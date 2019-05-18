藝術家王雅慧15年結晶 「時間簡史」思考與美學的對話

2019-05-18 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 袁世珮 ╱即時報導



王雅慧作品「問影#3」。圖／誠品畫廊提供 分享 facebook 「時間簡史」是霍金對宇宙大爆炸和黑洞的解密，也是藝術家王雅慧對生命、時間思考後的展覽主題。王雅慧個展「時間簡史」18件作品正在台北誠品畫廊展出，呈現藝術家15年來對這個議題的不同維度思考與想像。

「第一次讀「時間簡史」這本書的時候，對於去思考『時間不存在是怎樣的狀態』這件事感到非常震撼，因為我根本無法思考這件事。」王雅慧在「時間簡史」展覽中，將當代生活的影像空間視為宇宙一隅，想像自己如同天文學家般從中觀察和想像，試圖洞悉事物之間隱密的關係，「人的時間究竟是怎麼一回事？」是她的哲學性問題，也將這問題透過作品讓觀眾自己去思考。

王雅慧此次提出2005年至2019年所創作的18件影像雕塑，就在呈現她近15年來對時間相關的自然、生命、變化等課題的思考。展覽有3件不同時期的作品，但正呼應了是次主題，包括「日光下的靜物」、「二十億光年的孤獨」、「熱帶計畫：雪人」，以新的裝置方式重新呈現，藉此進行思考與美學的對話。

其中，開門展品就是2008年的「熱帶計畫：雪人」，那是王雅慧在南台灣以刨冰塑出一個雪人，刨冰到路邊變成雪人，本質不變，但因空間而變化了，也呼應到她在法國留學的經驗，人在不同的環境有不同的生活形態。她說：「看到雪人融化時，心中還是會發出小小的喟嘆聲，那是因為人自身也不可避免地參與到天地的變化循環之中。」

「日光下的靜物」以投影投射在平面上，在4分36秒裡，畫面中的靜物不動，光線帶動其他細節出現，連站在作品前的觀眾也成為其中之一。「二十億光年的孤獨」如巨型望遠鏡，是藝術家在林口空地拍對面大樓，明明滅滅的家戶燈火代表著每一扇窗裡的生命故事，藝術家以點連線，形成人間的皓夜星宿。

「問影」系列是出自王雅慧對中國水墨畫的喜好延伸，她以書法筆法，臨摩出樹影與空間、光影，並延伸出新的「對影」系列，畫面極簡，卻呈現出三維空間感。新系列「流浪者之鐘」是一個鐘芯的機械裝置，在持續前進的時間中不斷變換圖案，每一秒都形成一個不同的構圖。

王雅慧「時間簡史」

展期：即日起至6月30日（周二至周日上午11點至晚間7點，周一休館）