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豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

LINE也開始玩「限時動態」 iOS用戶終於能用手機直接送貼圖

2019-05-20 11:26聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

Instagram、Facebook上廣受用戶歡迎的「限時動態」功能，現在在LINE的「貼文串」中也能用了！趕快把LINE更新到iOS 9.7.0、Android 9.7.5版本，就能體驗「限時動態」新功能，讓想要保持一點神秘感的分享內容於24小時後自動消失。

不管是只想要在在網路上murmur一下，還是想讓對自己的關注度高的家人好友分享生活近況，都可以趕快更新LINE來體驗這個新功能。只要將LINE更新到最新版本後，在「貼文串」頁面左上方就會看到投稿的小圈圈，點選這個圈圈就可以快速編輯投稿內容。

LINE「限時動態」的形式有3種，可以選擇影片、照片，或是單純文字，點選照片、影片就可以直接拍照或拍影片，拍照後還可以運用右上角的選項，加上彩繪與文字來點綴照片，影片則只能進行簡單的長度剪輯，完成之後點選右下角的箭頭，就可立即公開這則「限時動態」到貼文串頁面。「限時動態」公開後即會出現在「貼文串」頁面上方，也同時會在自己的個人主頁中顯示。

另外，iOS用戶敲碗已久，在手機貼圖小舖中直接贈送朋友貼圖的功能也終於開放了！先前因為iOS平台政策的關係，iPhone的LINE用戶只能到網頁版LINE STORE中買貼圖送朋友，平台政策調整後，iPhone的用戶只要更新到LINE iOS 9.7.0以上，就可以在「貼圖」跟「表情貼」中，看到「贈送禮物」按鍵，但「主題」贈送目前還要再等等。

更新到LINE iOS 9.7.0以上，就可以在貼圖跟表情貼中，看到「贈送禮物」...
更新到LINE iOS 9.7.0以上，就可以在貼圖跟表情貼中，看到「贈送禮物」按鍵。圖／摘自LINE台灣官方部落格
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最新版LINE加入「限時動態」新功能。圖／摘自LINE台灣官方部落格
最新版LINE加入「限時動態」新功能。圖／摘自LINE台灣官方部落格
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