桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光

2019-05-19 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



大陸導演刁亦男新作《南方車站的聚會》是本屆坎城影展唯一入選主競賽項目的華語電影，在坎城的首映活動上，台灣女星桂綸鎂也以主演之姿登場。身為香奈兒品牌大使的她，穿上一身品牌高級訂製系列嫩綠色蓬裙禮服，在旁人以「看誰露得多」比性感搶鏡的情況下，一派悠然現身。

桂綸鎂這身銀色切面寶石刺繡與褶飾嫩綠色綢緞長洋裝出自香奈兒2017春夏高級訂製系列，花費600小時打造而成，禮服上頭有60,000顆裝飾刺繡，包含切面水晶、鏡面寶石、光芒狀亮片、銀色弧形亮片，可說是將香奈兒工坊的精緻工藝發揮極致。嫩綠色也在春夏展現出清新質感，配上香奈兒高級珠寶Ruban耳環、Lion Pepite戒指，和禮服上的寶石、亮片相映，就像自帶鎂光燈一般走到哪閃到哪。而且別看這身禮服精緻華麗，同時還配有口袋，增添率性風采。