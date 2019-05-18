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時尚底蘊 精品與古蹟共存共榮

2019-05-18 21:40聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

日前巴黎聖母院大火，兩大精品龍頭開雲集團和LVMH接連宣布捐出上億歐元贊助修復，此舉被視為企業履行社會責任的最佳範例。但其實精品贊助古蹟修復已行之有年，且眾品牌們熱愛將古蹟作為時尚大秀舉辦的會場或是型錄拍攝的背景，如何讓古蹟在不受破壞的情況下讓雙方能達到共存共榮的境界，是這些年時尚品牌一直持續在進行的大工程，相關的贊助維護、修復行動也從未停止。

開雲集團旗下金雞母Gucci現任創意總監Alessandro Michele對古蹟的熱愛眾所皆知，早在他接任品牌後不久便曾在英國倫敦西敏寺舉辦服裝秀，寫下史無前例的創舉。法國阿爾勒的古羅馬文化遺址阿利斯康墓園，也成了Gucci 2019早春秀的秀場。最新曝光的2019早秋廣告，則可以見到西西里塞利農特遺址公園的殘垣斷壁。而品牌在發源地義大利佛羅倫斯的古馳花園博物館，也座落在領主廣場中有700年歷史的古老建築Palazzo della Mercanzia，博物館門票收入的50%更用來資助佛羅倫斯城內的古蹟修復項目。而同樣在領主廣場中的另一古蹟海神噴泉，則由Salvatore Ferragamo投入超過150萬歐元進行為期三年的修繕。

贊助巴黎聖母院修復計畫的另一大精品集團LVMH，旗下Louis Vuitton曾在羅浮宮舉辦2018女裝大秀，隨後也資助羅浮宮的整修。此外，另一大精品龍頭香奈兒更是投入2,500萬歐元獨家贊助巴黎大皇宮於2020年底將啟動的改建計畫，為這個多年來作為品牌服裝秀最重要的場所盡一份力。而亞洲這邊，也有Prada為上海百年花園洋房榮宅費時六年的修繕計畫。

精品與古蹟間的關係，表面看似「我捐錢給你修復，你借場地讓我用」，但除此之外，透過與古蹟合作所傳遞的深厚文化底蘊更是品牌追求的目標。讓消費者花錢除了買到好品質與好設計之外，更同時擁有奢侈品背後所包含的藝術、人文關懷。

香奈兒投入2,500萬歐元獨家贊助巴黎大皇宮改建計畫，為這個多年來作為品牌服裝秀...
香奈兒投入2,500萬歐元獨家贊助巴黎大皇宮改建計畫，為這個多年來作為品牌服裝秀最重要的場所盡一份力。圖／香奈兒提供
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Gucci最新曝光的2019早秋廣告，選在西西里塞利農特遺址公園拍攝。圖／Guc...
Gucci最新曝光的2019早秋廣告，選在西西里塞利農特遺址公園拍攝。圖／Gucci提供
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Gucci最新曝光的2019早秋廣告，選在西西里塞利農特遺址公園拍攝。圖／Guc...
Gucci最新曝光的2019早秋廣告，選在西西里塞利農特遺址公園拍攝。圖／Gucci提供
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古馳花園博物館座落在領主廣場中有700年歷史的古老建築Palazzo della...
古馳花園博物館座落在領主廣場中有700年歷史的古老建築Palazzo della Mercanzia，博物館門票收入的50%更用來資助佛羅倫斯城內的古蹟修復項目。記者吳曉涵／攝影
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Prada為上海百年花園洋房榮宅費時六年的修繕計畫。圖／Prada提供
Prada為上海百年花園洋房榮宅費時六年的修繕計畫。圖／Prada提供
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古蹟修復巴黎聖母院

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