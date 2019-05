坎達爾珍娜 半裸為CK表達真我 MM6致力防治愛滋

精品品牌建構形象同時亦肩負著社會責任,近期CALVIN KLEIN即以表達真我為題,邀請名人在IG上拍攝影片,勇於面對昨日、展望來日;MM6則支持贊助法國慈善機構防治愛滋病,且推出相關系列商品做公益。

以「I SPEAK MY TRUTH IN #MYCAVLVINS」作為官方IG影片的主題,CALVIN KLEIN邀請具有影響力的名人,直率坦白、自由無懼的表達自我,藉由面對真我傳遞品牌的簡約有力,包括尚恩曼德斯(Shawn Mendes)、坎達爾珍娜(Kendall Jenner)、貝拉哈蒂德(Bella Hadid)、劉亞仁等東西方名人,都透過面對真實的自己,鋪陳未來的改變,例如韓國影帝劉亞仁表示,「從小我就常感到負面情緒的侵蝕,像是焦慮和憂鬱;但現在我已學會和情緒和平共處。而從中得到的力量就是工作與創意的靈感來源。」或是坎達爾珍娜說的,「做自己,先對自己誠實。難免有自我壓抑或扮演一個不真實的我的時刻,但那都不是很對勁。」她也相當坦然地只穿丹寧外套拍攝形象照片,性感健美。