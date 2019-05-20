agnès b. 推音樂頻道 攜手甜約翰打造新單曲

2019-05-20 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



跨領域的藝術合作讓時尚設計師多了許多靈感來源，向來與音樂密不可分的agnès b. ，在巴黎的首家店舖曾上演過傳奇音樂人巴布馬利（Bob Marley）的演出，也曾與法國新銳創作歌手Jain合作服裝系列，旗下推出的T恤上更經常能見到「J’aime la musique（我愛音樂）」字樣。而這些對於音樂的熱愛心情，也在近日化為「agnès b. RADIO」，集結由設計師Agnès親自挑選的音樂，打造出品牌專屬的網路音樂頻道。

「agnès b. RADIO」經過多年的醞釀才誕生，透過手機、平板、電腦連上網路就可以馬上欣賞Agnès女士的推薦音樂，除了分享其選樂品味之外，更是一個提供獨立音樂人發揮所長的平台。而品牌為了慶祝「agnès b. RADIO」正式上線，同步推出一系列印有Spiral（螺旋形）圖案的服裝配件，象徵音樂不斷盤旋而出、隨時收聽之意。此外，還特別為政大音樂節、甘噪祭兩大音樂節準備獨家贈品，同時也與獨立音樂人Mary see the future推出合作款鼓棒造型鉛筆，和甜約翰合作共同打造新單曲，5月31日發行。