送花讓她有好心情 美研究：花卉減輕壓力

2019-05-20 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一項由美國北佛羅里達大學的研究發現，花卉有助減緩壓力，即使和花卉生活幾天而已，也有顯著效果。

這項研究是於2018年9月進行，發現68%美國民眾每周都感到壓力，32%則是每天都感到壓力，女性則高達四分之一每天有感到多次壓力。

參與者對研究目的並不知情，隨機分配至三個組別，分別為「送花束到府」、「送包裝精美的豪華蠟燭」、「對照組」，前兩組在實驗的第五天或第六天會收到花束或豪華蠟燭，且被告知這些物品是感謝他們的參與，對照組則不會收到任何東西。

所有受試者皆完成連續12天的線上壓力調查，並以壓力知覺量表(PSQ)於研究前後進行施測。結果發現，收到花束的受試者，壓力水平有顯著的下降，情緒獲得改善。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，壓力普遍被認為是影響心理健康的重要因素，該研究已證實花束有其功效，能紓緩日常壓力；現實生活中，無論是賞花或接收他人贈予的花束，常會讓人有正面感覺，她建議，可多採「送花」方式協助身旁朋友減壓，。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說，古埃及人曾發現自然景觀可以安撫人們情緒，目前美國、日本等國開始推廣園藝治療，利用人與植物的關係，如維護、植栽、美化等，在過程中投注希望、期待，因而提升專注力、穩定情緒、緩解壓力等。這方式運用在銀髮族、特教學生、受刑人等，均有不錯的效果。