾若想送禮，平日可先從小盆栽開始，讓生活增添小小綠意，賞心悅目，在照顧時同時刺激手部小肌肉，透過自然植物的美麗生機，間接達到紓壓目的。

美國一項研究證實，花能讓人感到心情愉快，有助紓壓。本報資料照片
美國一項研究證實，花能讓人感到心情愉快，有助紓壓。本報資料照片
分享

埃及受刑人

相關新聞

研究發現 送花可幫忙紓解女性壓力

2019-05-20 12:27

進口蛋把關新制 8月起需附出口國官方衛生證明

2019-05-20 12:18

agnès b. 推音樂頻道 攜手甜約翰打造新單曲

2019-05-20 11:31

法國唯一米其林中廚 李森在巴黎香宮

2019-05-20 00:43

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50

八月堂新口味來了！鹹味可頌「泰式起司香辣醬」 全台這家獨賣

2019-05-19 16:09

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

不會化妝手殘女有救了！植村秀彩妝教室，學畫女神妝超Easy～

2019-05-19 14:02

米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00

桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光

2019-05-19 14:00

何穗薄紗禮服近全裸 兩大「維密」超模鬥到坎城

2019-05-19 13:25

和趙無極同窗命運卻大不同 重看趙春翔藝術

2019-05-19 12:56

「投胎系」洗髮精聽過嗎？ 網友激推美貌大升級Top 10！

2019-05-19 07:57

坎達爾珍娜 半裸為CK表達真我 MM6致力防治愛滋

2019-05-18 22:49

飛行員米奇、海灘褲達菲！東京迪士尼今夏新增「270款紀念品＋48種主題餐」

2019-05-18 22:03

藝術家王雅慧15年結晶 「時間簡史」思考與美學的對話

2019-05-18 21:46

時尚底蘊 精品與古蹟共存共榮

2019-05-18 21:40

許光漢Rexy恐龍穿搭粉絲被帥到 徐懷鈺不唱「怪獸」也穿了

2019-05-18 20:33

室內擴香變身藝術品！義大利CULTI MILANO每一瓶都想收藏

2019-05-18 18:29

「整顆鮑魚入粽」貴氣粽對決老字號「地方名粽」

2019-05-18 17:05

盧廣仲代言！限定超商買白蘭氏鷄精 抽秒殺演唱會門票

2019-05-18 17:04

好吃到會牽絲！雞蛋糕老闆娘太正 網友：我天天吃雞蛋糕

2019-05-18 13:33

夏季旅展／「香港館」史上最優惠 最高省2萬

2019-05-18 12:14

傳統粽發威！7-ELEVEN端午預購業績連3年破億　最熱賣的就是這一味

2019-05-18 12:13

今天就想穿彩虹拖鞋出門 貝拉哈蒂德演繹一身七彩霓光的自由與愛

2019-05-18 12:06

夏季旅展／KKday線上開賣 限時優惠最殺「買一送一」

2019-05-18 11:57

粽子變立蛋！「蛋型」冰粽、星巴克大人味「星蕨餅」 創意迎端午囉

2019-05-18 11:50

全台首見「海上婚禮」 前進日本譜浪漫，老夫妻們憶當年 惹哭郵輪客

2019-05-18 11:38

愛迪達球鞋1000元有找！好市多驚見這款「潮鞋」CP值超高被搶翻

2019-05-18 11:32

BVLGARI 新款腰包 女星撞包無所謂

2019-05-17 23:28

坎城紅毯星光 Chopard最閃亮

2019-05-17 23:26

Phillips春拍預展 1.6億元趙無極油畫登台

2019-05-17 22:47

咖啡膠囊回收更方便！Nespresso推「免郵資郵局回收服務」

2019-05-17 21:26

台北東區澎湃系海鮮丼飯「魚君」搶進信義區 5月底前三人同行一人免費快揪伴

2019-05-17 20:48

隋棠、許路兒穿Chloé運動鞋有夠正 好啊都給妳們美就好啦

2019-05-17 20:46

修杰楷讚「同婚法通過太棒」！從小這樣教咘咘、Bo妞

