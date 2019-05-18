室內擴香變身藝術品！義大利CULTI MILANO每一瓶都想收藏

2019-05-18 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



室內香氛可以為空間增添不同的風情，除了嗅覺的體驗，不妨同時讓視覺也一起享受。來自義大利的香氛品牌CULTI MILANO，將不同風格的簡約現代氣息巧妙融於家居空間，除了經典的圓瓶、方瓶、色彩繽紛系列，還有接受客訂的手工藝術訂製La Galleria系列，將室內擴香變身為藝術品。

CULTI MILANO創辦人Alessandro Agrati原為空間設計師，在經手配搭家具的過程中，讓他感受到每個空間都有獨特的氣息，1988年Alessandro開始親自將家具設計與氣味感官聯結，打造CULTI MILANO居家香氛，1990年更成為世界首款將有天然微孔的蘆葦桿使用於擴香的品牌。

CULTI MILANO室內擴香的瓶身主要有兩款造型，圓瓶的Stile經典系列採用圓弧收邊的牛奶瓶罐設計，優雅的磨砂白更貼近自然本色，方瓶的Décor裝飾系列採用方正簡潔的幾何線條與神秘的墨棕黑，皆有8款香氣；手工藝術訂製La Galleria系列共有金銀Alterego collection經典／裝飾款、蒙德里安Composition collection經典／裝飾款、彩色圓點 Bubbles collection經典款，以2,700ml、4,300ml的大容量搭配經典圓瓶、裝飾方瓶系列的造型，再以手工彩繪瓶身，適合做為藝術擺設，共有8款香氣接受客訂，客訂手工款需等待約3個月製作，10／10 APOTHECARY也與歐洲同步，引進手工藝術訂製La Galleria系列。

CULTI MILANO的8款香氣包括地中海柑橘ARAMARA、綠茶雅韻THÉ、輕盈鈴蘭ARIA、忘憂無花果OFICUS、摩洛哥玫瑰ODE ROSAE、哲學家LINFA、蔚藍大海MARE MINERALE、絲絨暖香TESSUTO，可自由搭配經典牛奶瓶、裝飾方瓶兩系列造型或手工藝術訂製款，並有填充瓶可供日後補充。