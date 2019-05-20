親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨特報
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

倒店變廢紙？他挖出22年前三商百貨禮券 實證「買得到東西」

豪雨炸北台！ 淡水聖約翰科大、真理大學宣布停課

進口蛋把關新制 8月起需附出口國官方衛生證明

2019-05-20 12:18聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

過年前曾鬧蛋荒，農委會進口雞蛋應急。而為強化進口蛋的管理，食藥署公告把關新制，自今年8月起，各項供食用的進口蛋品或蛋製品均應附上出口國的官方衛生證明文件才可通關。若違反輸入要件，進口商即涉違規避查驗或申報不實，可依食安法處3萬到300萬元罰鍰，產品則需退運或銷毀。

食藥署食品組科長吳宗熹表示，不少國家針對動物性產品的進出口，均已有食品安全衛生管理要求，我國也在食安法授權下，針對進口油脂和進口貝類要求出口國家檢附官方衛生證明文件，這次則為供食品用途的蛋品及蛋製品。

吳宗熹說，檢附出口國的官方衛生證明文件目的有二，一為要求出口國的出口商或工廠必須有蛋品衛生條件的合格證明，二為確認和把關進口至台灣後的衛生條件可靠性。

據食藥署統計，去年進口蛋品或蛋製品，包括有生鮮雞蛋、全蛋液、蛋白液、蛋黃液、全蛋粉、蛋黃粉等總計2662噸。其中來自美國的輸入量最多，其他依序為義大利、烏克蘭、法國、印度、德國、加拿大、荷蘭、比利時等地區。

吳宗熹表示，進口蛋把關新制於8月1日正式施行，若進口產品沒有附上衛生證明文件，即不得輸進台灣。該署已於去年初通知WTO各會員國，並透過駐外單位通知上述的出口國家，讓出口業者能預先準備並配合。

為強化進口蛋的管理，食藥署公告把關新制，自今年8月起，各項供食用的進口蛋品或蛋製...
為強化進口蛋的管理，食藥署公告把關新制，自今年8月起，各項供食用的進口蛋品或蛋製品均應附上出口國的官方衛生證明文件才可通關。 本報資料照片
分享

