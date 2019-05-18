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傳統粽發威！7-ELEVEN端午預購業績連3年破億　最熱賣的就是這一味

2019-05-18 12:13聯合報 記者陳立儀╱即時報導

端午節邁入倒數階段，超商端午預購也逐漸邁入高峰期，7－ELEVEN今年首波端午預購以團購美食、冰甜品最熱銷，應景的粽子則以本店也買不到的傳統北部粽最受歡迎，銷量占整體超過7成，其中「呷七碗道地傳統肉粽」就熱賣超過7,000組，「立家招牌潮州粽組」、「新竹乾家粿粽」、「明華冠軍杏鮑菇栗子素粽」等評比得獎的肉粽也是熱門品項。

除了傳統肉粽熱賣之外，7－ELEVEN發現少量多樣的綜合粽組業績已連續兩年成長近1成，今年與評比常勝軍的大億麗緻飯店合作，將去年熱銷冠軍的台南大億麗緻干貝松阪帝王粽升級，獨家打造「大億麗緻雙味帝王粽」；同時7-ELEVEN還推出低單價粽子，像是平均1顆不到40元的「亨記肉粽專家招牌粽」。

7－ELEVEN端午節預購業績已連續3年破億，今年活動檔期自3月開跑，業績較去年同期成長2成，熱銷前10名中有8款為團購美食，消費者團購的焦點從辦公室討論的網路夯品轉移至平價日常美食，像是首次導入「綠野農莊台灣鹹酥雞」、「卜蜂去骨雞腿排」等生鮮商品，不到2個月皆熱銷超過10萬包，尤其「綠野農莊台灣鹹酥雞」在開賣首日更創下每秒就賣出43包的驚人紀錄。

此外，7－ELEVEN也在端午預購推出新鮮水果，美國加州櫻桃、愛吻我愛文芒果最熱銷。7－ELEVEN端午預購即日起至5月31日指定品項任選2件95折、3件以上92折。

全家便利商店今年端午預購鎖定「創意聯名」、「米食大賞」兩大策略，透過跨界創意組合，將端午吃粽子的傳統延伸到品嘗米食料理，帶動業績較去年同期成長近5成，聯名粽以綠巨人玉米粽、好菇道紅藜舞菇蔬食粽最熱銷，名店粽則以石門劉家經典小巧粽、劉家冰晶甜心粽、粽情意野薑花粽為銷售前3名，端午送禮推薦真材實料的永豐餘生技麻油雞肉粽禮盒、松露野蕈菇粽禮盒；在米食大賞部分，由北斗老店范氏肉圓生肉圓為美食類銷售冠軍。

全家便利商店端午預購至5月31日截止，使用全家MyFamiPay支付可享指定商品單件95折，全家會員購買指定商品任兩件95折。

7－ELEVEN端午粽子預購從傳統到創新、從五星飯店到排隊名店都有。圖／7－EL...
7－ELEVEN端午粽子預購從傳統到創新、從五星飯店到排隊名店都有。圖／7－ELEVEN提供
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新竹乾家粿粽，6入售價279元。圖／7－ELEVEN提供
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明華冠軍五穀杏鮑菇素粽，5入售價349元。圖／7－ELEVEN提供
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好菇道紅藜舞菇蔬食粽，5入售價399元。圖／全家便利商店提供
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劉家冰晶甜心粽，8入售價239元。圖／全家便利商店提供
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7－ELEVEN端午預購也逐漸邁入高峰期，傳統粽子銷量上升，目前以本店也買不到的...
7－ELEVEN端午預購也逐漸邁入高峰期，傳統粽子銷量上升，目前以本店也買不到的傳統北部粽最為熱銷，銷量占整體超過7成。圖／7－ELEVEN提供
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綠巨人玉米粽，8入售價399元。圖／全家便利商店提供
綠巨人玉米粽，8入售價399元。圖／全家便利商店提供
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粽情意野薑花粽，10入售價299元。圖／全家便利商店提供
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立家招牌潮州粽組是全台10大名粽網路票選第一名、南門市場排隊名粽，4入售價359...
立家招牌潮州粽組是全台10大名粽網路票選第一名、南門市場排隊名粽，4入售價359元。圖／7－ELEVEN提供
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石門劉家經典小巧粽，5入售價258元。圖／全家便利商店提供
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呷七碗道地傳統肉粽，7－ELEVEN獨家販售，4入售價265元、6入售價379元...
呷七碗道地傳統肉粽，7－ELEVEN獨家販售，4入售價265元、6入售價379元。圖／7－ELEVEN提供
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