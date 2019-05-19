99％的人都會畫錯眉毛 不先梳理再修眉，馬上變蠟筆小新

2019-05-19 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



眉毛對一個人的五官，有很大的影響力，而每天在社群網站上，看到許多水水們分享自己的畫眉技巧，每個都好像渾然天成，自己卻容易弄巧成拙，罵自己手笨。但妳可知道有99%的人，在畫眉毛的時候，都會遇到這些狀況及問題，讓我們來一同檢視自己對於畫眉技巧、眉型有哪些需要更正的地方，幫大家統整了以下幾點！

不愛修眉、沒有眉型

畢竟在臉上的整體觀感，大部分來自於眉型，所以不管是男生還是女生，對於眉毛的整理，也是一種禮貌，所以大家一定要有些整理眉毛的習慣，才不會看起來凌亂沒精神。

1.先用眉筆勾勒出自己要的眉毛形狀，然後再用修眉刀來剔除勾勒線外的，這樣的失誤率會比較低，靠近眼窩處的小雜毛，由眉尾向著眉頭的方向，小心刮除。

2.用假眉毛專用的鑷子，將眉毛上方多餘的雜毛順著方向拔除，能夠減少疼痛感。

3.用手指輕輕的壓住眉毛，然後用修眉刀沿著剛剛勾勒出的線條，向下修整齊眉毛的長度。

沒有梳理眉毛的習慣

許多人在畫眉毛之前，一定都不會整理眉毛再畫，在這裡要特別注意，一定要先梳理眉毛再畫，可以讓妳畫起來流暢感更好。

眉毛顏色與髮色不搭

如果是化妝的新手，購買眉筆或是畫眉毛的時候，一定要挑選跟髮色一樣或相近的顏色，才不會讓妳整體感顯得突兀不自然！

不對的眉型

畫錯眉型，化妝就白白浪費了時間！有的臉顴骨外擴、國字臉、圓形臉、鵝蛋臉等各種臉型，若沒挑上適合自己的眉型，就會讓自己的整體感走調，一個完美的眉型，能讓整體美感更上一個層次！若身邊有眉型卡更好，建議手笨的人，可以先照著眉型卡來輔助，減少失敗的可能性。

畫完眉毛，沒有暈染開來

若是眉毛邊緣畫的太整齊，看起來會很不自然，所以記得畫完眉毛，再使用眉刷輕輕的將它暈染開來，特別是眉頭的部分，這樣看起來才不會像是蠟筆小新，更顯得自然。

眉尾畫過長

如果把眉毛的眉尾畫得過長，整個會看起來非常的沒有精神，特別是眉尾往下畫的時候。畫眉毛的時候，要記得控制眉毛的總長度。

倒八字的眉型