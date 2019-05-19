和趙無極同窗命運卻大不同 重看趙春翔藝術

2019-05-19 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



趙無極、朱德群等華裔現代繪畫大師大名如雷貫耳，但你知道與他們同時就讀杭州藝專的傑出校友中，還有位趙春翔？睽違15年，趙春翔藝術展「遠方的行星」由亞洲大學現代美術館舉辦，讓觀眾重新認識這位人生坎坷卻始終堅持繪畫夢想的藝術家。

趙春翔1910年生，從小愛畫，16歲就讀河南省立第一師範學校藝術科，畢業後任教幾年，決定深耕創作，25歲考入中國現代繪畫開創者林風眠創辦的杭州藝專繪畫系，趙無極、朱德群也在同一年就讀該校高中部。趙春翔就此在學校「調和中西藝術」目標下，邁向中西藝術結合之路。

1937年日本侵華戰爭爆發，趙春翔畢業後參與政府抗日宣傳壁畫的製作，結識天主教主教于斌，成為他命運改變關鍵。國共內戰時，趙春翔在1948年隨軍隊來台，醫師妻子與女兒也隨後遷台，之後他與于斌重逢，受其舉薦資助，45歲隻身赴西班牙進修，之後轉赴法國巴黎。

然而趙春翔不同於趙無極等人在法如魚得水，語文適應不良，在48歲轉向美國紐約，僑居達30年。雖然期間他開過不少展覽，作品為古根漢美術館等收藏，但初期長達十餘年以壁紙設計謀生，生活也極簡樸。

「遠方的行星」策展人王嘉驥指出，趙春翔在1960年代受美風潮影響，開始嘗試以抽象表現主義風格創作大量油畫，但以宣紙為底、墨為筆、中國墨韻為情懷，表現效果大不同。

另一方面，趙春翔也開始在畫中加入具象徵意涵的造形符號如太極形象，乃至易經中象徵天地與陰陽卦象的幾何圖形，甚至拓展為同心圓結構、複數式渦旋般變化，具現他在中學時就喜愛的老莊哲學。

趙春翔這些結合中西畫風的策略，與趙無極等藝術家極不同。王嘉驥表示，大部分有意融會中西美學與風格的藝術家，都尋求藝術形式與美學的共容，以形成和諧統一的畫面；趙春翔則以近乎扞格的並置，讓中國水墨繪畫形式與抽象表現主義風格並存同一畫面。

例如《母親的生日》中，代表東方哲學的同心圓抽象符號與傳統水墨鳥窩並置，後者也呈現趙春翔關注主題。王嘉驥表示，平日就熱愛鳥雀的趙春翔，畫中常以團聚鳥群喻人，映照儒家以家庭為核心的倫理價值。

1970年代後，趙春翔畫中除了常出現乾坤卦象，也不斷改畫，在既有傳統水墨畫上用西方壓克力彩疊上圓點、矩形、菱形等幾何圖形，《月光》就是一例。王嘉驥認為，如此複數性的幾何母題，為畫面妝點出鏤空感，透出光明，類似風格在1980年代臻於顛峰，成為趙春翔一生中最具代表性的傑作。

如此強調東西衝突並置而非和諧統一的美學，似乎也反映了趙春翔的人生。雖然他常以群鳥共處反映儒家倫理，但現實生活中，他長年居美，罕與家人會面，甚至妻子來美找他也拒絕見面；但他倒也長期資助女兒的求學經費，並大量資助中國家鄉弟妹生活。

他在美生活更迥異成名藝術家的風光，到晚年更淒涼。根據他傳記，趙春翔因是退休美國公民，可享折價公寓優惠，管理員為趕走他，常故意闖空門，讓家族史本多見精神異常的他，晚年患被迫害妄想症。趙春翔的學生郭博州就回憶，老師79歲時哭說有人要用瓦斯毒死他；趙春翔之女因患精神疾病，在趙春翔借住時甚至索錢驅離，都讓藝術家老淚縱橫。