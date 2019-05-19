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不會化妝手殘女有救了！植村秀彩妝教室，學畫女神妝超Easy～

2019-05-19 14:02聯合報 記者劉小川╱即時報導

常常滑IG、小紅書，看到一堆網紅、美妝部落客，輕輕鬆鬆就能畫出女神妝嗎？但自己實際化妝時，卻一直感嘆太手殘，眉毛畫太粗、眼線畫歪、腮紅打太紅，還是妝太濃。與其看影片，不如去找真實的老師教學，日本彩妝品牌植村秀就推出「專業彩妝教室」，一對一打造6大主題課程，而且費用超便宜，還能抵扣產品。

植村秀的創辦人植村秀，本身就是彩妝大師，1965年時，在日本建立「植村秀化妝學院」，而且他堅持一對一，或頂多一對三的教學，植村秀曾說過，「我的工作是很崇高的，幫助一個人變得更美是很崇高的工作」，也代表他對教學的熱情與熱心。

植村秀也延續這樣的教學與品牌精神，從6、7月起，在全台植村秀專櫃上巡迴，開設「植村秀專業彩妝教室」，針對化妝的6大主題，包括完美底妝、基礎眼影、3D立體塑眉、時尚唇妝、潮流眼線、立體修容&進階腮紅等，由植村秀彩妝師一對一教學，讓手殘女輕鬆畫出女神妝。

在指定活動期間，只要繳交500元就能上課，且500元還能折抵商品消費，還送時尚LED燈三面立鏡，並能購買學員獨家特惠組，包括無極限底妝買二送二，原價4,133元、學員與百貨卡友價3,105元；光燦亮顏組原價6,950元，學員與百貨卡友價5,500元。

植村秀專業彩妝教室，開課時間與地點：

6/1-6/4 高雄漢神巨蛋購物廣場、太平洋百貨屏東店

6/6-6/9 桃園遠百

6/8-6/11 統一時代百貨高雄店

6/13-6/16 統一時代百貨台北店、高雄漢神百貨

6/14-6/16 板橋大遠百、台中大遠百

6/20-6/23 台南大遠百成功店

6/20-6/22 台南南紡購物中心

6/21-6/23 板橋遠百

7/4-7/7 新光三越台南中山店

7/5-7/7 遠東SOGO中壢店、遠東SOGO高雄店、高雄大統百貨和平店

7/12-7/14 大葉高島屋、台茂購物中心

7/14-7/15 新光三越台中中港店

7/19-7/21 遠東SOGO台北忠孝館

7/19-7/22 遠東SOGO天母店

7/29-7/31 新光三越嘉義垂楊店

植村秀彩妝教室學員限定特惠組，無極限底妝買二送二：無極限超時輕粉底（正產品）#5...
植村秀彩妝教室學員限定特惠組，無極限底妝買二送二：無極限超時輕粉底（正產品）#55、零刷痕粉底刷（正產品）、鑽石光蜜粉精巧版、植物精萃潔顏油50ml， 原價4,133元、百貨卡友價3,105元 。圖／植村秀提供
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付費預約報名植村秀專業彩妝教室，就送時尚LED燈三面立鏡。圖／植村秀提供
付費預約報名植村秀專業彩妝教室，就送時尚LED燈三面立鏡。圖／植村秀提供
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植村秀開設專業彩妝教室，拯救手殘女。圖／植村秀提供
植村秀開設專業彩妝教室，拯救手殘女。圖／植村秀提供
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植村秀彩妝教室學員限定特惠組，光燦亮顏組： 新．光燦新肌粹30ml（正產品）、6...
植村秀彩妝教室學員限定特惠組，光燦亮顏組： 新．光燦新肌粹30ml（正產品）、60秒速效精華水面膜（正產品）、覆盆子超淨白潔顏油450ml（正產品）， 原價6,950元、百貨卡友價5,500元 。圖／植村秀提供
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植村秀統一時代百貨

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