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室內擴香變身藝術品！義大利CULTI MILANO每一瓶都想收藏

2019-05-18 18:29聯合報 記者陳立儀╱即時報導

室內香氛可以為空間增添不同的風情，除了嗅覺的體驗，不妨同時讓視覺也一起享受。來自義大利的香氛品牌CULTI MILANO，將不同風格的簡約現代氣息巧妙融於家居空間，除了經典的圓瓶、方瓶、色彩繽紛系列，還有接受客訂的手工藝術訂製La Galleria系列，將室內擴香變身為藝術品。

CULTI MILANO創辦人Alessandro Agrati原為空間設計師，在經手配搭家具的過程中，讓他感受到每個空間都有獨特的氣息，1988年Alessandro開始親自將家具設計與氣味感官聯結，打造CULTI MILANO居家香氛，1990年更成為世界首款將有天然微孔的蘆葦桿使用於擴香的品牌。

CULTI MILANO室內擴香的瓶身主要有兩款造型，圓瓶的Stile經典系列採用圓弧收邊的牛奶瓶罐設計，優雅的磨砂白更貼近自然本色，方瓶的Décor裝飾系列採用方正簡潔的幾何線條與神秘的墨棕黑，皆有8款香氣；手工藝術訂製La Galleria系列共有金銀Alterego collection經典／裝飾款、蒙德里安Composition collection經典／裝飾款、彩色圓點 Bubbles collection經典款，以2,700ml、4,300ml的大容量搭配經典圓瓶、裝飾方瓶系列的造型，再以手工彩繪瓶身，適合做為藝術擺設，共有8款香氣接受客訂，客訂手工款需等待約3個月製作，10／10 APOTHECARY也與歐洲同步，引進手工藝術訂製La Galleria系列。

CULTI MILANO的8款香氣包括地中海柑橘ARAMARA、綠茶雅韻THÉ、輕盈鈴蘭ARIA、忘憂無花果OFICUS、摩洛哥玫瑰ODE ROSAE、哲學家LINFA、蔚藍大海MARE MINERALE、絲絨暖香TESSUTO，可自由搭配經典牛奶瓶、裝飾方瓶兩系列造型或手工藝術訂製款，並有填充瓶可供日後補充。

此外，CULTI MILANO繽紛色彩系列運用繽紛剔透的彩色瓶身與楓木瓶蓋，讓整體家居設計別具風格，不同的瓶色單一對應了特定的香氛，挑選、搭配時饒富趣味。

CULTI MILANO Décor裝飾系列擴香，250ml售價2,800元、5...
CULTI MILANO Décor裝飾系列擴香，250ml售價2,800元、500ml售價3,800元。圖／10／10 APOTHECARY提供
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CULTI MILANO手工藝術訂製La Galleria系列－蒙德里安Composition collection經典款，售價38,500元。圖／10／10 APOTHECARY提供
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CULTI MILANO手工藝術訂製La Galleria系列－彩色圓點 Bubbles collection經典款，售價38,500元。圖／10／10 APOTHECARY提供
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CULTI MILANO不同尺寸的擴香容量搭配不同長度的蘆葦擴香枝，瀰漫在空間裡的香味分子與空氣結合，創造豐富細緻的層次變化。圖／10／10 APOTHECARY提供
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CULTI MILANO繽紛色彩系列，售價3,000元起。圖／10／10 APO...
CULTI MILANO繽紛色彩系列，售價3,000元起。圖／10／10 APOTHECARY提供
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CULTI MILANO繽紛色彩系列不同的瓶色單一對應了特定的香氛，楓木瓶蓋染色...
CULTI MILANO繽紛色彩系列不同的瓶色單一對應了特定的香氛，楓木瓶蓋染色後木紋更為分明。圖／10／10 APOTHECARY提供
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來自義大利的香氛品牌CULTI MILANO，將不同風格的簡約現代氣息巧妙融於家...
來自義大利的香氛品牌CULTI MILANO，將不同風格的簡約現代氣息巧妙融於家居空間。圖／10／10 APOTHECARY提供
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