2019-05-17 20:20

穿上這件T恤是好的開始 MM6用「標語時尚」挺公益

2019-05-17 19:56

劉真露長腿、張景嵐秀美背 Daniel Wong陽明山「綻放」大秀

2019-05-17 19:55

跟著米奇飛過金字塔！東京迪士尼海洋「翱翔：夢幻奇航」7月登場

2019-05-17 19:38
看更多

熱門文章

影／超驚險！南投山洪狂瀉 遊覽車硬闖如在瀑布上

2019-05-19 20:54

北市士林北投大雨多處積淹水 計程車拋錨地下道

2019-05-20 10:37

鋒面20日到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 18:09

全台豪雨特報！ 氣象局示警：大規模或劇烈豪雨

2019-05-20 07:25

影／暴雨突襲 長庚醫院、機場捷運A8站外淹大水

2019-05-20 11:43

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-20 10:00

鋒面明天報到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 21:38

雨下大太了！ 受豪大雨影響真理大學宣布停課

2019-05-20 11:51

豪雨襲擊北海岸 淡水多處積水

2019-05-20 10:13

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

豪雨炸北台 淡水聖約翰科大、真理大學停課

2019-05-20 12:10

豪雨沒停班停課 侯友宜：未達標準

2019-05-20 12:08

唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59

氣象局：新北、台北大雷雨 將持續至11時

2019-05-20 10:09

吳德榮：梅雨季第三道鋒面上午抵達 慎防劇烈天氣

2019-05-20 07:15

大雨強降三芝淡水積水 侯友宜：淡海輕軌該停駛就停駛

2019-05-20 10:02

旅客困金門怒喊「人進得來出不去」 專船23時抵達疏運

2019-05-19 17:42

鋒面過境！雷陣雨、低溫接力 一張圖看懂

2019-05-19 21:48

糖尿病可吃麥片？ 專家：不含糖即可

2019-05-19 16:27

豪雨襲台 北北基桃發布淹水警戒

2019-05-20 11:14

遠航突停飛多國際航班 總座：人算不如天算

2019-05-20 00:28

北北基桃竹苗豪雨！ 全台大雨注意雷擊強陣風

2019-05-20 08:57

雨炸北海岸台2線封閉 淡水人：開車快變划船

2019-05-20 11:31

恆春機場拚起死回生 潘孟安：今年一定啟動包機

2019-05-19 20:52

林佳龍提醒三件事：鋒面通過、遠航停飛、霧鎖金門

2019-05-20 00:38

苗栗台中彰化大雷雨！ 持續時間至下午1時

2019-05-20 11:38

豪大雨狂炸 五股4號越堤道淹水、二重疏洪道道路管制

2019-05-20 13:15

蘆竹、大園一級警戒 桃園開設三級應變中心

2019-05-20 11:15

鄭明典用圖解示警：今天要提防的就是這種雲團

2019-05-20 07:45

每日星座運勢／天蠍突顯能力好時機 易得上司好評

2019-05-20 00:00

男女曖昧中出現「10種生活習慣」 美夢馬上幻滅

2019-05-19 21:22

注意！萬安演習5月27日登場 請民眾配合疏散避難 

2019-05-20 11:44

影／台中暴雨狂下 都會公園、榮總「陸上行舟」

2019-05-20 13:15

台塑20日漲油價 95無鉛30.3元

2019-05-19 14:57

99％的人都會畫錯眉毛！不先梳理再修眉 馬上變蠟筆小新

2019-05-19 18:31

林口巴士險滅頂！ 消防隊出動橡皮艇救出受困6人

2019-05-20 11:59

影／雙北豪雨狂炸！新北五股淹水近半個輪胎

2019-05-20 11:31

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top