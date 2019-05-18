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夏季旅展／「香港館」史上最優惠 最高省2萬

2019-05-18 12:14聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台北國際觀光博覽會（TTE）即日起至20日於世貿一館展開，香港館聯合多家旅行社包含迎家、雄獅、五福、信安、天擎、吉帝及Klook推出旅展限定優惠好康，精選優惠套裝香港迪士尼樂園3天6,888起（五福），旅展優惠第二人再減2千元，堪稱史上最優惠；或是帶父母搶先體驗港珠澳大橋的香港加廣州美食5日遊（迎家），第二人再減6千元。

去年香港最熱門的話題，就是全球最長的港珠澳大橋及廣深港高鐵香港段兩項重要建設的啟用通車，串連粵港澳大灣區旅遊行程出爐。香港旅遊發展局在台北國際觀光博覽會（TTE）率先推出「一程多站」的玩法。香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，隨著兩大建設的通車，加上台港每週超過408班的密集航班規劃，旅客可以更便利的規劃行程，以香港為中心延伸至澳門、珠海至整個廣東省大灣區，交通時間由4小時縮減至45分鐘，更多樣的行程變化，可為台灣旅客帶來全新的旅遊體驗。

其中，迎家、雄獅、信安共同推出「港澳珠大橋、大澳漁村、滿漢全席香格里拉5日」團體行程，主打「孝親」概念，全包式行程且無購物，還可搶先體驗有「世界最長跨海大橋、世界最長海底隧道」之稱的港珠澳大橋壯麗景色，還包括到香港大澳漁村感受傳統漁村風情，以及到廣州米其林推薦餐廳大飽口福，團費含稅每人25,900原，旅展限定優惠，兩人同行，第二人65歲以上或12歲以下現減6千元。

如果想要三代同堂出遊，可以參考天擎旅遊的港珠澳4日團體行程，香港、珠海、澳門各住一晚，行程包括漫遊香港舊城中環，再搭港珠澳大橋進珠海遊玩長隆海洋公園，最後從澳門直接搭機返台，團費含稅每人22,500元，旅展特別優惠第二人65歲以上減6千。

配合暑假來臨，業者提早促銷親子遊，五福祭出旅展限定限量優惠，香港迪士尼樂園3日原價10,888元，旅展價6,888元，旅展現場第二人再減2千元 （未滿12歲兒童每人可再減400元），一家4口出遊共省了2萬元。內容包括台港機票、迪士尼好萊塢酒店(4人一室)並含每人香港迪士尼樂園2日門票，再送暑假強片「玩具總動員4」電影兌換券每人一張。

此外，雄獅推出「暑假香港經典雙樂園3日遊」，可暢遊香港迪士尼樂園及香港海洋公園，並獨家安排參觀杜莎夫人蠟像館「幕後之旅」體驗（市價約850元），再送香港迪士尼探索家酒店雲龍軒早餐乙客（市價約1,350元），入住市區九龍海逸君綽酒店兩晚，4人一室含稅每人19,988元起，暑假不加價。

想要隨時出發來趟任性香港自由行的人，建議可參考信安旅行社3天2夜自由行5,888元起，住港島砲台山地鐵站附近的富薈砲台山酒店，贈送酒店早餐。雄獅旅遊的自由行方案則主打尖沙咀九龍酒店3天5,999元起，酒店臨近星光大道、1881、海港城，地點絕佳。

TTE期間香港館全館還有「加碼」。凡購買行程的旅客即可獲贈價值HK$60（約價值台幣240元）的八達通卡一張及每房再送價值HK$88（約價值台幣355元）的PCCW電話卡一張（限指定旅行社）。KLOOK香港相關產品一律88折，滿2千元再送機場快線單程；香港海洋公園、大巴士及昂坪360纜車票旅展期間都有買一送一優惠。

香港旅遊發展局率先推出「一程多站」的行程，讓台灣旅客搶先朝聖世界級的港珠澳大橋。...
香港旅遊發展局率先推出「一程多站」的行程，讓台灣旅客搶先朝聖世界級的港珠澳大橋。圖／香港旅遊局提供
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旺季出遊省荷包，香港館旅展行程下殺省很大。圖／香港旅遊局提供
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台北國際觀光旅展香港館親子同遊現省2萬，堪稱史上最優惠！圖／香港旅遊局提供
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香港迪士尼旅展港珠澳大橋

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