進口蛋把關新制 8月起需附出口國官方衛生證明

2019-05-20 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



過年前曾鬧蛋荒，農委會進口雞蛋應急。而為強化進口蛋的管理，食藥署公告把關新制，自今年8月起，各項供食用的進口蛋品或蛋製品均應附上出口國的官方衛生證明文件才可通關。若違反輸入要件，進口商即涉違規避查驗或申報不實，可依食安法處3萬到300萬元罰鍰，產品則需退運或銷毀。

食藥署食品組科長吳宗熹表示，不少國家針對動物性產品的進出口，均已有食品安全衛生管理要求，我國也在食安法授權下，針對進口油脂和進口貝類要求出口國家檢附官方衛生證明文件，這次則為供食品用途的蛋品及蛋製品。

吳宗熹說，檢附出口國的官方衛生證明文件目的有二，一為要求出口國的出口商或工廠必須有蛋品衛生條件的合格證明，二為確認和把關進口至台灣後的衛生條件可靠性。

據食藥署統計，去年進口蛋品或蛋製品，包括有生鮮雞蛋、全蛋液、蛋白液、蛋黃液、全蛋粉、蛋黃粉等總計2662噸。其中來自美國的輸入量最多，其他依序為義大利、烏克蘭、法國、印度、德國、加拿大、荷蘭、比利時等地區。