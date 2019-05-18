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今天就想穿彩虹拖鞋出門 貝拉哈蒂德演繹一身七彩霓光的自由與愛

2019-05-18 12:06聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

昨（5月17日）立法院通過了「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，也就是同志可合法結婚，且與配偶受法律保障的「同婚專法」，領先全亞洲成為第一個同婚合法的國家；時尚精品呼應愛是多元的命題，自去年起就有許多彩虹單品，今天就穿搭出門，享受自由、溫暖與愛的好日子。

MICHAEL KORS的副線MICHAEL Michael Kors（MMK）的全新彩虹系列可說相當點題，運用彩虹色系傳達樂觀積極的生活態度，具有視覺張力的色譜很耀眼，設計師Michael Kors表示他希望透過彩虹系列帶給穿搭更豐富色彩與歡樂氛圍，更是慶祝每個人的釋放真我和獨一無二。活潑大膽的七彩霓光、漆亮皮色調搭襯黑白色形成鮮明對比，彩虹條紋加上星形印花等細節，由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）展現出活力愉悅的氣息。

Christian Louboutin也在夏季推出迷幻動感系列，從動態藝術取材，更添視覺創意，不論是色彩奪目的彩虹條紋或是立體波點，都是視覺驚喜，陳庭妮及時尚媽咪Melody（殷悅）日前不約而同挑選2019春夏So Kate Stripy glitter彩虹亮片高跟鞋出席活動，以紅色長禮服和黑色俏皮洋裝搭襯，搶鏡亮眼。而早在2018年2月，前任BURBERRY總裁暨全球創意總監Christopher Bailey在倫敦時裝周發表畢業作時，就以彩虹系列獲得極熱烈回響，尤其是卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）在壓軸時穿上的一件彩虹大衣，令人感動，Christopher Bailey也表示這最後一個系列，是為獻給支持全球LGBTQ +群體青年的組織，也為他的卸任留下了美好句點。

MMK彩紅氣墊襪靴，售價9,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK彩紅氣墊襪靴，售價9,000元。圖／MICHAEL KORS提供
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超模貝拉哈蒂德為MMK夏季彩虹系列拍攝形象大片，綻放繽紛活力。圖／MICHAEL...
超模貝拉哈蒂德為MMK夏季彩虹系列拍攝形象大片，綻放繽紛活力。圖／MICHAEL KORS提供
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Christian Louboutin So Kate彩虹亮片麂皮短靴，售價43...
Christian Louboutin So Kate彩虹亮片麂皮短靴，售價43,900元。圖／Christian Louboutin提供
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MMK彩虹系列透明托特包，售價7,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK彩虹系列透明托特包，售價7,000元。圖／MICHAEL KORS提供
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卡拉迪樂芬妮去年在倫敦時裝周壓軸走秀穿彩虹人造皮草披肩。圖／BURBERRY提供
卡拉迪樂芬妮去年在倫敦時裝周壓軸走秀穿彩虹人造皮草披肩。圖／BURBERRY提供
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MMK男款Jet Set彩虹系列後背包，售價19,300元圖／MICHAEL K...
MMK男款Jet Set彩虹系列後背包，售價19,300元圖／MICHAEL KORS提供
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BURBERRY於2018年2月在倫敦發表Christopher Bailey的...
BURBERRY於2018年2月在倫敦發表Christopher Bailey的告別作，彩虹是重要元素。圖／BURBERRY提供
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Christian Louboutin So Kate彩虹亮片高跟鞋，售價775...
Christian Louboutin So Kate彩虹亮片高跟鞋，售價775美元、約合台幣24,335元。圖／Christian Louboutin提供
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MMK MERCER彩虹系列小方包，各售14,400元。圖／MICHAEL KO...
MMK MERCER彩虹系列小方包，各售14,400元。圖／MICHAEL KORS提供
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超模貝拉哈蒂德為MMK夏季彩虹系列拍攝形象大片，綻放繽紛活力。圖／MICHAEL...
超模貝拉哈蒂德為MMK夏季彩虹系列拍攝形象大片，綻放繽紛活力。圖／MICHAEL KORS提供
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彩虹羽絨背心是去年Christopher Bailey卸任的畢業作。圖／BURB...
彩虹羽絨背心是去年Christopher Bailey卸任的畢業作。圖／BURBERRY提供
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超模貝拉哈蒂德為MMK夏季彩虹系列拍攝形象大片，綻放繽紛活力。圖／MICHAEL...
超模貝拉哈蒂德為MMK夏季彩虹系列拍攝形象大片，綻放繽紛活力。圖／MICHAEL KORS提供
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MMK Rhea Zip白色彩虹星星後背包，售價16,200元。圖／MICHAE...
MMK Rhea Zip白色彩虹星星後背包，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提供
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Christian Louboutin彩虹鉚釘涼鞋，售價39,900元。圖／Ch...
Christian Louboutin彩虹鉚釘涼鞋，售價39,900元。圖／Christian Louboutin提供
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MMK Whitney白色彩虹鍊包，售價17,800元。圖／MICHAEL KO...
MMK Whitney白色彩虹鍊包，售價17,800元。圖／MICHAEL KORS提供
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MMK彩虹系列肩包，售價10,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK彩虹系列肩包，售價10,900元。圖／MICHAEL KORS提供
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MMK彩虹系列拖鞋，售價4,300元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK彩虹系列拖鞋，售價4,300元。圖／MICHAEL KORS提供
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