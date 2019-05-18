今天就想穿彩虹拖鞋出門 貝拉哈蒂德演繹一身七彩霓光的自由與愛

2019-05-18 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



昨（5月17日）立法院通過了「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，也就是同志可合法結婚，且與配偶受法律保障的「同婚專法」，領先全亞洲成為第一個同婚合法的國家；時尚精品呼應愛是多元的命題，自去年起就有許多彩虹單品，今天就穿搭出門，享受自由、溫暖與愛的好日子。

MICHAEL KORS的副線MICHAEL Michael Kors（MMK）的全新彩虹系列可說相當點題，運用彩虹色系傳達樂觀積極的生活態度，具有視覺張力的色譜很耀眼，設計師Michael Kors表示他希望透過彩虹系列帶給穿搭更豐富色彩與歡樂氛圍，更是慶祝每個人的釋放真我和獨一無二。活潑大膽的七彩霓光、漆亮皮色調搭襯黑白色形成鮮明對比，彩虹條紋加上星形印花等細節，由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）展現出活力愉悅的氣息。