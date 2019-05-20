送花讓她有好心情 美研究：花卉減輕壓力
一項由美國北佛羅里達大學的研究發現，花卉有助減緩壓力，即使和花卉生活幾天而已，也有顯著效果。
這項研究是於2018年9月進行，發現68%美國民眾每周都感到壓力，32%則是每天都感到壓力，女性則高達四分之一每天有感到多次壓力。
參與者對研究目的並不知情，隨機分配至三個組別，分別為「送花束到府」、「送包裝精美的豪華蠟燭」、「對照組」，前兩組在實驗的第五天或第六天會收到花束或豪華蠟燭，且被告知這些物品是感謝他們的參與，對照組則不會收到任何東西。
所有受試者皆完成連續12天的線上壓力調查，並以壓力知覺量表(PSQ)於研究前後進行施測。結果發現，收到花束的受試者，壓力水平有顯著的下降，情緒獲得改善。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，壓力普遍被認為是影響心理健康的重要因素，該研究已證實花束有其功效，能紓緩日常壓力；現實生活中，無論是賞花或接收他人贈予的花束，常會讓人有正面感覺，她建議，可多採「送花」方式協助身旁朋友減壓，。
中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說，古埃及人曾發現自然景觀可以安撫人們情緒，目前美國、日本等國開始推廣園藝治療，利用人與植物的關係，如維護、植栽、美化等，在過程中投注希望、期待，因而提升專注力、穩定情緒、緩解壓力等。這方式運用在銀髮族、特教學生、受刑人等，均有不錯的效果。
胡延薇指出，一項人際關係的調查中，曾發現想對他人的協助表達感謝，若贈送豪華謝禮或金錢表達感謝，容易讓協助者感到認知失調，送束花卉，比較能增加「我是熱於助人」的感覺，自我的肯定也令人心情愉快。建議民眾若想送禮，平日可先從小盆栽開始，讓生活增添小小綠意，賞心悅目，在照顧時同時刺激手部小肌肉，透過自然植物的美麗生機，間接達到紓壓目的。
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