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「整顆鮑魚入粽」貴氣粽對決老字號「地方名粽」 吃粽過端午是種老派的浪漫

2019-05-18 17:05聯合報 記者江佩君╱即時報導

端午節是華人四大傳統節日之一，還記得兒時端午節前夕，孩子們總喜歡在胸前掛上造型各有特色的香包，門口懸掛著艾草，那陣子的主餐或點心，總是各式不同口味的粽子，曾幾何時，這種節慶的氣氛慢慢變淡了。在這個流行新事物空前華麗的時代，或許堅持保有一些不變的傳統，更是一種生活老派的浪漫。讓我們來吃粽過端午，迎接夏天來臨吧。

● 鮑魚入粽 送禮超有面子的高檔粽

百貨公司的端午禮品手冊，瞄準的是中上階層的送禮需求，因此訴求用料頂級的高檔粽與伴手禮，自是一重頭戲。頂級飯店粽的部分，今年新光三越推出高達9成初登場新品，像是台北喜來登辰園獨家打造的「廣式雙味粽禮盒」，包含「臘味鮑魚粽」、「黑松露藜麥鮑魚粽」兩種口味，推薦給喜愛廣式料理的美食老饕。寒舍食譜推出以伊比利豬肉再搭配北海道干貝、鮮甜鮑魚、廣式臘腸所製成的「鮑魚豚粽禮盒」等。

遠東百貨今年的飯店名粽，以「海味」為主角，像是獨家的香格里拉台北遠東大飯店「粽情海陸禮袋」，包含選32頭鮑魚的「鮑魚海鮮粽」、評比常勝軍「筍尖火鴨粽」，贈禮首選「五福粽」，和兩顆「紫米奶黃粽」，海陸鮮味與甜粽一袋搞定。另有晶華酒店「壽喜燒和牛粽禮盒」、台北亞都麗緻大飯店「天香功夫八寶鴨腿粽」，用和牛、鴨腿入粽，吃出不同風味。

另外，微風超市、Global Mall環球購物中心、新光三越都有的晶華酒店「晶華冠軍鮑粽」 ，整顆新鮮鮑魚、松阪豬肉都在一顆粽子裡，2入880元，相當於一顆要價440元，也是今年貴氣粽代表。

● 各路好手 地方排隊名粽

新光三越今年特別企畫「五大排隊名粽禮盒」一次集結五大地方粽，包括來自台南創立至今已經147年的「再發號肉粽」；兩款來自北部：擺攤超過半世紀的「阿欉大橋頭肉粽」及在寧夏夜市開業超過30年的「阿桐阿寶經典北部粽」；兩款經典湖州粽：飄香超過一甲子的台北市知名江浙老館子「蔡萬興蛋黃鮮肉粽」以及已傳承三代的信維市場「四喜肉粽」，讓喜歡各地美食的老饕不用奔波一次網羅。

SOGO也集結人氣功夫粽，忠孝館、天母店有經典傳統風味，吃得到三層五花豬肉、鹹蛋黃、香甜栗子的「楊哥楊嫂狀元粽」；復興館的「立家火腿鮮肉粽」則是來自南門市場內的招牌湖州粽。微風超市推出竹南懷舊肉粽「御品鱒鮭粽」使用北海道頂級干貝及鱒鮭，加入特製醬汁大火翻炒，帶來香氣四溢的傳統手工風味。微風台北車站則推薦「黑橋牌冠軍雙饗粽 」。

● 創意入味 與「粽」不同

想要品嘗新意，環球購物中心推出麻膳堂「私房麻辣粽」，獨家麻辣醬與大腸頭、豆皮、芋頭丸、肉片及油飯巧妙融合，帶出香麻滋味。永豐餘生技「澎湃粽香禮盒」包括干貝海陸粽、松露野蕈菇粽、紫米芋泥粽，Q彈日本北海道干貝搭配東港櫻花蝦及五花肉，堆疊出干貝海陸粽多層次口感，而松露野蕈菇粽以義大利頂級黑松露與蘑菇、黑橄欖調製成醬，配上鴻喜菇、柳松菇，濃郁香氣，有別於一般素粽風味。

微風的Trine&zen首度推出「義式紅酒牛米粽」以西菜中吃的做法，利用義大利米麵搭配紅酒牛肉，讓米麵多了粽葉的清新香氣，最後再淋上熬製72小時的牛骨醬汁做點綴。

● 甜蜜粽 沁涼一夏

SOGO敦化館、天母店推出的「紅豆食府冰粽禮組」，晶瑩剔透的外皮，冰冰涼涼口感是夏季吃粽的另一種享受。忠孝館、天母店另有「奇華紫米豆沙粽」，揉合健康養生的紫米與糯米，帶出獨特Q彈口感，加上特製綠豆蓉的內餡，外Q內軟，吃出一口清爽沒有油膩感。

微風也有多款特色冰粽選擇，包括微風超市的「福華大飯店彩虹座 X 冰心Q粽禮盒」，微風台北車站「一之軒糕粽雙層禮盒」以及「手信坊晶漾冰粽禮盒」。讓喜歡吃粽子的人，換換輕甜口味。

SOGO忠孝館、天母店，楊哥楊嫂狀元粽每顆140元。圖／SOGO提供
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環球購物中心麻膳堂私房麻辣粽，6入400元，預購價9折。圖／環球購物中心提供
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微風超市福華大飯店彩虹座 X 冰心Q粽禮盒，650元。圖／微風提供
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環球購物中心晶華酒店晶華冠軍鮑粽禮盒，整顆新鮮鮑魚、松阪豬肉都在一顆粽子裡，2入...
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遠百晶華酒店壽喜燒和牛粽禮盒，3入980元。圖／遠百提供
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微風台北車站一之軒糕粽雙層禮盒，520元。圖／微風提供
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SOGO忠孝館、天母店，奇華紫米豆沙粽每顆原價90元、買6送1。圖／SOGO提供
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微風廣場Trine&zen義式紅酒牛米粽，520元（需於前三天預定）。圖／微風提供
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新光三越獨家「五大排隊名粽禮盒」，順時鐘方向依序為台南再發號肉粽、蔡萬興蛋黃鮮肉粽、信維市場四喜肉粽、阿桐阿寶經典北部粽、阿欉大橋頭肉粽。送竹編蒸籠，1,480元。圖／新光三越提供
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新光三越初登場，台北喜來登辰園廣式雙味粽禮盒，共4入1,280元。
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