桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光
大陸導演刁亦男新作《南方車站的聚會》是本屆坎城影展唯一入選主競賽項目的華語電影，在坎城的首映活動上，台灣女星桂綸鎂也以主演之姿登場。身為香奈兒品牌大使的她，穿上一身品牌高級訂製系列嫩綠色蓬裙禮服，在旁人以「看誰露得多」比性感搶鏡的情況下，一派悠然現身。
桂綸鎂這身銀色切面寶石刺繡與褶飾嫩綠色綢緞長洋裝出自香奈兒2017春夏高級訂製系列，花費600小時打造而成，禮服上頭有60,000顆裝飾刺繡，包含切面水晶、鏡面寶石、光芒狀亮片、銀色弧形亮片，可說是將香奈兒工坊的精緻工藝發揮極致。嫩綠色也在春夏展現出清新質感，配上香奈兒高級珠寶Ruban耳環、Lion Pepite戒指，和禮服上的寶石、亮片相映，就像自帶鎂光燈一般走到哪閃到哪。而且別看這身禮服精緻華麗，同時還配有口袋，增添率性風采。
另一位香奈兒大使潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）日前出席主演電影《痛苦與榮耀》坎城首映時，則是選穿卡爾拉格費最後一季高級訂製作品—2019春夏高級訂製系列的藍色手繪蕾絲長禮服的改造款現身，費時400小時製作而成，將秀上的粉紅色花朵刺繡蕾絲改以深藍色呈現，細腰與蓬蓬裙的線條保留了隆重的華麗感。
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