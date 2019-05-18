許光漢Rexy恐龍穿搭粉絲被帥到 徐懷鈺不唱「怪獸」也穿了
COACH的Rexy恐龍已經是品牌不可或缺的形象，單品受到昆凌、許光漢、吳念軒等名人喜愛，尤其曾唱紅《怪獸》的「平民天后」徐懷鈺一穿上Rexy帽T，粉絲立刻接唱「有怪獸…」歌詞，令人莞爾。
「妳這衣服，我只想到有怪獸、有怪獸……」足見徐懷鈺當年風靡的歌曲之魔力，也算是有點兒歲月痕跡的哏，她以Rexy恐龍帽T搭機場時尚，粉絲讚她好青春、太美；蔡依林的姐姐蔡旻紋則是用同款帽T搭出了長腿照；許光漢穿上一模一樣的白色款，搞笑po文「嗷嗚⋯欸好像不是這樣叫」用來形容恐龍的吼聲，留言倒是很給力寫道「突然被帥到啦！怎麼辦！」，這件帽T還有灰、紅、軍綠色，表現不同風格，昆凌演繹的就是個性軍綠款。
電影《比悲傷更悲傷的故事》演員姚愛甯使用許光漢同款濾鏡，拍出超Q美圖，吳念軒則是鬈鬈頭髮搭配黑色T恤款Rexy，有種調皮的逗趣，韓國女團Red Velvet 成員Yeri也是穿黑色Rexy系列T恤。日前COACH在台北101開設Rexy快閃店，展現美式反骨風格，跳脫既定男、女性別框架，涵蓋服裝、手袋、手拿包、配飾及鞋履，以黑、白、綠、灰及紅5種色系為主，搭襯Signature C的logo圖案，快閃店結束後仍可於COACH店鋪購得。
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