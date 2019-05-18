許光漢Rexy恐龍穿搭粉絲被帥到 徐懷鈺不唱「怪獸」也穿了

2019-05-18 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



COACH的Rexy恐龍已經是品牌不可或缺的形象，單品受到昆凌、許光漢、吳念軒等名人喜愛，尤其曾唱紅《怪獸》的「平民天后」徐懷鈺一穿上Rexy帽T，粉絲立刻接唱「有怪獸…」歌詞，令人莞爾。

「妳這衣服，我只想到有怪獸、有怪獸……」足見徐懷鈺當年風靡的歌曲之魔力，也算是有點兒歲月痕跡的哏，她以Rexy恐龍帽T搭機場時尚，粉絲讚她好青春、太美；蔡依林的姐姐蔡旻紋則是用同款帽T搭出了長腿照；許光漢穿上一模一樣的白色款，搞笑po文「嗷嗚⋯欸好像不是這樣叫」用來形容恐龍的吼聲，留言倒是很給力寫道「突然被帥到啦！怎麼辦！」，這件帽T還有灰、紅、軍綠色，表現不同風格，昆凌演繹的就是個性軍綠款。