衛生食藥署食安

相關新聞

研究發現 送花可幫忙紓解女性壓力

2019-05-20 12:27

agnès b. 推音樂頻道 攜手甜約翰打造新單曲

2019-05-20 11:31

法國唯一米其林中廚 李森在巴黎香宮

2019-05-20 00:43

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50

八月堂新口味來了！鹹味可頌「泰式起司香辣醬」 全台這家獨賣

2019-05-19 16:09

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

不會化妝手殘女有救了！植村秀彩妝教室，學畫女神妝超Easy～

2019-05-19 14:02

米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00

桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光

2019-05-19 14:00

何穗薄紗禮服近全裸 兩大「維密」超模鬥到坎城

2019-05-19 13:25

和趙無極同窗命運卻大不同 重看趙春翔藝術

2019-05-19 12:56

「投胎系」洗髮精聽過嗎？ 網友激推美貌大升級Top 10！

2019-05-19 07:57

坎達爾珍娜 半裸為CK表達真我 MM6致力防治愛滋

2019-05-18 22:49

飛行員米奇、海灘褲達菲！東京迪士尼今夏新增「270款紀念品＋48種主題餐」

2019-05-18 22:03

藝術家王雅慧15年結晶 「時間簡史」思考與美學的對話

2019-05-18 21:46

時尚底蘊 精品與古蹟共存共榮

2019-05-18 21:40

許光漢Rexy恐龍穿搭粉絲被帥到 徐懷鈺不唱「怪獸」也穿了

2019-05-18 20:33

室內擴香變身藝術品！義大利CULTI MILANO每一瓶都想收藏

2019-05-18 18:29

「整顆鮑魚入粽」貴氣粽對決老字號「地方名粽」

2019-05-18 17:05

盧廣仲代言！限定超商買白蘭氏鷄精 抽秒殺演唱會門票

2019-05-18 17:04

好吃到會牽絲！雞蛋糕老闆娘太正 網友：我天天吃雞蛋糕

2019-05-18 13:33

夏季旅展／「香港館」史上最優惠 最高省2萬

2019-05-18 12:14

傳統粽發威！7-ELEVEN端午預購業績連3年破億　最熱賣的就是這一味

2019-05-18 12:13

今天就想穿彩虹拖鞋出門 貝拉哈蒂德演繹一身七彩霓光的自由與愛

2019-05-18 12:06

夏季旅展／KKday線上開賣 限時優惠最殺「買一送一」

2019-05-18 11:57

粽子變立蛋！「蛋型」冰粽、星巴克大人味「星蕨餅」 創意迎端午囉

2019-05-18 11:50

全台首見「海上婚禮」 前進日本譜浪漫，老夫妻們憶當年 惹哭郵輪客

2019-05-18 11:38

愛迪達球鞋1000元有找！好市多驚見這款「潮鞋」CP值超高被搶翻

2019-05-18 11:32

BVLGARI 新款腰包 女星撞包無所謂

2019-05-17 23:28

坎城紅毯星光 Chopard最閃亮

2019-05-17 23:26

Phillips春拍預展 1.6億元趙無極油畫登台

2019-05-17 22:47

咖啡膠囊回收更方便！Nespresso推「免郵資郵局回收服務」

2019-05-17 21:26

台北東區澎湃系海鮮丼飯「魚君」搶進信義區 5月底前三人同行一人免費快揪伴

2019-05-17 20:48

隋棠、許路兒穿Chloé運動鞋有夠正 好啊都給妳們美就好啦

2019-05-17 20:46

修杰楷讚「同婚法通過太棒」！從小這樣教咘咘、Bo妞

2019-05-17 20:20

穿上這件T恤是好的開始 MM6用「標語時尚」挺公益

2019-05-17 19:56

劉真露長腿、張景嵐秀美背 Daniel Wong陽明山「綻放」大秀

2019-05-17 19:55

跟著米奇飛過金字塔！東京迪士尼海洋「翱翔：夢幻奇航」7月登場

2019-05-17 19:38

6米挑高＋自然採光！NU SKIN如新生活台北旗艦館打造綠能新地標

2019-05-17 18:46
看更多

熱門文章

影／超驚險！南投山洪狂瀉 遊覽車硬闖如在瀑布上

2019-05-19 20:54

鋒面20日到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 18:09

北市士林北投大雨多處積淹水 計程車拋錨地下道

2019-05-20 10:37

全台豪雨特報！ 氣象局示警：大規模或劇烈豪雨

2019-05-20 07:25

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

影／暴雨突襲 長庚醫院、機場捷運A8站外淹大水

2019-05-20 11:43

何穗薄紗禮服近全裸 兩大「維密」超模鬥到坎城

2019-05-19 13:25

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-20 10:00

鋒面明天報到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 21:38

倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26

豪雨襲擊北海岸 淡水多處積水

2019-05-20 10:13

雨下大太了！ 受豪大雨影響真理大學宣布停課

2019-05-20 11:51

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

氣象局：新北、台北大雷雨 將持續至11時

2019-05-20 10:09

唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59

吳德榮：梅雨季第三道鋒面上午抵達 慎防劇烈天氣

2019-05-20 07:15

旅客困金門怒喊「人進得來出不去」 專船23時抵達疏運

2019-05-19 17:42

豪雨炸北台 淡水聖約翰科大、真理大學停課

2019-05-20 12:10

鋒面過境！雷陣雨、低溫接力 一張圖看懂

2019-05-19 21:48

豪雨沒停班停課 侯友宜：未達標準

2019-05-20 12:08

大雨強降三芝淡水積水 侯友宜：淡海輕軌該停駛就停駛

2019-05-20 10:02

糖尿病可吃麥片？ 專家：不含糖即可

2019-05-19 16:27

大雨特報！ 從南到北12縣市注意雷擊及強陣風

2019-05-19 13:39

北北基桃竹苗豪雨！ 全台大雨注意雷擊強陣風

2019-05-20 08:57

遠航突停飛多國際航班 總座：人算不如天算

2019-05-20 00:28

明梅雨季第三波鋒面報到 全台有雨又轉涼

2019-05-19 10:16

豪雨襲台 北北基桃發布淹水警戒

2019-05-20 11:14

林佳龍提醒三件事：鋒面通過、遠航停飛、霧鎖金門

2019-05-20 00:38

恆春機場拚起死回生 潘孟安：今年一定啟動包機

2019-05-19 20:52

米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00

鄭明典用圖解示警：今天要提防的就是這種雲團

2019-05-20 07:45

雨炸北海岸台2線封閉 淡水人：開車快變划船

2019-05-20 11:31

男女曖昧中出現「10種生活習慣」 美夢馬上幻滅

2019-05-19 21:22

每日星座運勢／天蠍突顯能力好時機 易得上司好評

2019-05-20 00:00

大雨特報別爬山！ 東、西半部山區及南投注意雷擊

2019-05-19 14:20

台塑20日漲油價 95無鉛30.3元

2019-05-19 14:57

99％的人都會畫錯眉毛！不先梳理再修眉 馬上變蠟筆小新

2019-05-19 18:31

再突顯飛機老舊！遠航4架MD逾26年 最後營運期限12月31日

2019-05-19 13:50

蘆竹、大園一級警戒 桃園開設三級應變中心

2019-05-20 11:15

桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光

2019-05-19 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top