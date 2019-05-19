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米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

來自義大利西西里、唯一米其林女主廚派翠西亞‧班妮狄托(Patrizia di Benedetto)現身台南府城，成立她海外第一家甜點分店「揮別憂鬱bye bye blues」，5月18日(六)正式開幕。派翠西亞說，2016年因難得的機緣陸續受邀至台灣各餐廳、飯店等進行客座活動，非常喜愛台灣，認為台灣人跟義大利人個性上很相近充滿了熱情並且熱愛美食，選在第一次客座的地點台南，專注的將義大利經典甜點帶到府城，並創作出多款風味獨特的創意甜點。

甜點在義大利極其盛行，精緻的外觀和迷人的口味，對義大利人而言是一種享受，更是讓人心情愉悅的療癒系食物，也是「bye bye blues」品牌名稱的由來，主廚派翠西亞希望品嘗她設計的甜點後可以讓人「揮別憂鬱」。「bye bye blues」位於台南市熱鬧的中西區，店面雖然不大，一樓是甜點珠寶櫃展示區，二樓則約有20個座位，店面設計以白色系為主軸，恬靜、優雅，如同bye bye blues義大利本店的風格自然而不單調。

店內有90%以上的食材為義大利原裝進口，其中招牌甜點「卡諾里Cannoli」，意思原為小管子，是來自義大利西西里島的著名甜點，卡諾里外皮口感酥脆，內餡使用新鮮的瑞可塔起司與糖和檸檬、橙皮提味而成。另外一款「貝殼酥Sfogliatelle」是義大利那不勒斯的傳統代表甜點，外表有著華麗浪漫洛可可風的貝殼型，香脆的千層酥裡面包裹著香味超濃郁，由瑞可達乳酪、硬小麥粉、糖漬橙皮等調做成的內餡烤焙而成，表面再撒上一層糖粉，熱的時候非常鬆脆可口，是非常耗時的義大利手工甜點。

主廚派翠西亞還推出「香檸塔Lemon tart」、「鳳梨可樂達Pina colada 」、「榛果巧克力塔Hazelnut chocolate tart」、「薑味伯爵巧克力慕斯Ginger chocolate earl grey mousse」等結合在地特色與不同風味組合而成的創意甜點，來滿足各種螞蟻人的胃。此外，開幕期間推出5/18、19店內甜點買一送一；5/20至5/31購買甜點送咖啡一杯。

bye bye blues

地址：台南市忠義路二段67號(土地銀行對面)

電話：06-2218165

營業時間：周一至日11:00~20:00

「香檸塔」檬檬奶油餡是使用法國邦菩禮發酵奶油。圖／bye bye blues提供
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蟬聯十年榮獲米其林星廚的派翠西亞(右)與副主廚YUKI(左)，一起來台展店。圖／...
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「鳳梨可樂達」主廚以台南關廟鳳梨作為在地甜點代表。圖／bye bye blues...
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「榛果巧克力塔」使用比利時進口榛果醬，加入杏仁角、有著甜脆的口感。圖／bye b...
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「卡諾里」是義大利的國民甜點。圖／bye bye blues提供
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「薑味伯爵巧克力慕斯」加入新鮮薑泥與巧克力結合成特別的香氣。圖／bye bye ...
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義大利甜點西亞

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