「投胎系」洗髮精聽過嗎？ 網友激推美貌大升級Top 10！

2019-05-19 07:57 聯合新聞網 網路溫度計



你是不是每天辛苦「厚工」吹整髮型，才一個上午就滿頭是油、精神出走的「髮塌人」呢？頭髮的質感會替外貌加分，從保濕柔順到清爽蓬鬆，一瓶好的洗髮精能帶來的效果出乎你想像！

今天網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》網路大數據調查指出，網友挑選洗髮用品都會注意以下這些「變美關鍵」！

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由此可見，對於台灣人來說，選購洗髮精最重要的就是要符合自己的頭皮狀況，不僅要保濕、控油，還要能清潔乾淨、柔順又蓬鬆！常被濕熱天氣搞到崩潰，你需要的就是一瓶「為台灣人設計」的神器。接著就讓我們從包含Dcard、PTT等各大「網路討論區」中抓出備受網友推薦的「投胎系」洗髮精，這些品牌厲害的程度就像讓你「重新投胎」，整個人生煥然一新！別再當沒朋友、爛桃花的邊緣人，輕鬆找到生命中那瓶最完美的Mr. Right吧！

NO.1 AQUAIR阿葵亞

夏日油頭剋星，告別安全帽的頭皮味，就、靠、它！獲得討論區網友好評激動大推：「洗後會迷戀上的香味」、「曬整天流一堆汗，神奇的沒有頭皮味」、「控油力跟CP值爆表！」。

針對台灣氣候所設計，由台日資生堂研究共同研發的淨水賦活洗髮精系列，管它颳風下雨還是午後雷陣雨，夏日流汗高溫的逆襲，檜木萃取成分能抑菌對抗頭臭問題，強調從清潔開始深層淨化、做好油水平衡，同時注入「長效鎖水」精華，讓你髪芯滿水拍照不用打光，散發頭髮的自然水波光！

無矽靈又能兼顧柔順的效果，屬於中東油頭的人，不僅能去油還能維持蓬鬆，帶有涼感的配方，微風吹過～飄來的不再是油膩頭皮味，而是清爽的自然芬芳，拯救夏天就是它了啊～

NO.2 TSUBAKI思波綺

以紅底山茶花包裝聞名，充滿濃郁果香，給人高質感且柔順的感受，新推出植物萃取的柔順、保濕、豐盈三大系列，分類選項豐富，瞄準你最在意的髮質問題，對症下藥就是安心，網友大推搭配零秒髮膜一起使用，髮尾分岔超有感，讓你告別糾結毛燥鋼絲頭，迎接迷人的滑順秀髮！

NO.3 LUSH

你知道為何來自英國的LUSH撤出台灣多年，還是有人不惜千里出國必帶，甚至專程請人購買嗎？靠的就是其中天然、手工、裸包裝的魅力，旗下的洗髮露有多款椰子油、亞麻籽天然成分，以其廣受好評的洗髮餅系列，告別化學香味，走進大自然的清新暢快，有多好用從處處可見的代購身影就知道。

NO.4 花王

俗擱大碗沒人能比，每罐不到一百元，花王可說是最親民的國民洗髮精，沒有過多的包裝與香味，無矽靈添加的透明質地，成分簡單不花俏，讓人買得安心、用得放心，其中薄荷涼感綠瓶，是網友推薦給夏日油頭的妙丹神帖，經濟實惠浴室必備！

NO.5 O'right歐萊德

環保天然沒人比O'right歐萊德做得更徹底，使用天然材質，還將瓶身與包裝置入種子，讓你使用後也能愛地球，洗髮精本身也毫不馬虎，強調天然元素的枸杞、咖啡、玫瑰護色等系列，不管是細軟髮還是粗捲髮的女孩都能找到自己的心頭好。

NO.6 肯夢AVEDA

關注頭髮保養的水水應該都知道專櫃級的肯夢，總是給人專業保養頭皮秀髮的形象，在櫃上可以提供你各種檢測與最適合的產品，旗下結合印度生命醫學與花植科學誕生的洗髮精，不僅香味無敵，功效部份對於有掉髮困擾的朋友，也有不錯的效果。

NO.7 Aromase艾瑪絲

由醫師把關推薦的頭皮專家，如果你有頭皮敏感、頭皮屑，甚至是脂漏性問題，交給他們準沒錯！每項產品都能解決你最煩惱的核心，以科學的角度設計各類洗髮精，主打弱酸性低刺激，無矽靈跟對人體有害的成分，除了一般的洗髮精他們還有頭皮淨化液，想要最明顯的改善，不妨在艾瑪絲尋找你的命定。

NO.7 THE BODY SHOP

使用自然元素與環保成分的品牌，所打造的天然薑汁抗頭皮屑、綠茶洗髮精，是細軟油頭髮友們榜上有名的推薦品，特色是用量省、好起泡，洗淨力夠不乾澀，尷尬的頭皮屑問題也能有顯著的改善，讓你的頭皮洗後彷彿在深呼吸，可說是百貨周年慶囤貨必備品！

NO.9 潘婷

強調屬於「頭髮美容液」的潘婷Micellar美容液洗潤系列，曾在日本一瓶難求，不少網友喜歡它洗後的輕盈柔順感，其中的特別添加的Micellar成分，其實是臉部保養常見的深層卸妝微米粒子，讓你洗髮時也卸除一整天的油污髒垢，注入滿滿的護髮維他命，分成油頭跟乾法用的藍、綠瓶，都有著適合夏日的果香氣息。

NO.10 呂

來自韓國的品牌－呂，濃濃的漢方中藥元素添加，如讓人強健髮根的高麗人蔘，促進毛囊生長，擁有健康亮麗的秀髮，以及調理平衡的川芎、山茶花，其中抗屑止癢的綠瓶系列，以及紅瓶養護討論度超高，下次不妨也試試看，讓呂打造屬於你頭髮的黑、潤、生、氣。

呂Ryo韓方頭皮養護洗髮精－染燙受損，400ml售價279元、500ml售價329元。圖／Ryo呂提供 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月04日至2019年05月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『洗髮精』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」