飛行員米奇、海灘褲達菲！東京迪士尼今夏新增「270款紀念品＋48種主題餐」

2019-05-18 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



以繽紛的夏季元素為主軸的「唐老鴨的熱力盛夏叢林」週邊商品，共約80款，還有12款特色餐點。圖／東京迪士尼度假區提供 分享 facebook

除了遊樂設施、熱鬧遊行之外，東京迪士尼度假區最大的特色之一，就是「超級好買的週邊商品」。自6月6日起的2個月內，東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋，就將會有「迪士尼迎七夕」、「達菲夏日樂逍遙」等一連串的主題節目，更有全新設施「翱翔：夢幻奇航」登場，共計將分批新增約270款的全新紀念品，以及48種的特色餐點，讓人買到手軟！

【迪士尼迎七夕】

舉辦時間：6月6日～7月7日

舉辦地點：東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋

特別商品：約40種

特別餐飲：10款

登場明星：米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、布魯托、樂佩公主、費林、貝兒與王子、達菲、雪莉玫….等（因園區而異）

活動內容：配合七夕活動，包括米奇與米妮，將會化身牛郎織女現身，園區除了各種主題裝飾，還會特別設置許願區，讓遊客可以寫下願望。另外也有特別配合慶典的遊行與水上表演活動。活動期間，將販售穿著牛郎與織女服裝的米奇與米妮，還有星座造型鑰匙圈、以園區裝飾為圖樣的特別商品。餐飲則有霜淇淋刨冰、特製雞尾酒。

【達菲夏日樂逍遙】

舉辦時間：6月6日～8月27日

舉辦地點：東京迪士尼海洋

特別商品：約40種

特別餐飲：6款

活動內容：東京迪士尼海洋的鱈魚岬將設置繽紛多彩的園區裝飾，呈現達菲與好友們在遮陽傘下享用冰品、穿著泳裝玩沙等等場景，讓旅客可以一同開心合照。主題商品也會擁有清爽的夏天氛圍，包括T恤、造型眼鏡、透明水杯、造型冰棒模型等等商品，消暑的特別飲品，還會配上可愛的游泳圈紀念品。

【迪士尼夏日海盜世界】

舉辦時間：7月9日～9月1日

舉辦地點：東京迪士尼海洋

特別商品：約70種

特別餐飲：16款

登場明星：傑克船長、巴博沙船長

活動內容：以《神鬼奇航》為主題的特別活動，將帶來「海盜烈夏交鋒：濕不可擋！」的真人互動表演，還會有海盜訓練班等活動。約70款的主題商品，呈現具有冒險感的海盜風格，主題餐點也以炸物、酸爽口感等元素，帶來豪邁的海洋風。

【唐老鴨的熱力盛夏叢林】

舉辦時間：7月9日～9月1日

舉辦地點：東京迪士尼樂園

特別商品：約80種

特別餐飲：12款

登場明星：唐老鴨、米奇、米妮、黛絲、高飛、奇奇、帝帝、克莉絲

活動內容：睽違6天，再度於灰姑娘城堡前舉行夏日夜間表演。透過火焰、水花等特笑，帶來活力的舞台表演。園區也會配合換上色彩斑斕的裝飾，增添歡樂氣氛。約80款特別商品，透過豐富的配色帶來躍動感，包括抱枕、面紙盒、T恤、螢光手環等內容，也有氣泡飲料、熱狗堡等12款特別餐點，還會有唐老鴨的紀念餐具。

【翱翔：夢幻奇航】

舉辦時間：7月23日～

舉辦地點：東京迪士尼海洋

特別商品：約40種

特別餐飲：4款