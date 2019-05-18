今天就想穿彩虹拖鞋出門 貝拉哈蒂德演繹一身七彩霓光的自由與愛

MICHAEL KORS的副線MICHAEL Michael Kors（MMK）的全新彩虹系列可說相當點題，運用彩虹色系傳達樂觀積極的生活態度，具有視覺張力的色譜很耀眼，設計師Michael Kors表示他希望透過彩虹系列帶給穿搭更豐富色彩與歡樂氛圍，更是慶祝每個人的釋放真我和獨一無二。活潑大膽的七彩霓光、漆亮皮色調搭襯黑白色形成鮮明對比，彩虹條紋加上星形印花等細節，由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）展現出活力愉悅的氣息。
Christian Louboutin也在夏季推出迷幻動感系列，從動態藝術取材，更添視覺創意，不論是色彩奪目的彩虹條紋或是立體波點，都是視覺驚喜，陳庭妮及時尚媽咪Melody（殷悅）日前不約而同挑選2019春夏So Kate Stripy glitter彩虹亮片高跟鞋出席活動，以紅色長禮服和黑色俏皮洋裝搭襯，搶鏡亮眼。而早在2018年2月，前任BURBERRY總裁暨全球創意總監Christopher Bailey在倫敦時裝周發表畢業作時，就以彩虹系列獲得極熱烈回響，尤其是卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）在壓軸時穿上的一件彩虹大衣，令人感動，Christopher Bailey也表示這最後一個系列，是為獻給支持全球LGBTQ +群體青年的組織，也為他的卸任留下了美好句點。
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