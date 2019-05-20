LINE也開始玩「限時動態」 iOS用戶終於能用手機直接送貼圖

2019-05-20 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在Instagram、Facebook上廣受用戶歡迎的「限時動態」功能，現在在LINE的「貼文串」中也能用了！趕快把LINE更新到iOS 9.7.0、Android 9.7.5版本，就能體驗「限時動態」新功能，讓想要保持一點神秘感的分享內容於24小時後自動消失。

不管是只想要在在網路上murmur一下，還是想讓對自己的關注度高的家人好友分享生活近況，都可以趕快更新LINE來體驗這個新功能。只要將LINE更新到最新版本後，在「貼文串」頁面左上方就會看到投稿的小圈圈，點選這個圈圈就可以快速編輯投稿內容。

LINE「限時動態」的形式有3種，可以選擇影片、照片，或是單純文字，點選照片、影片就可以直接拍照或拍影片，拍照後還可以運用右上角的選項，加上彩繪與文字來點綴照片，影片則只能進行簡單的長度剪輯，完成之後點選右下角的箭頭，就可立即公開這則「限時動態」到貼文串頁面。「限時動態」公開後即會出現在「貼文串」頁面上方，也同時會在自己的個人主頁中顯示。